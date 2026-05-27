Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП
«Театральный поезд» встретили на ж/ вокзале Симферополя. Это масштабная культурно-просветительская акция, посвященная 150-летию Союза театральных деятелей России. В честь юбилея через всю страну едут два железнодорожных состава с актерами и представителями сферы искусства - один сообщением из Владивостока, второй - из Севастополя. Оба встретятся в Москве, а перед этим сделают четыре десятка остановок в разных регионах страны.
Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП
В городах на пути следования театральные труппы дают представления и знакомят зрителей со своим репертуаром. И первыми Южный состав встретили в Симферополе. Его пассажиры – театры из Севастополя: им. Луначарского, ТЮЗ и академический театр танца имени Вадима Елизарова, которые привези спектакли «Горе от ума», «Суворов – наука побеждать», а также представления «Бахчисарайский фонтан», «Кармен» и «Защита гения».
Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП
Показы пройдут в Крымском академическом русском драматическом театре имени М. Горького, Государственном академическом музыкальном театре и Крымскотатарском музыкально-драматическом театре.
- Симферополь – это очень важная площадка. Потому что это первая остановка поезда, стартовый момент южного направления. Поэтому подготовка была долгой, план мероприятий обширный, сбоев и задержек быть не должно, - рассказал радио КП-Крым главный режиссер Государственного академического музыкального театра Крыма, председатель Союза театральных деятелей РК Владимир Косов.
Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП
В рамках «Театрального поезда» запланированы не только показы, но и мастер-классы, попасть на которые может любой желающий, правда, по предварительной записи. Так, например, 28 мая заслуженные артисты России проведут занятия по актерскому мастерству.
Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП
В свою очередь из столицы Крыма дальше по маршруту отправятся представители симферопольских театров. Их зрителями станут жители Краснодара.
Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП
А изюминкой акции называют огромный паззл, элементы которого привезут в Москву от каждого региона. И символ Крыма там тоже будет.
Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП
- На каждой станции будет передаваться символ региона и вставляться в большое панно. Оно и будет символом единения страны, - рассказал Косов.
Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП
Всего южный маршрут будет включать 19 остановок. «Театральный поезд» посетит также Волгоград, Саратов, Самару, побывает в Уфе, Ульяновске, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Рязани, Тамбове, Воронеже, Курске, Смоленске и Калуге.
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