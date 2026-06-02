Свет отключат на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света на Крымском полуострове 3 июня 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили о ремонте электросетей. График отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 3 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Джанкойская, 85-105 , 86-102 ;

ул. Ларионова, 65-99 , 101;

ул. Мелитопольская, 97а-113 , 116-136 ;

ул. Ракетная, 17, 20-26

ул. 8 Марта, 70-98 , 97-133 ;

ул. Чехова, 73, 94-102 , 97/106-107

ул. Гавена, 48-50 , 61;

ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;

пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105

ул. Миллера, 58;

ул. Сочинская, 12-34 , 15-37

ул. Добросмыслова, 3-11 , 4-14;

ул. Ефимовой, 2-10 , 3-7 ;

ул. Кечкеметская, 107, 109Б, 111-115 , 121;

ул. Судакская, 17-33 , 47-59 , 61-77 ;

ул. Алтайская, 1-27 ;

ул. Волочаевская, 1-23 , 2-26 ;

ул. Каширина, 1-24 , 11;

ул. Солдатская, 47-69 , 48-66 ;

ул. Чечеткина, 1-11;

ул. Яковлевой, 1-14;

ул. Сельвинского, 45/22 -79 , 48-94 , 85, 87;

пер. Лиственный, 1-15 , 2-12 , 26;

пер. Ефимовой, 6

ул. Светлая, 1а-19 , 2-32 , 27, 29;

ул. Зеленая, 20-48 , 37-121 ;

ул. Советская, 6, 8, 8а, 11а, 35;

ул. Шоссейная, 1а, 2а, 4, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 21;

ул. Садовая, 1-12а;

ул. Заречная, 1-33 , 30-34 , 51, 52-62 ;

ул. Солнечная, 4-32 ;

ул. Тополевая, 3, 3а;

ул. Южная, 33;

ул. Грушевая, 48-52 ;

ул. Сибирская, 1-47 ;

ул. Мальченко, 1-7а , 2-10 , 14, 15, 15а, 17, 17а;

пер. Зеленый, 1-3;

пер. Советский, 16, 16а, 19а, 21а, 35;

пер. Садовый, 1-9 (нечет, 10а-14 ;

пер. Солнечный, 1-9 ;

пер. Виноградный, 1-16;

пер. Каштановый, 4, 7;

ул. Маршала Жукова, 1, 6 гп, 22;

ул. Ш. Алядина, 23, 44;

ул. Мерхамет, 50;

ул. Къаралез, 20, 30

Где отключат свет в Евпатории 3 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

ул. Матросова, 19/1, 20, 26, 28;

ул. Космодемьянской, 12-29;

ул. Конституции, 42-64

ул. Новоселовская, 42/6-49;

ул. Островского, 1/27-31;

ул. Первомайская, 29;

ул. Серова, 34/10;

ул. Тимирязева, 2/21, 3, 4, 6, 11-23/60

ул. Тимирязева/ул. Первомайская, торг. павильон

ул. Чапаева, 1, 3, 5;

ул. Чапаева/ул. Конституции, камера фото фиксации;

пер. Тимирязева, 1-10;

пер. Якира, 2Б-11

ул. Мориса Тореза, 8-25;

ул. Токарева, 44а, 52-80/35

проезд Советский, 1

проезд Советский, 3

ул. Демышева, 152/1

пгт Новоозерное:

ул. Героев-Десантников, 2, 2а, торг. павильон

пгт Заозерное:

ул. Каламитская, 57, 57а, 57Б, 61;

ул. Песчаная, 4-57;

ул. Прибрежная, 1-27а;

ул. Садовая, участки №№ 85/42, 85/46, 85/66, 85/199, 85/203, 85/204, 85/304;

ул. Штормовая, 1-19а;

Сакский район, село Уютное:

ул. Прибрежная, 13, 14;

ул. Голубая Волна, 2-16, участки с кадастровыми номерами 195, 417, 418;

ул. Приморская, 1-24, 41, участки с кадастровыми номерами 451, 453;

пр-зд Прибрежный, 1-32;

СПК «Елена-садоводческий», ул. Вишневая, 4;

СПК «Орбита», уч. 49/50;

СПК «Прибой», 2, 29Б, 30Б

Где отключат свет в Алуште 3 июня 2025:

с 8.00 до 17.00.

