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Один человек погиб и трое пострадали в результате атаки украинского беспилотника на электричку в Крыму 4 июня 2026 года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Украинский беспилотник атаковал электричку, которая следовала из Азовского (Джанкойский район) в Керчь.
В результате атаки дрона погиб один человек. Кроме того, еще трое получили ранения. На месте работают экстренные оперативные службы.
Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего.
«Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку», – заверил глава Крыма.
В пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании сообщили, что по техническим причинам временно приостановлено движение всех пригородных поездов.
«О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», – добавили в организации.
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