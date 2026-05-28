Клюется и крадет бананы: на ялтинском пляже поймали с поличным ворону-воровку

Птица орудует на пляжах Ялты. Фото: скриншот из видео Жесть Крым/ВК

Ялтинцы, которые уже успели открыть сезон, жалуются: если вы приехали на пляж и оставили на полотенце свой перекус, будьте готовы к конкуренции – эта крылатая фурия заберет еду, ущипнет за мягкое место и украдет блестящие предметы. Все происходящее снимают на видео очевидцы и выкладывают в соцсети и шутя спрашивают: «Куда же смотрят спасатели?».

Но воронам закон не писан! В роликах, которые разлетаются по пабликам Крыма, видно, как пернатая бандитка не просто клянчит, а целенаправленно ворует еду. Сначала она патрулирует побережье в поисках беспечной жертвы, затем, приметив перекус, ловко выхватывает его прямо с тарелки отдыхающего и мгновенно скрывается. А иногда отбирает прямо из рук! Пернатой воровке уже и имя подобрали - Люська.

- Она постоянно прилетает к этому пляжу. Как только видит, что кто-то взял еду, начинает кружить, - говорит отдыхающий. - Я не успел отвернуться, как Люся уже утащила полпирожка.

Стоит отдать должное: действует ворона «профессионально». В отличие от хаотичных чаек, Люся не клюет всех подряд, а предпочитает проверенную тактику «стащить и убежать». Местные уже прозвали ее «взломщицей» и советуют туристам не оставлять продукты без присмотра.

ДОМАШНЯЯ ИЛИ ДИКАЯ?

Ялтинцев такая пляжница-соседка даже умиляет. Мол, умная же птичка, а отдыхающие не обеднеют! Но интересно другое - Люся - домашняя любимица, которая сбежала на пляж? Или это дикая ворона, которая просто быстро учится?

Местный ветеринар Светлана Власенко объяснила КП-Крым, что это нормальное поведение для ворон, ведь они даже вьют гнезда обычно там, где живут люди.

- То, что мы видим - это классический пример синантропизации, то есть приспособления диких животных к жизни рядом с человеком. Вороны - одни из самых умных птиц на планете, их интеллект сравним с интеллектом человекообразных обезьян, - говорит КП-Крым специалист.

По словам эксперта, в дикой природе Люся вряд ли бы дожила до глубокой старости, потому что такой наглый метод добычи еды там часто неэффективен. На диком пляже, где нет людей, пищу нужно добывать сложными способами: искать червячков, разбивать ракушки или охотиться на насекомых.

ПЛОХОМУ БЫСТРО УЧАТСЯ

- А вот в городе, где вокруг десятки тысяч добродушных туристов, такая «гоп-стратегия» оказывается сверхуспешной. Люся прекрасно освоила нишу выгодной роскошной жизни. Вполне вероятно, что она ручная.

Ветеринар думает, что в ближайшее время такие «Люси» могут появиться на разных пляжах, потому что вороны активно обучают птенцов нахальным методам добычи пропитания.

Напомним, на Южном берегу Крыма живет необычный домашний любимец – ручная ворона по кличке Роза. Есть у нее и особая примета – она прекрасно воспроизводит собачий лай. Да так мастерски, что птичий «гав» нельзя отличить от собачьего.

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