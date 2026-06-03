Местные жители все чаще делятся фотографиями отдыхающих в соцсетях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Лето только началось, а крымские соцсети уже накалились до предела. Виной всему - чересчур смелые, а по мнению многих, откровенно вызывающие наряды отдыхающих.

Каждый год с наступлением купального сезона в соцсетях разгораются нешуточные споры. Местные жители все чаще делятся фотографиями отдыхающих, чьи наряды выходят далеко за пределы пляжной зоны и границ приличия.

ШТАНЫ-НЕВИДИМКИ

Первым скандальным «луком» стал образ со светлыми брюками, но не простыми… Девушка надела такие, что они отчетливо просвечивали нижнее белье, а сверху пикантно выглядывали кружева. Модницу сразу решили выложить в Сеть, где в комментариях на нее тут же напали блюстители нравственности.

Девушку заметили в Симферополе. Фото: Черный список Симферополь/ВК

- Ну это же вообще кошмар! Как в таком можно по городу ходить? На нее дети смотрят! - возмутились одни.

- В таком только спать можно. И то - под одеялом! - подхватили другие.

ГОЛЫЕ И НЕСМЕШНЫЕ

Еще один скандал по традиции вызвали полуголые туристы в общественных местах. Пользователи жалуются на «вызывающие бикини и прозрачные ткани», мол, это уже трудно назвать пляжной модой.

Фото в купальниках уже начали появляться в соцсетях. Фото: Жесть Крым/ВК

- У некоторых девушек абсолютно нет вкуса. Они покупают белые или очень тонкие купальники с некачественной подкладкой. Только вода попадает на ткань - они становятся практически невидимыми. А некоторые в этом и по улице ходят! - выразил свое негодование пользователь, решивший сохранить свою анонимность.

Особенно возмущает крымчан появление таких нарядов в общественном транспорте, супермаркетах и на центральных улицах, где купальник совсем не является уместной одеждой. Это выходит за рамки пляжного этикета и вызывает негодование у взрослых людей и семей с детьми.

КОМПЕТЕНТНО

По мнению крымского стилиста Сергея Хардыбакина, с наступлением лета многие отдыхающие и правда забывают о ключевом правиле: пляж - для пляжа, город - для города. Это железный закон, который, по словам эксперта, никто не отменял.

- Выходя с пляжа, даже самый стильный купальник обязательно нужно прикрыть парео, саронгом, легким платьем или шортами, - говорит КП-Крым Сергей.

МОДНЫЕ СОВЕТЫ

Чтобы чувствовать себя уверенно и не попадать в неловкие ситуации, стоит отдавать предпочтение качественным купальникам с плотной подкладкой, особенно в светлых тонах.

- Плохая подкладка может привести к неловкому «сюрпризу» в самый неподходящий момент, когда после купания ткань становится прозрачной. К тому же, купальник должен быть подобран по размеру: чересчур маленькие модели выглядят неопрятно и вульгарно, а большие - попросту некрасиво. А для того, чтобы не просвечивало белье под светлой одеждой, нужно выбирать бесшовные варианты телесного цвета.

СНЯТЬ НЕЛЬЗЯ НАДЕТЬ

В ответ на волну критики профессиональный стилист также назвал три главных тренда этого лета, которые помогут быть в центре внимания, при этом оставаясь в рамках приличий.

- Заниженная посадка

Ностальгия по нулевым возвращается. Вещи с низкой талией - брюки, джинсы, юбки - вновь на пике популярности. Именно они создают раскованный и дерзкий силуэт. Но здесь главное - мера. Стилист советует выбирать не экстремально низкую посадку, а ее более интеллигентную версию.

- Сочетать такой верх можно с каблуками для баланса и не допускать появления нежелательных складок и откровенных участков тела.

Колор-блокинг

Мир устал от бежевого и серого! Лето 2026 года - это время смелых цветовых сочетаний. Колор-блокинг (комбинирование в одном образе двух-трех ярких, насыщенных оттенков, - Ред.) - главный тренд сезона.

Воплотить его можно, если взять топ цвета фуксии и лаймовую юбку-миди. Чтобы образ не выглядел хаотично, выбирайте один доминирующий цвет и дополняйте его ярким аксессуаром, а также отдавайте предпочтение матовым тканям.

Длинные юбки (миди и макси)

Этот элемент гардероба перестал быть уделом исключительно пляжного отдыха и прочно вошел в повседневный городской гардероб. В моде легкие, воздушные, плиссированные модели из натуральных тканей, которые создают элегантный и женственный образ.

- Носите их с простым топом, футболкой или легким свитером для создания современного, но при этом скромного лука.

Напомним, в конце мая крымчане возмутились «новой модой школьниц». Девушек заметили в кружевных чулках прямо в центре города.