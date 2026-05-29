Работа "Когда твой сфинкс орет" заняла 3-е место на конкурсе 35AWARDS и вошла в топ-35 лучших серийных фотографий по итогам 2025 года. Фото: Игорь Крюков

Керченский фотограф Игорь Крюков стал лауреатом 11-й международной премии 35AWARDS – крупнейшего фотоконкурса, в котором ежегодно участвуют десятки тысяч авторов со всего мира. Его работы вошли в число лучших фотографий года, победив в номинациях «Домашние животные» и «Натюрморт».

Главные герои серии снимков – бесшерстные коты породы Донской сфинкс, которых держит и много фотографирует Игорь Крюков. Решеф, Нитокрис и Солара полностью оправдывают свои имена – обладают непростым и воинственным характером, признался КП-Крым фотограф.

- Решеф (он на главном фото- прим.ред) - не добрый котик, как все привыкли думать о котах. Например, если дотронуться до хвоста, можно сразу «лишиться руки». Это табу. Характер скорее собачий, нежели кошачий. Добрым становится, только когда хочет есть. Позирует тоже в зависимости от настроения, лучше всего через полчаса после сна, не успевает еще как следует разозлиться, - рассказал Игорь Крюков.

Решеф, Нитокрис и Солара - любимые сфинксы фотографа. Фото: Игорь Крюков

Впервые коты появились на снимках фотографа в 2019 году. С тех пор они принесли ему не одну победу и международное признание:

- Снимал натюрморты, подумал: «А не добавить ли туда кота?!». И сразу победа, «Sony Animal Portrait», 1 место! И понеслась…

Правда, позировать сфинксы не любят. Чтобы поймать нужную эмоцию, может уйти несколько дней.

- Работать с ними нелегко. Надо дожидаться хорошего настроения, а у них это бывает очень редко. Уговоры в виде еды и чего- либо тут не действуют. Можно прождать несколько дней. Плюс, подготовить декорации, и чтобы соизволили принять позу согласно сценарию.

Игорь Крюков занимается фотографией 10 лет. Фото: Игорь Крюков

Все идеи для фотосессий возникают спонтанно. Так произошло и с работой «Хамса пошла!», которая вошла в топ-100 конкурса в номинации «Натюрморт»:

- Как пошла хамсовая путина – сразу на рынок, за «национальным керченским блюдом». На удачу удалось купить красивой рыбки, вот и решил запечатлеть на память. Конечно, сама композиция была «выстрадана»: свет, цвет, настроение. Все по вкусу - и готово!

Снимок "Хамса пошла!" вошел в Топ-100 в номинации "Натюрморт": Фото: Игорь Крюков

Сегодня на счету Игоря Крюкова больше десятка побед в международных фотоконкурсах. В 2024 году его снимок «Муравьи», сделанный в Опукском природном заповеднике, победил в конкурсе «Крым в моем сердце» и экспонировался в Москве.

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