216 беспилотников за ночь: ВСУ атаковали Крым и другие регионы России

БПЛА были сбиты и над акваторией Азовского моря. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За ночь 31 мая средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотников над полуостровом и другими регионами. Как сообщили в Минобороны РФ, БПЛА были сбиты и над акваторией Азовского моря.

- В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - сообщили в пресс-службе.

Так, дроны были сбиты над Крымом, акваторией Азовского моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областей, Краснодарского края.