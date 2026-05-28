Этим летом в Крыму будет работать около 40 детских загородных лагерей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Последний звонок отгремел, позади контрольные, и уставшие школьники с облегчением выдохнули: впереди три месяца свободы - море, велосипеды, игры во дворе до темноты и долгие разговоры с друзьями под звездным небом. Кого-то отправят к родственникам в деревню, кто-то останется в городе проводить время на пришкольных площадках и экскурсиях, а кому-то предстоит поездка в лагерь.

ЛЬГОТЫ И ЦЕНЫ

Этим летом в Крыму будет работать около 40 детских загородных лагерей, где дети живут и отдыхают вместе. Ожидается, что за четыре летних смены в них отдохнут около 75 тысяч ребят, причем почти две трети - с крымской пропиской. Региональным законом определена 21 категория льготников, которым путевку выдают за успехи в учебе, спорте, общественной жизни или как помощь от государства при сложных жизненных обстоятельствах. Чтобы получить путевку на летние смены, родители подают заявления в управление образования по месту жительства еще в феврале.

- Пока идет оздоровительная кампания, можно еще подать заявление и встать в очередь за путевкой. Но чем позже это сделать, тем меньше шансов, - уточнила начальник управления Минобразования Крыма Александра Шелухина. - Есть льготники, которые имеют преимущество, - это дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями. Ежегодно мы утверждаем квоту для оздоровления таких детей: в прошлом году это было 3%, в текущем- уже 5%.

Каждый год утверждается стоимость путевки, которую оплачивает бюджет. В этом году - это 52 тысячи рублей за 21 день пребывания. Коммерческие путевки существенно дороже, и цена зависит от локации, продолжительности смены, условий проживания, программы и других факторов. В феодосийский ДОЛ «Айвазовский» путевка стоит 66 тысяч рублей, лагерь «Мультфильм» в Песчаном - 75,6 тысячи рублей, в Евпатории лагерь «Лучистый» предлагает путевки от 75 тысяч до 106,5 тысяч рублей в зависимости от смены, в ДОЛ «Сатера» в Солнечногорском - 94,5 тысячи рублей. Путевка в детский лагерь «Ай-Кемп» в Песчаном на 17 дней обойдется от 145 до 159 тысяч рублей в зависимости от смены. Мечта многих девчонок и мальчишек - детский центр «Артек» - возобновил продажу коммерческих путевок, которые на летние смены обойдутся в 175 тысяч рублей.

Трое в лодке, не считая лета Фото: Анна КИРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В среднем детский отдых подорожал на 15-20%, что привело к падению продаж. По разным оценкам, реализация коммерческих путевок снизилась от 23% до 40%. Причем из других регионов в Крым по-прежнему едут охотно: более 30 тысяч детей ожидают этим летом в лагерях полуострова. И это без учета Международного детского центра «Артек», который в одну смену принимает детей больше, чем Крым за лето.

- К нам продолжают ехать со всей России - Тюмень, Москва, Санкт-Петербург. Мы принимаем на отдых и оздоровление за счет крымского бюджета детей с приграничных территорий, и в текущем году приедут из Курской области, из Херсонской, из Донецкой и Луганской народных республик - всего 1149 детей, - уточнила Шелухина.

ЗА ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ

Ажиотажа на путевки в крымские лагеря нет. Полностью выкуплены некоторые тематические смены, которых этим летом будет 28: смена «Орлят России», несколько профильных смен «Движения первых», смены командиров трудовых отрядов и активистов студенческих отрядов, и даже отдельная смена финансовой грамотности, которую организовал Минфин Крыма. Спортивные, танцевальные, вокально-театральные, военно-патриотические и туристические – смены рассчитаны на детей разносторонне развитых и увлекающихся.

- Досуг организован так, чтобы дети отдыхали, узнавали что-то новое, заводили друзей. И чтобы после летнего отдыха у них остались очень хорошие впечатления и воспоминания, - подчеркивает директор республиканского предприятия «Солнечная Таврика» Людмила Ермакова. - Есть такая категория детей, которые хотят поесть, поспать и посидеть в телефоне. Но это неправильно! Ребенок должен находить себе друзей и живое общение!

Море, солнце и творческая свобода - этим наполнено счастливое лето Фото: Анна КИРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В «Солнечную Таврику» входят четыре детских лагеря, где за одну смену отдыхают 3,5 тысячи детей. В прошлом году по решению директора лагеря стали зоной, свободной от мобильных телефонов: их выдавали в определенное время для звонков родным, переписки в соцсетях и мессенджерах, и через пару часов просили сдать на хранение. Эту практику в лагерях решили продолжить.

- Родители порой и сами не знают, насколько талантливы их дети. Чтобы проявить свои таланты, им не в гаджетах надо сидеть, а принимать участие в программах, соревнованиях, конкурсах. Это помогает наладить общение со сверстниками и подружиться с кем-то, - уверена Ермакова.

МАЗУТА МОЖНО НЕ БОЯТЬСЯ

Помимо программы отдыха многих родителей волнует чистота пляжей и моря. После выбросов на берег мазута вопрос не праздный: никакой бассейн не заменит морские купания, как и солнечные ванны на пляже. Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заверила: мониторинг идет постоянно, и причин для волнения нет.

- В прошлом году, как перед сезоном, перед открытием каждого пляжа и в течение сезона, у нас были установлены точки мониторинга наличия нефтепродуктов как в песке, так и в морской воде. Курортный сезон 2025 года прошел без чрезвычайных ситуаций, и в этом году работа будет продолжена. На сегодняшний день ситуация в Крыму стабильная, - подчеркнула она.

Чистота пляжей и моря на полуострове волнует родителей, но специалисты призывают не беспокоиться. В Крыму все в норме! Фото: Анна КИРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Специалистов Роспотребнадзора больше волнует работа пищеблоков в детских лагерях, потому что в прошлом году каждая пятая проверка выявляла нарушения. И ладно, если у сотрудников не было при себе санитарных книжек - любое нарушение в организации питания создает риски. Прошлым летом групповых заболеваний и расстройств не было, и в этом эпидемиологи надеются на добросовестное отношение персонала к своему делу - летнему оздоровлению детей.

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