Движение всех пригородных поездов пока приостановлено Фото: Никита ПОЛЬКО. Перейти в Фотобанк КП

Один человек погиб и трое пострадали в результате атаки украинского беспилотника на электричку в Крыму 4 июня 2026 года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Последние новости об атаке БПЛА на поезд в Крыму 4 июня 2026 года

Украинский беспилотник атаковал электричку, которая следовала из Азовского (Джанкойский район) в Керчь.

Что известно о погибших и пострадавших при атаке БПЛА на поезд в Крыму 4 июня 2026 года

В результате атаки дрона погиб один человек. Кроме того, еще трое получили ранения. На месте работают экстренные оперативные службы.

Помощь пострадавшим от атаки ВСУ на поезд в Крыму 4 июня 2026 года

Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего.

«Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку», – заверил глава Крыма.

Расписание движения электричек после атаки БПЛА на пригородной поезд в Крыму 4 июня 2026 года

В пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании сообщили, что по техническим причинам временно приостановлено движение всех пригородных поездов.

«О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», – добавили в организации.

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