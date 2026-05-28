Можно и на лицо? Крымские ученые решили сделать косметику для омоложения из рыбьих отходов

Свойства косметики зависят от того, из какой рыбы были добыты пептиды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Чешуя, кожа и рыбьи требуха - все идет в дело! Крымские биотехнологи из Керчи и Севастополя нашли оригинальный способ переработки отходов рыбной промышленности. Правда, пептиды из черноморского бычка и акулы-катрана звучит не так выгодно, как экстракт жемчуга и золотых нитей в разрекламированных баночках. Но местные «алхимики» уверены, что таким образом они убьют сразу двух зайцев – и красоту подарят, и от отходов избавятся.

ВЫБРОСИТЬ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕРАБОТАТЬ

Всегда считалось, что главный продукт переработки рыбы - это филе, а все остальное - кожа, головы, кости, чешуя - идет в мусорный бак. В лучшем случае, на корм скоту или удобрение. Но в Керченской биотехнологической лаборатории вдруг решили рискнуть и попробовать найти золотое дно… Точнее – пептидное.

В ход идет не самая лучшая часть рыбы, а объедки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По информации ученых Лаборатории красоты и здоровья Керчи, в рыбьей коже содержатся коллаген и желатин, которые при помощи ферментов или кислоты можно расщепить на биоактивные пептиды - крошечные цепочки аминокислот. Они снижают давление, борются со старением, убивают микробов и защищают нервные клетки. Но главные свойства зависят от того, из какой рыбы были добыты пептиды. Например, у черноморского бычка - один состав, у катрана – другой. Ученые специально подбирают сырье под нужный результат и запрос. Правда, в ход идет не самая лучшая часть рыбы, а объедки.

- Специалисты используют ферментативный гидролиз и микробиологическую ферментацию. Первое - это когда из ферментов «вырезают» нужные пептиды, не разрушая их, а ферментация - когда белок «съедают» полезные бактерии. Это не просто варка шкур в кислоте, как в кустарных производствах, - говорит директор керченского предприятия по изготовлению продукции для здоровья и красоты Максим Кабанов.

По словам производителей, такая косметика поможет и омолодиться, и отходы утилизировать. Когда отходы превращаются в биодобавки и косметику, то растения получают удобрения из раковин, а люди - кремы и БАДы.

И ПОД ГЛАЗА, И ДЛЯ СУСТАВОВ

Из кожи бычка выделяют коллаген для увлажняющих кремов, акула катран и морской скат богаты хондроитином и коллагеном и подходят для суставов и регенерации кожи, из раковины мидий и устриц делают цитрат кальция (легкоусвояемая форма кальция для костей, - ред.), а мелкую креветку, которая обычно идет на выброс, перерабатывают в кремы.

Пока косметика находится на стадии разработки и тестирования Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Мы перерабатываем отходы и получаем качественные пептиды, которые могут использоваться в фармацевтике (таблетки и капсулы), нутрицевтике (БАДы) и, конечно, в косметике.

Но стопроцентной уверенности в новой косметике пока нет даже у любителей экспериментов. Давно известно, что свойство «омоложения» приписывают многим гидролизатам коллагена - и говяжьему, и свиному, и рыбьему, и даже из медуз. Но ученые твердят, что именно рыбный коллаген, особенно из кожи и чешуи, действительно считается более биодоступным, так как его молекулы мельче и легче проникают в кожу.

Да и во всем мире уже лет десять как активно используют рыбьи отходы: в Японии, Норвегии, Китае. Так что крымчане не открыли Америку, но активно продвигают идею избавления от отходов.

КСТАТИ

Не так давно крымские ученые нашли способ борьбы с проблемой нашествия медуз в Азово-Черноморском бассейне. Специалисты Южного филиала ВНИРО научились получать из корнеротов коллаген, а из него делают различные кремы, сыворотки и другие косметические продукты.

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