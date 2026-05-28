Землю участникам СВО будут выделять через Минобороны: как в Крыму изменились условия выдачи участков

Свободные земельные наделы для участников СВО передаст Минобороны и Росгвардия. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму внесли изменения в закон о бесплатном предоставлении земли участникам СВО и членам их семей. Документ определяет, что теперь участки будут выделяться в первую очередь за счет земель, принадлежащих Министерству обороны, Росгвардии и прочим ведомствам, в которых предусмотрена военная служба, а в случае их отсутствия – из земельного фонда республики.

Как пояснила в эфире радио КП-Крым депутат Госсовета РК, председатель Комитета по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня, цель нововведений – сформировать единый со всеми регионами подход к вопросу обеспечения защитников землей.

- Этот подход соответствует распоряжению президента. По нему Минобороны, Росгвардия и другие ведомства, которые обладают земельными участками на территории Республики Крым, должны будут предоставить либо передать республике под данные нужды свои свободные ресурсы. Мы не знаем еще тот резерв, который они должны передать, такого банка данных у нас нет. Все станет известно в процессе работы и переговоров, - пояснила Добрыня.

Изменения не коснутся тех, кто заключил контракты в пунктах отбора и военных комиссариатах Крыма, независимо от места прописки. Они по-прежнему смогут выбрать участок из фонда земель республики или денежную компенсацию взамен. Также право сохранится за теми, кто уже состоит на учете и подал заявление до принятия нового закона.

Ранее в Крыму уже оптимизировали процесс предоставления земельных наделов участникам СВО. Подать заявление на получение участка или компенсацию за него можно сразу же при заключении контракта. При этом многие, по словам Евгении Добрыни, выбирают именно второй вариант.

- У каждого свои жизненные обстоятельства. Кому-то нужен участок, кому-то живые деньги. Они перечисляются быстро, в течение недели. Но большее количество участников СВО, у кого есть такая возможность, выбирают денежную компенсацию, - рассказала депутат Госсовета.

Кто имеет право на получение земельного участка согласно принятым изменениям:

- участники СВО (военнослужащие, добровольцы, сотрудники Росгвардии), удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ, являющиеся ветеранами боевых действий, которые на день завершения их участия в СВО зарегистрированы по месту жительства или по месту пребывания в Республике Крым;

- члены семей погибших участников СВО, если смерть наступила из-за ранения или заболевания, полученного в ходе спецоперации.

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