Первыми пассажирами Южного состава стали актеры севастопольских театров Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Театральный поезд» встретили на ж/ вокзале Симферополя. Это масштабная культурно-просветительская акция, посвященная 150-летию Союза театральных деятелей России. В честь юбилея через всю страну едут два железнодорожных состава с актерами и представителями сферы искусства - один сообщением из Владивостока, второй - из Севастополя. Оба встретятся в Москве, а перед этим сделают четыре десятка остановок в разных регионах страны.

Акция посвящена 150-летнему юбилею Союза театральных деятелей России Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

В городах на пути следования театральные труппы дают представления и знакомят зрителей со своим репертуаром. И первыми Южный состав встретили в Симферополе. Его пассажиры – театры из Севастополя: им. Луначарского, ТЮЗ и академический театр танца имени Вадима Елизарова, которые привези спектакли «Горе от ума», «Суворов – наука побеждать», а также представления «Бахчисарайский фонтан», «Кармен» и «Защита гения».

В Крым прибыла большая театральная делегация Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

Показы пройдут в Крымском академическом русском драматическом театре имени М. Горького, Государственном академическом музыкальном театре и Крымскотатарском музыкально-драматическом театре.

- Симферополь – это очень важная площадка. Потому что это первая остановка поезда, стартовый момент южного направления. Поэтому подготовка была долгой, план мероприятий обширный, сбоев и задержек быть не должно, - рассказал радио КП-Крым главный режиссер Государственного академического музыкального театра Крыма, председатель Союза театральных деятелей РК Владимир Косов.

Яркую встречу организовали на железнодорожном вокзале Симферополя Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

В рамках «Театрального поезда» запланированы не только показы, но и мастер-классы, попасть на которые может любой желающий, правда, по предварительной записи. Так, например, 28 мая заслуженные артисты России проведут занятия по актерскому мастерству.

Артисты - люди веселые и вне сцены. Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

В свою очередь из столицы Крыма дальше по маршруту отправятся представители симферопольских театров. Их зрителями станут жители Краснодара.

Встречали гостей с пирогами. Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

А изюминкой акции называют огромный паззл, элементы которого привезут в Москву от каждого региона. И символ Крыма там тоже будет.

Официальная часть мероприятия. Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

- На каждой станции будет передаваться символ региона и вставляться в большое панно. Оно и будет символом единения страны, - рассказал Косов.

Театры из Севастополя привезли в Симферополь свои лучшие постановки Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

Всего южный маршрут будет включать 19 остановок. «Театральный поезд» посетит также Волгоград, Саратов, Самару, побывает в Уфе, Ульяновске, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Рязани, Тамбове, Воронеже, Курске, Смоленске и Калуге.

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