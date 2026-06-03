«Поздравляем, у вас - «4МО»!» Какую цену платят автовладельцы за блатные номера

Власти обсуждают законопроект о легальной продаже «красивых» автономеров через «Госуслуги». Фото: Андрей ГРЕЧАННИК. Перейти в Фотобанк КП

Кто из нас не мечтал о заветных трех семерках на железном коне? Но в порядке очереди получить заветную комбинацию практически невозможно, поэтому погоня за «блатными» цифрами и буквами уходит в теневой рынок. Сейчас власти обсуждают законопроект о легальной продаже «красивых» автономеров через «Госуслуги». Законопроект о продаже госномеров доработали с учетом замечаний правительства и профильного комитета. Теперь проект снова пройдет стандартную процедуру рассмотрения. И пока чиновники спорят о критериях красоты и способах оплаты, мы собрали несколько историй о том, во что превращается погоня за статусом.

ЭТОТ ПАРЕНЬ БЫЛ ИЗ ТЕХ…

…кто просто решил, что три четверки - это судьба, а буквы не имеют значения. Можно сказать, это был тот случай, когда в списке приоритетов стояла не машина, а номер, с которым она продается. Обыскав все сайты, соцсети, паблики и странички перекупов – посредников, которые приобретают автомобили по низкой цене и продают дороже, наконец-то, нашел свое счастье. В итоге взял машину с рук с заветными тремя цифрами. Во дворе дома к парню подошел знакомый:

- ЧМО, серьезно? – рассмеялся сосед, чем явно вызвал недоумение у водителя.

- Что, прости? Ты как меня назвал? – еще чуть-чуть и началась бы драка.

- Да у тебя на номере это написано. Как ты мог такую машину купить?

И тут до обладателя нового звания дошло. Номерок-то был совсем не блатной. Первая буква «Н», потом три четверки, а две последние буквы - «М» и «О». Так как цифра «4» при написании напоминает букву «Ч», и нетрудно догадаться, что получается, если их соединить…

Благо, после покупки авто парень не успел оформить номер на себя, поэтому сменил его в местном МРЭО. Правда, и там над ним долго смеялись полицейские. За несчастливую табличку, к слову, парень заплатил 100 444 рублей (видимо, символизм присутствовал везде).

«ВАУ»-НОМЕР

Следующая история - самая что ни на есть выстраданная журналистом – то есть мной. Как-то муж лучшей подруги презентовал ей перламутровый мерседес – старенький, но очень красивый! Светлый кожаный салон, панель с экранчиками – прямо как и хотела именинница. Подружка уж очень хотела еще и красивый номер: три одинаковые цифры, либо комбинация букв «ВАУ», «МУР». Через пару дней после покупки «мерса» мы решили «обмыть» подарок в местном ресторане, поэтому по домам возвращались на такси. И по счастливому стечению обстоятельств у водителя была именно «ВАУ»-машина. То есть… обычный поцарапанный и скрипящий хендай, но с заветными буквами на номере. Заметили мы это, когда машина уже уезжала с нашего двора. Подруга слезно попросила помочь ей откопать телефон таксиста, чтобы она могла уговорить его выкупить «мечту». В ход пошли все инструменты и связи, а дальше – уговоры и обаяние покупательницы. Сделка прошла успешно! Номер, кстати, достался уж очень дешево, учитывая расценки по рынку, - 20 тысяч. По словам таксиста, за упорство и красивые глазки. А мог бы приписать еще один ноль к стоимости…

Некоторые номера стоят космических денег Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уж очень любят у нас «ВАУ»-номера. Поэтому пару лет назад знакомый купил кабриолет-купе – проблемный, но очень редкий. На нем был номер от прошлого хозяина с теми самыми буквами в правильном порядке. Хотел не менять, но из-за прописки в другом городе табличку бы точно пришлось снять и поставить новую. Не придумал ничего лучше, чем «подарить» авто жене. О мотивах подарка знали только близкие друзья, а у второй половинки даже прав не было, поэтому за рулем ездил только он.

