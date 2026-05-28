Саша не может спать без медведя: копию раритетной игрушки везут из Владивостока в Севастополь

Любимой игрушке около двадцати лет. Фото: личный архив

У маленькой Саши из Севастополя пропала любимая игрушка.

- Плюшевого медведя мне еще в детстве подарили: с ним я засыпала и просыпалась. Когда я выросла, он много лет без дела был - просто как память, как красота, - рассказала КП-Крым жительница Севастополя Карина Сапунова.

С появлением ребенка в семье у Мишки началась вторая молодость – дочка Саша полюбила всем сердцем игрушку, которая досталась в наследство от мамы. Настолько привязалась, что из рук не выпускала.

Но семейная реликвия, которой около 20 лет, неожиданно исчезла.

- В начале мая я попала в больницу, и за дочкой приглядывала бабушка. Мы опросили уйму народа, по всему району расклеили объявления, по соцсетям раскидали, написали заявление в полицию. Но все без толку.

Трехлетняя Саша очень тяжело переживает потерю, и очень трудно, со слезами засыпает без любимого медвежонка.

Правоохранители не оставили без внимания детские слезы, благодаря чему удалось проследить прогулку бабушки и внучки с Мишкой по видеокамерам.

- Они почти до дома с медвежонком дошли. Но куда он пропал, то ли забрал случайный прохожий, или еще что-то случилось, мы не понимаем. Но нигде его нет. Хорошо, если попал в добрые руки и обрел новую семью, будем только рады.

Если говорить конкретно, то Мишка исчез 2 мая около 10.00 утра в районе остановки «Океан» и домов на проспекте Генерала Острякова № 90-88-84.

Медвежонок кремового цвета, около 30 сантиметров в высоту, с шарфиком и заплаткой.

К счастью, у Мишки нашелся брат-близнец – выглядит точь-в-точь, да и год рождения примерно такой же, не меньше двадцати лет, как выпустился с фабрики игрушек.

Правда, живет далековато - на Дальнем Востоке, но это не помеха. Добрые люди из Владивостока, узнав о Саше и пропавшем медведе, бережно упаковали плюшевую игрушку, которая прожила у них два десятка лет, и отправили в Севастополь.

- Хорошая новость. Ждем с нетерпением!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Игрушки императорских детей: в Крым привезли уникальную коллекцию кукол семьи Николая II

Олимпийские мишки напугали севастопольцев: кто и зачем размещает их по городу