город Алушта:

ул. Изобильная,

ул. Изобильненская

Где отключат свет в Ялте 3 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

пгт Симеиз:

ш. Симеизское, 3а;

ул. Неуймина, 1, 2, 3, 6, 8-16, 17-23с июня;

ул. Коцюбинского, 2-5, 7, 8;

пер. Колхозный, 2, 6с, 7е

Где отключат свет в Керчи 3 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

ул. Карла Маркса, 1, 7-17 , 10-16 ;

ул. Самойленко, 1, 8-14 , 11, 12/1;

ул. Борзенко, 25;

ул. Пролетарская, 11

ул. Короленко, 3-31 , 4-42а ;

ул. Островского, 2-46 , 3-51 ;

ул. Гагарина, 45, 55;

ул. Лучевая, 1а, 2-4а ;

ул. Шевченко, 3-33 , 4-36 ;

ул. Вишневая, 47

ул. Буденного, 9а-11 , 10, 12

Где отключат свет в Феодосии 3 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

ул. Нахимова, 68-116 , 71-121 ;

ул. Чехова, 63-81 , 66, 78-102 ;

ул. Гоголя, 4-14 , 7-29 ;

ул. Пименова, 36;

ул. Тимирязева, 31, 42, 58, 58а;

ул. Поперечная, 14-50 , 19-47 ;

ул. Сейсмическая, 7-27, 27а, 10-44 ;

ул. Новокарантинная, 31-43 ; 36-44 ;

ул. Борисова, 11-33 , 24-36 ;

ул. Очаковская, 1-25 , 2-10 ;

пер. Сейсмический, 1;

пер. Новокарантинный, 5;

пер. Пионерский, 18, 37;

пер. Очаковский, 1-17;

пер. Ванцетти, 2-6;

туп. Кирпичный, 1-6;

ш. Симферопольское, 56 (ООО «Финтрэйд плюс»);

ш. Керченское, 1а (ООО «Сигма»), 1-7 , 19а (ООО «Хаммер-Блик»);

ул. Коктебельская, 1, 1Б, 3, 4, 7, 8, 12, 15, 16, 18;

ул. Старокрымская, 5а, 9-29 , 18, 24, 26, 32;

ул. Сурожская, 1а, 3, 4, 7-33 , 12-36 ;

ул. Белогорская, 1, 2, 2Б, 4, 5, 11-21 , 33, 35, 39

пгт Приморский:

ул. Абденановой, 1-17, 19, 21, 24;

ул. Абдураманова, 1-13, 15, 17, 20, 25а, 31;

ул. Адаманова, 7-16, 19, 24, 28, 35, 36;

ул. Тейфука, 1-5, 16, 20, 22, 23, 25, 27, 33а, 34-36, 40, 41;

ул. Гаспринского, 1-4, 4а (мусульманская община

«Аджиголь», мечеть) 5, 13, 8-16 , 18-24;

ул. Сейтвелиева, 1-14;

ул. Амет-Хана Султана, 2, 4, 6-10, 7;

ул. Аджигольская, 2-30;

ул. Коктебельская, 7, 8, 11, 17-31;

ул. Решидова, 2-28 , 5, 7, 15, 19, 25, 38;

ул. Савченкова, 16-22;

ул. Черноморская, 4-18 , 13, 17;

ул. Моспан, 1-17;

ул. Выжул, 2, 11-15 ;

ул. Спортивная, 1-4, 7, 12;

ул. Торговая, 1-3;

ул. Авдет, 1, 2-6 , 7-17 , 10, 18, 20;

ул. Кабельная, 1, 3;

ул. Кафа, 1, 5-7, 9, 16, 24-27, 31, 38, 40;

ул. Крымская, 4, 6, 9, 15-22, 31, 38;

ул. Транспортная, 2, 13;

ул. Школьная, 19

Где отключат свет в Севастополе 3 июня 2025:

с 9.00 до 16.45

ул. Грибоедова, 8,7;

туп. Каманина, 2-12;

ул. Кудюрова, 4-16,1-9;

ул. Надежды Краевой, 36/9,6-14,18,28-36,7;

ул. Седова, 22/5,28-40,9-41

с 9.00 до 12.00

ул. Степаняна 9, 9-А/1, 9-А/2, 13, 15

с 9.00 до 16.00

ул. Севастопольская зона ЮБК, 8, 14, 14-А,

ур. Ласпи

с 8.30 до 17.30

проезд Кипарисовый, 2-10,1-7;

ул. Абрикосовая, 2-42,9-А,1-37,43;

тупик Обрывистый, 10,1-7;

тупик Сливовый, 1-7,1027;

ул. Гранатная, 17-А

Северная сторона

ЗАО «Софьи Перовской», уч.7;

ул. Некрасова, 8-А,2-8,1-35;

ул. Весенняя, 2-38,1-61

с 9.00 до 17.30

село Черноречье

ул. Магистральная, 12-А,14/2,2-А,2-52,471;

пер. Магистральный, 7-Б,1-11.