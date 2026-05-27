Комариный апокалипсис доберется до Крыма? Ученые дали ответ

Кровопийцы «созрели» на три-четыре недели раньше обычного Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Комариный апокалипсис, который переживают жители России, добрался и до Крыма. Полчища кровососов уже атаковали Подмосковье, Рязанскую область, Нижегородскую и Волгоградскую область.

СЛИШКОМ РАНО

Народ жалуется и в Республике Башкортостан, а также в Свердловской и Тюменской областях. Местные жители отмечают, что кровопийцы «созрели» на три-четыре недели раньше обычного. Как рассказал КП-Крым кандидат биологических наук и преподаватель КФУ имени Вернадского Владимир Подопригора, полуостров не стал исключением, сейчас на здесь наблюдается активность почти всех насекомых.

В соцсетях люди описывают происходящее как «библейскую казнь» и «лютых комаров». Насекомые ведут себя необычайно агрессивно и кусают всех. По словам специалиста, главная причина такой неприятности - идеальные погодные условия, создавшие инкубатор для размножения. Частые дожди и высокая влажность как раз способствуют нашествию комаров и других насекомых.

- Также обильные снегопады зимой укрыли землю толстым слоем. Это создало эффект термоса: личинки и яйца комаров благополучно пережили даже сильные морозы, - говорит эколог. - Но переживать крымчанам о том, что весь полуостров заполонят ужасные кровососы, уж точно не стоит. Да, они могли проснуться чуть раньше привычного, но ничего аномального в этом нет.

Кстати, помимо комаров, проснулись и мокрецы - микроскопические насекомые размером всего пару миллиметров, которые способны проникать даже через москитные сетки.

ЗАПАСАЕМСЯ РЕПЕЛЛЕНТАМИ

Пока природа не взялась за естественных регуляторов (обычно численность насекомых регулируют лягушки, стрекозы и птицы), придется обороняться самостоятельно. Для этого можно воспользоваться репеллентами. По словам врача-терапевта Екатерины Скворцовой, для защиты кожи стоит выбирать средства с пометкой «на кожу» с высокой концентрацией ДЭТА (от 30%). Для детей подойдут спреи с IR3535. Главное помнить, что средства «на одежду» наносятся только на ткань и дают более длительную защиту.

Для защиты квартиры и дома москитные сетки на окна и двери – это база. Особенно, если живете на даче или в частном доме.

Отправляясь на природу, лучше надевать светлую одежду из плотной ткани с длинными рукавами, которая максимально закрывает тело. Темный цвет привлекает насекомых сильнее.

На даче и участках лучше убрать все открытые емкости с водой: бочки, ведра, детские бассейны. Это главные места, где комары откладывают яйца.

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