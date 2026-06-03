В Крыму при отражении вражеской атаки погиб сотрудник Ведомственной охраны ж/д транспорта

Роман Михайлов погиб при исполнении служебных обязанностей. Фото: ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ».

В Крыму при отражении вражеской атаки погиб сотрудник Южного филиала ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Роман Михайлов был стрелком по сопровождению грузов стрелковой команды Таманского отряда. Он погиб при исполнении служебных обязанностей в Советском районе Крыма.

- Роман Юрьевич трагически погиб в результате отражения атаки беспилотного летательного аппарата на локомотив грузового поезда, произошедшей на станции Краснофлотская Крымской железной дороги, - говорится в сообщении.

Роман Михайлов проработал на предприятии 11 лет и проявил себя «как настоящий профессионал, патриот и ответственный работник», рассказали на предприятии.

У мужчины остались трое несовершеннолетних детей. По информации группы ВК «Крымская железная дорога», прощание с разъездным стрелком состоится завтра в поселке Багерово.

Напомним, в марте в результате удара украинского дрона по товарному поезду погиб 28-летний машинист поезда Иван Шведов. Его похоронили в селе Днепровка Джанкойского района.

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