Лимит на розлив: ситуация с топливом в Крыму может нормализоваться в течение 30 дней

С воскресенья - 31 мая - на полуострове вводятся жесткие ограничения на продажу самого ходового бензина Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал исправить ситуацию с бензином через месяц. Однако с 31 мая по всему полуострову вводят жесткие лимиты.

По его словам, ситуация с топливом в Крыму, которая на этой неделе вызвала панику среди водителей, может нормализоваться в течение месяца. Правда, для начала крымчанам придется серьезно урезать аппетиты.

С воскресенья - 31 мая - на полуострове вводятся жесткие ограничения на продажу самого ходового бензина. Купить АИ-92 в одни руки можно будет не более 20 литров в сутки. Это примерно половина стандартного бака многих легковушек.

Что касается АИ-95, то тоже теперь не купить. Эта марка будет отпускаться в приоритетном порядке только для коммунального и социального транспорта, а также по специальным талонам. На заправках сетей «Атан» и «ТЭС» бензин АИ-95 и вовсе будет продаваться исключительно по талонам.

- Ожидаемый срок нормализации сложившейся ситуации - в течение 30 дней, - написал Аксенов в своем телеграм-канале. - Прошу крымчан и гостей республики сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, новости о нехватке бензина на полуострове началась еще в пятницу, когда губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о временном отсутствии в продаже на сетевых заправках топлива марок АИ-92 и АИ-95. К счастью, уже утром 30 мая продажа этих марок бензина на многих заправках возобновилась.