В Севастополе отразили атаку ВСУ: сбиты два беспилотника

БПЛА также нейтрализовали над Крымом и двумя морями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на вторник, 2 июня, в Севастополе уничтожили два украинских беспилотника. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В 4.45 в Севастополе объявили воздушную тревогу. В 5.55 Развожаев сообщил, что в городе-герое отражают атаку ВСУ.

«Работает ПВО и мобильные огневые группы», – пояснил губернатор.

Он добавил, что были сбиты два беспилотника. Это произошло в Балаклавском районе.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что за период с 20.00 до 7.00 над нашей страной уничтожили 148 дронов. Часть БПЛА уничтожили над Крымом, а также Черным и Азовским морями. Количество пораженных целей не уточняется.

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