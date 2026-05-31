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Общество31 мая 2026 6:00

216 беспилотников за ночь: ВСУ атаковали Крым и другие регионы России

Над Крымом и 10 регионами России сбили 216 беспилотников 31 мая
Александра ТИМОЩЕНКО
БПЛА были сбиты и над акваторией Азовского моря.

БПЛА были сбиты и над акваторией Азовского моря.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За ночь 31 мая средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотников над полуостровом и другими регионами. Как сообщили в Минобороны РФ, БПЛА были сбиты и над акваторией Азовского моря.

- В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - сообщили в пресс-службе.

Так, дроны были сбиты над Крымом, акваторией Азовского моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областей, Краснодарского края.