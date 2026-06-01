Свет исчезнет на несколько часов Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света на Крымском полуострове 2 июня 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 2 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Мичурина, 3-10а, 13-39/35 ;

ул. Новоселовская, 1-43а, 3923/КАД;

ул. Островского, 37, 39, 41/10;

ул. Первомайская, 5/2, 5а, 7/1, 15/1, 17, 25/2;

ул. Серова, 1/19-58;

ул. Джанкойская, 85-105 , 86-102 ;

ул. Ларионова, 65-99 , 101;

ул. Мелитопольская, 97а-113 , 116-136 ;

ул. Ракетная, 17, 20-26

ул. 8 Марта, 70-98 , 97-133 ;

ул. Чехова, 73, 94-102 , 97/106-107

ул. Гавена, 48-50 , 61;

ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;

пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105

ул. Миллера, 58;

ул. Сочинская, 12-34 , 15-37

ул. Добросмыслова, 3-11 , 4-14;

ул. Ефимовой, 2-10 , 3-7 ;

ул. Кечкеметская, 107, 109Б, 111-115 , 121;

ул. Судакская, 17-33 июня, 47-59 июня, 61-77 июня;

ул. Алтайская, 1-27 ;

ул. Волочаевская, 1-23 , 2-26 ;

ул. Каширина, 1-24 , 11;

ул. Солдатская, 47-69 , 48-66 ;

ул. Чечеткина, 1-11;

ул. Яковлевой, 1-14;

ул. Сельвинского, 45/22 -79 , 48-94 , 85, 87;

пер. Лиственный, 1-15 , 2-12 , 26;

пер. Ефимовой, 6

Где отключат свет в Евпатории 2 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

ул. Матросова, 19/1, 20, 26, 28;

ул. Космодемьянской, 12-29;

ул. Конституции, 42-64 июня;

ул. Новоселовская, 42/6-49;

ул. Островского, 1/27-31;

ул. Первомайская, 29;

ул. Серова, 34/10;

ул. Тимирязева, 2/21, 3, 4, 6, 11-23/60 июня;

ул. Тимирязева/ул. Первомайская, торг. павильон

ул. Чапаева, 1, 3, 5;

ул. Чапаева/ул. Конституции, камера

фото фиксации;

пер. Тимирязева, 1-10;

пер. Якира, 2Б-11

ул. Мориса Тореза, 8-25;

ул. Токарева, 44а, 52-80/35 июня

пгт Заозерное:

ул. Каламитская, 57, 57а, 57Б, 61;

ул. Песчаная, 4-57;

ул. Прибрежная, 1-27а;

ул. Садовая, участки №№ 85/42, 85/46, 85/66, 85/199, 85/203, 85/204, 85/304;

ул. Штормовая, 1-19а;

Сакский район, село Уютное:

ул. Прибрежная, 13, 14;

ул. Голубая Волна, 2-16, участки с кадастровыми номерами 195, 417, 418;

ул. Приморская, 1-24, 41, участки с кадастровыми номерами 451, 453;

пр-зд Прибрежный, 1-32;

СПК «Елена-садоводческий», ул. Вишневая, 4;

СПК «Орбита», уч. 49/50;

СПК «Прибой», 2, 29Б, 30Б

Где отключат свет в Алуште 2 июня 2025:

с 8.00 до 17.00.

село Лучистое:

АО «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод»

Где отключат свет в Ялте 2 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

пгт Симеиз:

ш. Симеизское, 3а;

ул. Неуймина, 1, 2, 3, 6, 8-16, 17-23;

ул. Коцюбинского, 2-5, 7, 8;

пер. Колхозный, 2, 6с, 7е

Где отключат свет в Керчи 2 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

ул. Карла Маркса, 1, 7-17

ул. Самойленко, 1, 8-14;

ул. Борзенко, 25;

ул. Пролетарская, 11

ул. Короленко, 3-31 июня, 4-42

ул. Островского, 2-46 июня, 3-51

ул. Гагарина, 45, 55;

ул. Лучевая, 1а, 2-4а июня;

ул. Шевченко, 3-33 июня, 4-36;

ул. Вишневая, 47

ул. Буденного, 9а-11 июня, 10, 12

Где отключат свет в Феодосии 2 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

ул. Челнокова, 80, 80а

пгт Щебетовка:

Тракторная бригада № 2 ООО «Завод марочных вин

«Коктебель»

село Береговое:

ул. Солнечная, 1-35 июня, 8-28 июня;

ул. Грина, 1-25 июня, 14-36 июня;

ул. Волошина, 2-16, 18-26 июня;

ул. Малышева, 2, 6

Где отключат свет в Севастополе 2 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

село Поворотное, 25/4,33/1,48,41,65-73,77,79,72-76,84;

ул. Заря Свободы, 1-43,33-А-кв1.,2-А,2-8,10-46,5;

ЗАО С. Перовской, уч. 165,273,513,223,273,275,279, 306,309/1,309,515,274,276,280, пай.681,681/1,693,32,890,900,901,315/1,311,224;

ул. Лесная, 7-А,1-Б,1-11,17, 14,20,26,182;

пр. Цветочный, 1,3,9,13,

ул. Симферопольское шоссе, 1,2,3,31;

ул. Валиева, 42;

ул. Дубинина, 14,20;

пр. Сиреневый, 2,23,65-89,72-84;

пр. Вишневый, 4,23;

поселок Дальний – православный храм.

с 11.00 до 16.00

ул. Белостокская, 8-56,9-51;

ул. Бутырская, 1-7,11,13,15,2-44;

ул. Варшавская, 2-6;

ул. Генерала Родионова, 1-5,2-36;

пл. Геннериха, 1-13,5-А;

ул. Героев Севастополя, 3,27-37;

ул. Горького, 21,23,23-Б,22-28,24-А;

ул. Папанина, 1-А,1,3,7-13,22-36 (ГБДОУ «Детский сад №5»);

ул. Селенгинская, 1-9,13-25,2-14;

ул. Рабочая, 26.