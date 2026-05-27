Их осталось всего двое: новорожденные волчата, которых спасли в «Тайгане», научились выть и есть фарш

Волчат забрали у нерадивой волчицы, которая после родов хотела их съесть. Скриншот из видео парка "Тайган"

Двое новорожденных волчат, которых спасали в белогорском «Тайгане», проявляют невероятную тягу к жизни. Они научились выть и уже едят мясной фарш, рассказала КП-Крым пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина. А ведь ветеринары практически не давали им шансов на выживание. Даже при усиленном уходе оставалось надеяться только на природную выносливость волчьей натуры.

- Двоих мы вытянули, у них все хорошо. Они подружились с обезьянками и львятами, с которыми днем находятся в одном вольере. Причем, как оказалось, волки доминируют, хотя львята в два раза крупнее их, - рассказала Алексагина.

Напомним, мать-волчица после родов решила съесть свой приплод. Пятерых малышей чудом успели вынести из вольера. Но двое волчат погибли сразу, а еще один умер спустя несколько дней. Хотя сотрудники парка делали все возможное, чтобы спасти ему жизнь: усиленно отогревали, кормили специальной смесью и круглосуточно дежурили рядом.

Один из спасенных малышей не выжил. Фото: скриншот из видео Олег Зубков Человек Лев/Vk

- Как мы ни старались, один ушел, - рассказала Алексагина.

Выжили брат с сестрой, которых назвали Тайган и Варя. Оба активно набирают вес и уже проявляют повадки настоящих хищников.

- Тайган - черный канадский волк. Он крупный, больше похож на собачонку. А Варя – серенькая, с более мягким характером. Настоящая волчица, уже и ушки стоят, - рассказали в парке.

Напомним, недавно Олег Зубков подтвердил гибель звезды «Тайгана» - орангутана Даны, которую спортсменка из Пятигорска накурила вейпом. После скандала на всю страну девушке пришлось приносить публичные извинения.

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