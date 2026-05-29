Сначала отпускаем грехи, а потом создаем семью: как записаться на венчание в Новом Херсонесе

В Новом Херсонесе открыли запись на венчания. Фото: соцсети губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Храм-парк Нового Херсонеса обещает стать одним из самых популярных мест среди молодоженов, желающих получить благословление церкви на создание семьи. Ведь теперь здесь проводят обряды венчания под открытым небом. И не случайно, поскольку именно в древнем Херсонесе князь Владимир заключил христианский союз с византийской царевной Анной, да и крещение вместе с дружиной принял на этой земле. Поэтому и первая свадебная церемония в Новом Херсонесе была приурочена к этой дате.

Желающих обвенчаться в храме-парке уже достаточно, рассказал КП-Крым руководитель пресс-службы Нового Херсонеса отец Антоний. Обряд проводят во все дни, кроме вторника, четверга и субботы.

- Предполагается, что у пары, которая вступает в брак, затем следует брачная ночь, поэтому в постные дни венчание не совершается. А совершается только в особых случаях, например, если человек пришел с СВО и завтра уезжает. Тогда по благословению Владыки это может произойти. В данном случае нужно письменное обращение в епархию, - рассказал отец Антоний.

Первую пару благословил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Фото: соцсети Михаила Развожаева

Запись на венчание открыли в церковной лавке Свято-Владимирского собора. Но перед совершением обряда паре, вступающей в брак, предстоит встреча со священником. Он подробно расскажет о смысле таинства и правилах венчания.

- Мы подходим к этому серьезно - рассматриваем заявки, проверяем все документы, рассказываем о необходимости принять участие в важных церковных таинствах. Ведь даже если они крещеные, но ни разу не исповедовались и не причащались, какой в этом смысл? Они продолжат жить без ключевых проявлений своей принадлежности к церкви. И мы обо всех этих моментах подробно рассказываем, - пояснил священник.

Для записи на венчание нужно иметь при себе паспорта, свидетельства о браке и крещении. Если венчание планируется во второй раз – документ, подтверждающий развод или вдовство, а также разрешение владыки на повторное венчание.

Кстати, специально для венчания в Новом Херсонесе известный ювелир и архитектор Юрий Киреев изготовил венцы, украшенные золотом и полудрагоценными камнями. Они сделаны по образцу византийских.

В июле, по словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в Новом Херсонесе планируют открыть и постоянно действующее отделение ЗАГСа. Предположительно, оно начнет работать после Петропавловского поста.

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