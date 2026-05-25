Свет отключат на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света на Крымском полуострове 26 мая 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 26 мая 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Аксакова, 9;

ул. Гаспринского, 17-23 , 29;

ул. Потемкинская, 2, 3;

ул. Набережная, 16а;

ул. Воровского, 10/1, 12/1

ул. 8 Марта, 70-98 , 97-133 ;

ул. Чехова, 73, 94-102 , 97/106-107

ул. Высотная, 92, 93-107 ;

ул. Дарвина, 20-72 , 27-83 ;

ул. Бархатовой, 92

ул. Гавена, 48-50 , 61;

ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;

пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105

ул. Миллера, 58;

ул. Сочинская, 12-34 , 15-37

ул. Машинистов, 1-51/31 , 2-54 ;

ул. Мраморная, 1/14, 2-2/12;

пер. Киевский, 1-9 , 2/7-12 ;

пер. Строителей, 15-25 , 18-24

ул. Радио, 11-13 , 12-18 , 25/29-35 , 26/31-40 ;

ул. Куйбышева, 161-179 , 183;

ул. Шалфейная, 90-118 , 93-119 ;

ул. Кечкеметская, 80/1;

ул. Авангардная, 35, 36-40/18 , 37;

ул. Гастелло, 4-38 ;

ул. Макаренко, 26-32 ;

ул. Молодежная, 113;

ул. Вишневая, 65-103 , 90-104 ;

пер. Вишневый, 1-23 , 20-24

ул. Добросмыслова, 3-11 , 4-14;

ул. Ефимовой, 2-10 , 3-7 ;

ул. Кечкеметская, 107, 109Б, 111-115 , 121;

ул. Судакская, 17-33, 47-59, 61-77;

ул. Алтайская, 1-27 ;

ул. Волочаевская, 1-23 , 2-26 ;

ул. Каширина, 1-24 , 11;

ул. Солдатская, 47-69 , 48-66 ;

ул. Чечеткина, 1-11;

ул. Яковлевой, 1-14;

ул. Сельвинского, 45/22 -79 , 48-94 , 85, 87;

пер. Лиственный, 1-15 , 2-12 , 26;

пер. Ефимовой, 6

ул. Воровского, 24-38а , 27-61 ;

ул. Альпинистов, 5-11; 24-78 , 43-87;

ул. Западная, 3-17 , 5а, 8-16 , 18-70;

ул. Станционная, 37-61 , 42-64 ;

ул. Строителей, 30/6-34а, 34-40 , 39-67 ;

ул. Генова, 1-4, 6, 8;

ул. Москалева, 19/1;

ул. Л. Украинки, 66-90 , 95-101 ;

ул. Маркевича, 1-3, 2/4;

ул. Планеристов, 1-3а , 2-4 ;

ул. Широкая, 6а-22 , 6/30;

пер. Крутой, 1/6, 2-32/61 , 15-55а , 42-84

ул. Балаклавская, 3-9 ;

ул. Поповкина, 28/1-32 ;

ул. Севастопольская, 72/4;

ул. Крымских Партизан, 2а, 2Б, 4/55, 6-16а , 30, 32

СТ «Садовод», ул. Кубанская

ул. Альпинистов, 5-11 , 24-80 , 43-87 ; ТП-452 Л-2,

ул. Станционная, 37-61 , 42-64 , 67, 80/80а;

ул. Западная, 3-17 , 5а, 8-16 , 18-70;

ул. Строителей, 30/6-34а, 34-40 , 39-67 ;

ул. Генова, 1-11/18 , 2-20/16 , 10/18;

ул. Москалева, 19/1;

ул. Л. Украинки, 66-90 , 95-101 ;

ул. Маркевича, 1-3, 2/4;

ул. Планеристов, 1-3а , 2-4 ;

ул. Широкая, 6а-22 , 6/30;

ул. Проводников, 57-95 , 68-102 ;

ул. Туристов, 1-85 , 6/2-86 ;

пер. Туристов, 51-77 , 64-92 ;

пер. Альпинистов, 1-5 , 2/1;

пер. Крутой, 1/6, 2-32/61 , 15-55а, 42-84

Где отключат свет в Евпатории 26 мая 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

ул. Космодемьянской, 6/10, 8а;

ул. Матросова, 3/1-18;

ул. 60-летия Октября, 4-12а ;

ул. 9 Мая, 1-30, 32-54 ;

ул. Конституции, 19, 21, 36а, 40/40;

ул. Мирная, 1/13-9а;

ул. Мичурина, 3-10а, 13-39/35 ;

ул. Новоселовская, 1-43а, 3923/КАД;

ул. Островского, 37, 39, 41/10;

ул. Первомайская, 5/2, 5а, 7/1, 15/1, 17, 25/2;

