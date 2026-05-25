Соревнования пришлось отложить: пострадавшего во время обрушения балкона в Севастополе школьника отправили в Москву

Одиннадцатиклассник сразу начал помогать своим одноклассникам – вытаскивал их из-под завалов и приводил в чувство после потери сознания. Фото: Даниил Бевз/личный архив

Прошло пять дней с того момента, как привычная жизнь севастопольской школы №13 в поселке Кача разделилась на «до» и «после». Утром 20 мая одиннадцатиклассники вышли на балкон второго этажа, чтобы сделать традиционное выпускное фото. Но внезапно конструкция рухнула вместе со школьниками… Сейчас пострадавшие находятся в больницах, а некоторых даже отправили на лечение в столицу. Среди них оказался и 17-летний Даниил Бевз. Несмотря на травмы, он сразу начал помогать своим одноклассникам – вытаскивал их из-под завалов и приводил в чувство после потери сознания.

- Я думал, что почти не пострадал, и начал помогать, - говорил КП-Крым парень.

Сам Даниил - молодой, но уже очень перспективный спортсмен: он серебряный призер первенства Крыма по армрестлингу среди юниоров, а в марте завоевал «серебро» на престижном фестивале «Крымская весна». В прошлую среду они с одноклассниками вышли на балкон, предварительно спросив разрешения у завуча - это была многолетняя традиция выпускников. В соцсетях сразу поползли слухи, что подростки прыгали или, услышав хруст, не покинули опасное место. Даниил эти домыслы категорически опровергает.

Ребята вышли на балкон, чтобы сфотографироваться. Фото: Даниил Бевз/личный архив

- Это бред, - возмущается школьник. - Все произошло за секунды. Мы даже не поняли, что случилось.

В момент обрушения Даниил думал, что почти не пострадал. Позже врачи диагностировали у него перелом мечевидного отростка грудины и подскочившее давление. Правда, в состоянии шока он отрицал, что нуждается в помощи врачей и даже отказывался от госпитализации – сразу начал помогать ребятам, которые находились в тяжелом состоянии.

- Слева от меня одноклассник - у него была вся голова в крови. Справа одноклассница - сразу потеряла сознание и билась в судорогах. Рядом лежали другие ребята с переломами и сотрясениями. Я понял, что я почти не пострадал, и старался им всячески помочь.

24 мая он даже планировал участвовать в соревнованиях, к которым долго и упорно готовился. Увы, из-за травмы, полученной при падении, на пьедестал он подняться не смог. Несмотря на стойкость и волю к победе, здоровье потребовало более серьезного вмешательства. На выходных Даниилу пришлось экстренно вылететь в Москву для дальнейшего обследования и лечения.

- Я сам не ожидал, что все так будет. В субботу выехал, а вчера вечером прибыл. Врачи пока никаких прогнозов не дают, но самочувствие у меня нормальное, особо переживать не стоит.

Ранее о госпитализации школьников в столичные больницы говорил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Сам Даниил - молодой, но уже очень перспективный спортсмен. Фото: Даниил Бевз/личный архив

- Наших детей, если понадобится, мы будем отправлять в ведущие федеральные центры, - говорил он. - Пока наши врачи оценивают, что экстренной нужды в этом нет, но ситуация может измениться.

Как оказалось, у Даниила именно такой случай, поэтому врачи приняли решение перевести его в московскую клинику для максимально качественной стабилизации состояния.

Тем временем следственные органы продолжают выяснять причины трагедии. Уже возбуждено уголовное дело по двум статьям: 216 УК РФ - «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», и 293 УК РФ -«Халатность».

Во время расследования также оказалось, что конструкция, которая рухнула под ногами детей, на самом деле никогда не была балконом. Это был декоративный козырек здания 1935 года постройки, который приспособили под балкон.

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