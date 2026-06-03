Ж\д вокзал в Джанкое остается закрытым для пассажиров. Сесть на поезд можно на станции Урожайная. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Железнодорожный вокзал в Джанкое остается закрытым для посадки и высадки пассажиров. Поезда продолжают следовать по измененному маршруту, минуя станцию Джанкой. Ограничения будут действовать до специального объявления, сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс». Рассказываем, что известно о ситуации на станции Джанкой в Крыму 3 июня 2026.

Ситуация с задержкой поездов в Крым и обратно 3 июня 2026: как сесть на поезд в Джанкое

Для пассажиров, у которых на руках билеты на поезд с посадкой в Джанкое, организовали подвоз автобусами до ближайшей станции Урожайная. Чтобы добраться до нее, нужно прибыть на ж/д вокзал в Джанкое за 1,5 часа до времени отправления, указанного в билете. Затем автобусом доехать до Урожайной и пересесть на поезд в нужный вагон.

Доехать до Урожайной можно и самостоятельно, но быть там нужно за полчаса до времени отправления поезда из Джанкоя.

Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, едут до станции Урожайная на поезде, откуда их на автобусах доставляют до Джанкоя.

- Наши сотрудники оперативно обзванивают пассажиров, чья поездка начинается от станции Джанкой, а также рассылают SMS-сообщения с подробной информацией о ситуации, - сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.

Отмена поездов из-за ситуации на железнодорожном вокзале Джанкоя 3 июня 2026

По техническим причинам на участке Джанкой - Санкт Петербург был отменен поезд №078 Симферополь - Санкт-Петербург, который должен был отправиться 1 июня.

Пассажиры могли получить полную стоимость билета по месту его покупки или пересесть на поезд №174 Евпатория - Москва в Керчи, во Владиславовке, Семи Колодезях, если у них была запланирована посадка на поезд №078 именно на этих станциях.

Задержка поездов в Крым и из Крыма 3 июня 2026

Как соосбщили КП-Крым в компании «Гранд Сервис Экспресс», к 14 часам 3 июня все поезда, которые следовали с опозданием в Крым или обратно прибыли на станции назначения, либо введены в график.

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