Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света на Крымском полуострове 2 июня 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.
с 8.00 до 17.00
ул. Мичурина, 3-10а, 13-39/35 ;
ул. Новоселовская, 1-43а, 3923/КАД;
ул. Островского, 37, 39, 41/10;
ул. Первомайская, 5/2, 5а, 7/1, 15/1, 17, 25/2;
ул. Серова, 1/19-58;
ул. Джанкойская, 85-105 , 86-102 ;
ул. Ларионова, 65-99 , 101;
ул. Мелитопольская, 97а-113 , 116-136 ;
ул. Ракетная, 17, 20-26
ул. 8 Марта, 70-98 , 97-133 ;
ул. Чехова, 73, 94-102 , 97/106-107
ул. Гавена, 48-50 , 61;
ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;
пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105
ул. Миллера, 58;
ул. Сочинская, 12-34 , 15-37
ул. Добросмыслова, 3-11 , 4-14;
ул. Ефимовой, 2-10 , 3-7 ;
ул. Кечкеметская, 107, 109Б, 111-115 , 121;
ул. Судакская, 17-33 июня, 47-59 июня, 61-77 июня;
ул. Алтайская, 1-27 ;
ул. Волочаевская, 1-23 , 2-26 ;
ул. Каширина, 1-24 , 11;
ул. Солдатская, 47-69 , 48-66 ;
ул. Чечеткина, 1-11;
ул. Яковлевой, 1-14;
ул. Сельвинского, 45/22 -79 , 48-94 , 85, 87;
пер. Лиственный, 1-15 , 2-12 , 26;
пер. Ефимовой, 6
с 8.00 до 17.00
город Евпатория:
ул. Матросова, 19/1, 20, 26, 28;
ул. Космодемьянской, 12-29;
ул. Конституции, 42-64 июня;
ул. Новоселовская, 42/6-49;
ул. Островского, 1/27-31;
ул. Первомайская, 29;
ул. Серова, 34/10;
ул. Тимирязева, 2/21, 3, 4, 6, 11-23/60 июня;
ул. Тимирязева/ул. Первомайская, торг. павильон
ул. Чапаева, 1, 3, 5;
ул. Чапаева/ул. Конституции, камера
фото фиксации;
пер. Тимирязева, 1-10;
пер. Якира, 2Б-11
ул. Мориса Тореза, 8-25;
ул. Токарева, 44а, 52-80/35 июня
пгт Заозерное:
ул. Каламитская, 57, 57а, 57Б, 61;
ул. Песчаная, 4-57;
ул. Прибрежная, 1-27а;
ул. Садовая, участки №№ 85/42, 85/46, 85/66, 85/199, 85/203, 85/204, 85/304;
ул. Штормовая, 1-19а;
Сакский район, село Уютное:
ул. Прибрежная, 13, 14;
ул. Голубая Волна, 2-16, участки с кадастровыми номерами 195, 417, 418;
ул. Приморская, 1-24, 41, участки с кадастровыми номерами 451, 453;
пр-зд Прибрежный, 1-32;
СПК «Елена-садоводческий», ул. Вишневая, 4;
СПК «Орбита», уч. 49/50;
СПК «Прибой», 2, 29Б, 30Б
с 8.00 до 17.00.
село Лучистое:
АО «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод»
с 8.00 до 17.00
пгт Симеиз:
ш. Симеизское, 3а;
ул. Неуймина, 1, 2, 3, 6, 8-16, 17-23;
ул. Коцюбинского, 2-5, 7, 8;
пер. Колхозный, 2, 6с, 7е
с 8.00 до 17.00
ул. Карла Маркса, 1, 7-17
ул. Самойленко, 1, 8-14;
ул. Борзенко, 25;
ул. Пролетарская, 11
ул. Короленко, 3-31 июня, 4-42
ул. Островского, 2-46 июня, 3-51
ул. Гагарина, 45, 55;
ул. Лучевая, 1а, 2-4а июня;
ул. Шевченко, 3-33 июня, 4-36;
ул. Вишневая, 47
ул. Буденного, 9а-11 июня, 10, 12
с 8.00 до 17.00
город Феодосия:
ул. Челнокова, 80, 80а
пгт Щебетовка:
Тракторная бригада № 2 ООО «Завод марочных вин
«Коктебель»
село Береговое:
ул. Солнечная, 1-35 июня, 8-28 июня;
ул. Грина, 1-25 июня, 14-36 июня;
ул. Волошина, 2-16, 18-26 июня;
ул. Малышева, 2, 6
с 8.00 до 17.00
село Поворотное, 25/4,33/1,48,41,65-73,77,79,72-76,84;
ул. Заря Свободы, 1-43,33-А-кв1.,2-А,2-8,10-46,5;
ЗАО С. Перовской, уч. 165,273,513,223,273,275,279, 306,309/1,309,515,274,276,280, пай.681,681/1,693,32,890,900,901,315/1,311,224;
ул. Лесная, 7-А,1-Б,1-11,17, 14,20,26,182;
пр. Цветочный, 1,3,9,13,
ул. Симферопольское шоссе, 1,2,3,31;
ул. Валиева, 42;
ул. Дубинина, 14,20;
пр. Сиреневый, 2,23,65-89,72-84;
пр. Вишневый, 4,23;
поселок Дальний – православный храм.
с 11.00 до 16.00
ул. Белостокская, 8-56,9-51;
ул. Бутырская, 1-7,11,13,15,2-44;
ул. Варшавская, 2-6;
ул. Генерала Родионова, 1-5,2-36;
пл. Геннериха, 1-13,5-А;
ул. Героев Севастополя, 3,27-37;
ул. Горького, 21,23,23-Б,22-28,24-А;
ул. Папанина, 1-А,1,3,7-13,22-36 (ГБДОУ «Детский сад №5»);
ул. Селенгинская, 1-9,13-25,2-14;
ул. Рабочая, 26.