ДЬЯВОЛ ЕЗДИТ НА БМВ

Есть еще негласная мода на «дьявольский» номер среди ценителей немецкого автопрома. Те, кто любят дрифт, быструю езду и громкие отстрелы, уж очень ценят табличку «666». Кстати, на сайтах объявлений такие экземпляры продаются по 600 тысяч рублей и выше! Вот и один «бмвшник» решил основательно вписаться в ряды гонщиков – купил подержанную «тройку», а к ней за 700 тысяч «дьявольский» номер.

- Когда оформил, начитался разных историй о том, как люди с такими цифрами сразу начали в аварии попадать. Кто-то и людей сбивал. Короче, запарился не по-детски, даже хотел уже возвращать номера или продавать… А через неделю взял и врезался в другую машину, а самое забавное – с такими же цифрами! Совпадение? Не думаю, - с иронией вспоминает обладатель блатного номера.

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В 2017 году Питер сотряс скандал. ГИБДД начала выдавать новую партию номеров с сочетанием букв «ХЕР» и кодом региона 178. Официально это звучало, как «Харитон, Елена, Роман». Но народная молва, конечно, тут же перевела это как нецензурное слово. Водители массово отказывались от таких табличек, а в некоторых МРЭО выдачу и вовсе закрыли. С оставшейся серией «Х***УЕ178» тоже не захотели связываться.

Однако контраст - штука удивительная. В то же самое время в подмосковном Зеленограде начали выдавать серию «В***ОР». И что вы думаете? Народ, вместо того, чтобы бойкотировать, выстроился в гигантские очереди с ночи! Все хотели заполучить заветные буквы на бампер. Парадокс!

Еще одна история произошла в городе Нягань (ХМАО). Местному чиновнику сильно хотелось «блатные» номера с тремя пятерками на свою иномарку. Схема была элегантна в своей простоте: чинуша заключил фиктивный договор купли-продажи огромного автобуса за 3,6 миллиона рублей. Транспорт пробыл в его собственности пару дней, пока с него «не перекочевали» красивые номера на его же машину. Сразу после успеха операцию признали незаконной, и предприимчивый власть имущий лишился должности.

В пригороде Петербурга произошла история: столкнулись два автомобиля: у одного номер был с серией «С***РУ» (стандартная серия 2010-х, - ред.), у другого - «С***СУ».

В Новосибирске после смены руководства ГИБДД появилась серия «ННН». Народ тут же расшифровал ее как «Наше Новое Начальство». Наверное, чтобы старый начальник не забывал, кто теперь хозяин.

КОМПЕТЕНТНО

Как рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, конкретный номер при первичной регистрации или смене собственника выбрать нельзя - знаки выдаются строго по порядку возрастания комбинаций из той партии («серии»), которая поступила в данное подразделение ГИБДД. По сути, это полностью рандомная выдача.

- Отказаться от номера можно, если человеку не нравится полученный номер. Но следующий вариант снова будет случайным, и не факт, что он понравится больше. В ГИБДД уверяют, что ничего подстроить невозможно, но все равно есть несколько легальных способов завладеть красивой комбинацией. В ГАИ о таких «схемах» знают, но пока ничего поделать не могут.

Первая - сохранение номеров. При продаже старого автовладелец пишет заявление в ГИБДД и оставляет за собой полюбившиеся знаки.

А вторая - покупка номера «вместе с машиной». Люди берут старый автомобиль - иногда буквально «ведра с болтами» - и все ради красивого номера.

- Юридически это выглядит как стандартная замена регистрационных знаков, а не прямая покупка номера. Схема с покупкой вместе с автомобилем - это лазейка, которая технически не нарушает закон, но раздувает рынок автохлама.

ЛИКБЕЗ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

В чем красота, брат?

Чем короче и «круглее» цифры (777, 888, 999), тем ценнее.

Буквы из серий ААА, МММ, ООО, ССС, ЕЕЕ, РРР, УУУ считаются самыми престижными.

АМР97 - самая известная и легендарная серия ФСО и администрации президента.

ЕКХ99, ЕКХ97 - серии ФСБ.

ООО77, ООО99 - ассоциация с управделами президента и другими ведомствами.

МОС77, ВОС77 - относятся к мэрии и правительству Москвы.

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