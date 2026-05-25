Из «выбраковки» в добряки: херсонские зебры в «Тайгане» стали ручными

Олег Зубков привез зебр в Крым из Херсонской области и планировал заняться их разведением. Фото: Юлия МАРКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Зебры Чапмана, которые в конце апреля 2024 года приехали в белогорский парк «Тайган» из Херсонской области, из «плохих парней» превратились в настоящих добряков. Они уже не проявляют былой агрессии, как коты ластятся к посетителям и клянчат вкусности. Притом, что еще два года назад заповедник «Аскания Нова» передал в Крым не самых милых созданий, рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.

- Это были зебры с плохим характером. Выбраковка, которую не могли выпустить в общее стадо - они бы постоянно дрались и убивали чужих детенышей. Поэтому каждый стоял в своем стойле, у каждого была своя уборка и свое кормление, что очень неудобно. Их не могли объединить даже в отдельную группу, они были агрессивны. Это сейчас они успокоились и стали ручными. Когда убирают вольер, их даже никуда не загоняют, - рассказала Алексагина.

Из-за агрессивного поведения в "Аскании-Нова" животных держали в отдельных вольерах. Фото: Юлия МАРКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Зимуют зебры в теплом домике, который, к слову, не запирается. Они могут свободно перемещаться в открытый вольер и обратно, чтобы вдоволь бегать в хорошую погоду.

- Им нужно было бегать, потому что и так много лет стояли в стойле, - пояснила Алексагина.

В "Тайгане" зебры освоились и стали ручными. Фото: Юлия МАРКИНА. Перейти в Фотобанк КП

И хотя жизнь у переселенцев наладилась, она остается не такой уж и гладкой – дать потомство херсонские зебры не смогут.

- Дело в том, что нам продали самцовую группу – все самцы и одна самочка (немолодая зебра – прим.ред). Олег Алексеевич ищет девочек, но купить их сейчас практически невозможно – из-за санкций животных почти не продают. А в других зоопарках России почти нет зебр. И если их и продают, то только самцов, а девочек, наоборот, хотят приобрести, - рассказала Алексагина.

Из-за санкций"Тайган" не может приобрести в свою коллекцию самок зебр. Фото: Юлия МАРКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, владелец «Тайгана» ранее планировал заняться разведением зебр в Крыму и создать целое стадо.

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