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Общество28 мая 2026 15:16

Можно и на лицо? Крымские ученые решили сделать косметику для омоложения из рыбьих отходов

Крымские ученые разрабатывают косметику для омоложения из рыбьих отходов
Александра ТИМОЩЕНКО
Свойства косметики зависят от того, из какой рыбы были добыты пептиды

Свойства косметики зависят от того, из какой рыбы были добыты пептиды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Чешуя, кожа и рыбьи требуха - все идет в дело! Крымские биотехнологи из Керчи и Севастополя нашли оригинальный способ переработки отходов рыбной промышленности. Правда, пептиды из черноморского бычка и акулы-катрана звучит не так выгодно, как экстракт жемчуга и золотых нитей в разрекламированных баночках. Но местные «алхимики» уверены, что таким образом они убьют сразу двух зайцев – и красоту подарят, и от отходов избавятся.

ВЫБРОСИТЬ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕРАБОТАТЬ

Всегда считалось, что главный продукт переработки рыбы - это филе, а все остальное - кожа, головы, кости, чешуя - идет в мусорный бак. В лучшем случае, на корм скоту или удобрение. Но в Керченской биотехнологической лаборатории вдруг решили рискнуть и попробовать найти золотое дно… Точнее – пептидное.

В ход идет не самая лучшая часть рыбы, а объедки.

В ход идет не самая лучшая часть рыбы, а объедки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По информации ученых Лаборатории красоты и здоровья Керчи, в рыбьей коже содержатся коллаген и желатин, которые при помощи ферментов или кислоты можно расщепить на биоактивные пептиды - крошечные цепочки аминокислот. Они снижают давление, борются со старением, убивают микробов и защищают нервные клетки. Но главные свойства зависят от того, из какой рыбы были добыты пептиды. Например, у черноморского бычка - один состав, у катрана – другой. Ученые специально подбирают сырье под нужный результат и запрос. Правда, в ход идет не самая лучшая часть рыбы, а объедки.

- Специалисты используют ферментативный гидролиз и микробиологическую ферментацию. Первое - это когда из ферментов «вырезают» нужные пептиды, не разрушая их, а ферментация - когда белок «съедают» полезные бактерии. Это не просто варка шкур в кислоте, как в кустарных производствах, - говорит директор керченского предприятия по изготовлению продукции для здоровья и красоты Максим Кабанов.

По словам производителей, такая косметика поможет и омолодиться, и отходы утилизировать. Когда отходы превращаются в биодобавки и косметику, то растения получают удобрения из раковин, а люди - кремы и БАДы.

И ПОД ГЛАЗА, И ДЛЯ СУСТАВОВ

Из кожи бычка выделяют коллаген для увлажняющих кремов, акула катран и морской скат богаты хондроитином и коллагеном и подходят для суставов и регенерации кожи, из раковины мидий и устриц делают цитрат кальция (легкоусвояемая форма кальция для костей, - ред.), а мелкую креветку, которая обычно идет на выброс, перерабатывают в кремы.

Пока косметика находится на стадии разработки и тестирования

Пока косметика находится на стадии разработки и тестирования

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Мы перерабатываем отходы и получаем качественные пептиды, которые могут использоваться в фармацевтике (таблетки и капсулы), нутрицевтике (БАДы) и, конечно, в косметике.

Но стопроцентной уверенности в новой косметике пока нет даже у любителей экспериментов. Давно известно, что свойство «омоложения» приписывают многим гидролизатам коллагена - и говяжьему, и свиному, и рыбьему, и даже из медуз. Но ученые твердят, что именно рыбный коллаген, особенно из кожи и чешуи, действительно считается более биодоступным, так как его молекулы мельче и легче проникают в кожу.

Да и во всем мире уже лет десять как активно используют рыбьи отходы: в Японии, Норвегии, Китае. Так что крымчане не открыли Америку, но активно продвигают идею избавления от отходов.

КСТАТИ

Не так давно крымские ученые нашли способ борьбы с проблемой нашествия медуз в Азово-Черноморском бассейне. Специалисты Южного филиала ВНИРО научились получать из корнеротов коллаген, а из него делают различные кремы, сыворотки и другие косметические продукты.

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