ул. Серова, 1/19-58;

ул. Тимирязева, 43;

пер. Якира, 1;

пер. Блюхера, 1/3-9/4;

пер. Мирный, 4- 17/19;

пр-зд Новоселовский, 13/20-28;

пр-зд 9 Мая, 4-20/30 ;

пр-зд Островского, 1/23-13;

пр-зд Серова, 3-17а;

ул. Интернациональная, 132, 134, 138

ш. Красноярское, 32:

ш. Красноярское/ул. 51 Армии, торг. объекты;

ш. Красноярское/ул. Виноградная, торг. объекты;

ш. Черноморское, 160/КАД;

ул. 27 Августа, 1-35 , 2;

ул. Азатлык, 1-36;

ул. Акъяр, 2-38/25 , 39/КАД, 46/КАД;

ул. А. Озенбашлы, 1/37, 3/38, 7/38, 14/29, 16, 30;

ул. В. Ибраимова, 7-27;

ул. Дегерменкой, 1-35;

ул. Дегерменкой/ул. Ибраимова, торг. павильон;

ул. Джафера Сейдамета, 1-20;

ул. Миллет, 1-37;

ул. Молла-Эли, 1-20/19, 30/20;

ул. Ногай, 1/30-38;

ул. Челебиджихана, 1-20;

СТ «Дружба», аллеи первая и пятая

Где отключат свет в Алуште 26 мая 2025:

с 8.00 до 17.00.

город Алушта:

ул. Октябрьская, 26, 28, 29, 31, 35, 37

Где отключат свет в Ялте 26 мая 2025:

с 8.00 до 17.00

пгт Краснокаменка:

ул. Центральная, 1-17, 2, 10;

ул. Алуштинская, 9, 9ж, 15;

ул. Шоссейная, 16;

пер. Новый, 1-8, 10

Где отключат свет в Керчи 26 мая 2025:

с 8.00 до 17.00

СК ул. Маяковского, 3/69-31 , 4а-36 ;

ул. Гоголя, 1-29 ;

ул. Чкалова, 7Б;

ул. Некрасова, 1, 2-26а;

ул. Ж. Дудник, 36;

ул. Комарова, 81, 83/1, 83/2, 83, 83а, 83Б, 83г, 83д, 83е, 83ж, 83з, 83и, 83к, 83л, 83м, 83о, 83р, 85а, 87-91 ;

пер. Светлый, 1-5 , 2-10 , 9-23

ул. Пролетарская, 5, 5а, 10а-12 , 11;

ул. Борзенко, 25;

ул. К. Маркса, 5а-7 , 11;

ул. Козлова, 15-29 ;

пер. Милицейский, 20-22а , 25/7

ул. Низинная, 5-15 , 8-10 ;

ул. Катерная, 1-18;

ул. Кристи, 2-12 ;

ул. Старостина, 3, 5;

ул. Десантная, 5-31 , 36-40 ;

ул. Ермака, 1-55 , 4-46 ;

ул. Сигнальная, 1-6;

ул. Новогодняя, 1-43 , 2-64 , 53-61 ;

пер. Подгорный, 16-28 , 21, 23;

пер. Подмаячный, 2, 4-9

ул. Островского, 115

ул. Сурикова, 5, 7, 10-20 ;

ул. 1 Пятилетки, 32-44 ;

ул. Железняка, 1-35 , 2-50 ;

ул. К. Алиева, 1а.

Где отключат свет в Феодосии 26 мая 2025:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

ул. Челнокова, 76Б, 78

ул. Чкалова, 139;

ул. Крымская, 82Б

пгт Приморский:

ул. Чапаева, 1а, 1-35 , 4-28 ;

ул. Савченкова, 11, 13;

ул. Морозова, 6-48 , 9-53 ;

ул. Приозерная, 1-15, 1а;

ул. Тодуа, 1-9 , 2-16 ;

ул. Бусина, 3-17, 19, 21;

Где отключат свет в Севастополе 26 мая 2025:

с 9.00 до 13.30

Парк Победы, 3,5-А,15

с 13.00 до 16.00

ул. Щитовая, 6-А,16-22,26-А/2,26-А/8,42-А,42-А/1,1-В/2,1-27,3-А,

5-Б/2,5-Б/1,11-Б,13/2,13/1,13/2-А,15/2,17-А,17-В,23-А/1,21/1,21/2,31-А,41,41-А,

53-57,61 кад. 2427,3332,3333,4212,4359;

ул. Парковая, 18-А,10/12-Б, кад. 2600,2694,2695

с 9.00 до 15.00

Монастырское шоссе, ТСН СНТ «Фрегат», СТ «Швейник», СНТ «Слип», СТ «Ветерок» 71, СТ «Незабудка» 9.