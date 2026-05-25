Символ потеряет историческую ценность? Архитектор оценил реконструкцию ротонды в Алуште

Символ курорта построили в 1951 году по инициативе инженера Александра Гризо. Фото: Татьяна ГАЙДУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В марте крымчан и гостей полуострова шокировала новость о сносе знаменитой ротонды на набережной Алушты. На месте белоснежного символа в один день появились развалины и груда цемента.

СПУСТЯ 70 ЛЕТ

Шесть колонн коринфского ордера возвели в 1951 году по инициативе инженера Александра Гризо. Изначально вверху полуротонды была надпись «Граждане СССР имеют право на отдых», а потом поменяли на «Алушта - курорт». На ее фоне делали памятные фотографии молодожены и назначали место встречи влюбленные парочки, а 19 марта на набережную вдруг выехал экскаватор и начал крушить объект культурного наследия. Это вызвало волну возмущения у местных жителей и туристов.

Позже в администрации города объяснили: работы начали в рамках реконструкции. Изначально на реставрацию выделили 10 миллионов рублей, но подрядчик заявил, что каркас колонн полностью проржавел, основание разрушилось, а реставрация невозможна. Поэтому было принято решение все снести и построить «точную копию один в один». По словам главы города Галины Огневой, завершить все работы планируется прямо на днях - торжественное открытие запланировано на 31 мая, в День города.

А КАК ЖЕ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ?

Пока на месте трагедии растет железобетонный «новодел», архитекторы немного обеспокоены будущим обликом курорта. Восстановить памятник - это не значит снести его бульдозером и отлить заново по форме. По словам председателя Союза архитекторов Республики Крым, профессора Международной Академии Архитектуры (МААМ) и архитектора Кирилла Бабеева, демонтированная колоннада действительно находилась в неудовлетворительном состоянии и нуждалась в реставрации. Однако выбранный метод буквального сноса и строительства нового объекта эксперт считает категорически неправильным.

- Копия новой колоннады - это уже будет продукт нового времени с использованием современных строительных материалов. Она лишится исторической ценности. Также велик риск ошибки, - говорит он КП-Крым.

К тому же, восстановление классической архитектуры таит в себе огромные риски упрощения форм и пропорций.

- Например, если в колоннах неверно будет построен энтазис (утолщение ствола колонны для коррекции оптических искажений, Ред.) или изменены пропорции элементов базы, капителей и антаблемента, мы получим гротескную пародию. Чего бы очень не хотелось видеть на центральной набережной одного из основных курортных городов Крыма.

Эти же опасения еще в марте волновали многих крымчан. Многие считают, что новый символ города может быть безупречно красивым, но никогда не будет иметь той «души» и истории.

КСТАТИ

По информации Огневой, на обновленной ротонде планируется разместить исторический советский лозунг «Граждане СССР имеют право на отдых».