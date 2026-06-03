Пинал, будто это мяч: в Севастополе полиция заступилась за избитую таксу

У таксы нашлись заступники Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Семнадцатиэтажный дом в Севастополе на улице Степаняна, всем хорош и пригож: и Черное море плещется рядом, и до парка Победы рукой подать. В доме два лифта – грузовой и пассажирский, да и консьерж приветливый. «Двушка» здесь стоит не меньше 10 млн.

Но, как известно, не место красит человека. В объектив видеокамеры попал один из жильцов – симпатичный внешне молодой человек, с аккуратной стрижкой и в приличной одежде, которого без натяжки можно назвать извергом.

Видеокамера зафиксировала, как он в лифте и на лестничной площадке избивал собаку – таксу. Безобидного песика он сначала колошматил руками, а затем начал пинать ногами, будто перед ним не живое существо, а резиновый мячик.

Неравнодушные люди закинули ролик в соцсети, и пользователи возмутились:

«Ноги-руки, чтоб отсохли»; «Такса – самая безобидная из пород! Его бы так попинать ногами, чтобы знал».

Но одними соцсетями дело не ограничилось. Жители многоэтажки, как оказалось, уже не раз и не два просили соседа-изувера не мучить собаку, но ему все трын-трава. Видео стало последней каплей, которая переполнила чашу терпения, и они пошли в дежурную часть.

Люди в погонах заступились за симпатичного песика.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, личность мужчины установлена. Им оказался 32-летний приезжий из Татарстана, – рассказали в пресс-службе УМВД по городу Севастополю.

Какое наказание ждет изверга, и что будет с собакой, пока неизвестно.

– По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством РФ.

Но зоозащитников уже не остановить – они пришли к «антигерою» в ресторан, где он работал, и добились его увольнения. Они хотят забрать у жестокосердечных людей таксу. Получится или нет - покажет время.

В Симферополе же один из сотрудников Крымского федерального университета за подобное лишился руководящей должности. Мужчина, проходя по двору, пнул бездомную собаку, которая мирно лежала и никого не трогала, а в итоге стал героем некрасивой скандальной публикации в соцсети и был строго наказан и.о. ректора.

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