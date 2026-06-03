Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света на Крымском полуострове 4 июня 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В пресс-службах «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что ремонтируют оборудование. График отключений может корректироваться.
с 8.00 до 17.00
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ул. Ухтомского, 1-35 , 2-70 ;
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пер. Ухтомского, 1-35 , 2-38 , 6/23;
пер. Проводников, 1-19 , 2-16
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Набережная Терешковой;
пл. Фестивальная;
ул. Демышева, 4, 4/2, 4а;
ул. Братьев Буслаевых, 3, 5, 8;
ул. Революции, 42/3/1-63/3/10;
пер. Клубный, 2а, 4
ул. Демышева, 154, 160
ул. Демышева, 136, 132, 132
Бул. Мориса Тореза, 8-25;
ул. Токарева, 44а, 52-80/35
проезд Советский, 1
проезд Советский, 3
ул. Демышева, 152/1
пгт Новоозерное:
ул. Героев-Десантников, 2, 2а, торг. павильон
пгт Заозерное:
ул. Каламитская, 57, 57а, 57Б, 61;
ул. Песчаная, 4-57;
ул. Прибрежная, 1-27а;
ул. Садовая, участки №№ 85/42, 85/46, 85/66, 85/199, 85/203, 85/204, 85/304;
ул. Штормовая, 1-19а;
Сакский район, село Уютное:
ул. Прибрежная, 13, 14;
ул. Голубая Волна, 2-16, участки с кадастровыми номерами 195, 417, 418;
ул. Приморская, 1-24, 41, участки с кадастровыми номерами 451, 453;
пр-зд Прибрежный, 1-32;
СПК «Елена-садоводческий», ул. Вишневая, 4;
СПК «Орбита», уч. 49/50;
СПК «Прибой», 2, 29Б, 30Б
с 8.00 до 17.00.
село Приветное:
пер. Речной,
ул. Шевченко,
ул. Горького,
ул. Ленина,
пер. Почтовый
с 8.00 до 17.00
пгт Симеиз:
ш. Симеизское, 3а;
ул. Неуймина, 1, 2, 3, 6, 8-16, 17-23;
ул. Коцюбинского, 2-5, 7, 8;
пер. Колхозный, 2, 6с, 7е
с 8.00 до 17.00
ул. Карла Маркса, 1, 7-17 , 10-16 ;
ул. Самойленко, 1, 8-14 , 11, 12/1;
ул. Борзенко, 25;
ул. Пролетарская, 11
ул. Короленко, 3-31 , 4-42а ;
ул. Островского, 2-46 , 3-51 ;
ул. Гагарина, 45, 55;
ул. Лучевая, 1а, 2-4а ;
ул. Шевченко, 3-33 , 4-36 ;
ул. Вишневая, 47
ул. Буденного, 9а-11 , 10, 12
с 8.00 до 17.00
город Феодосия:
ш. Керченское, 4ж (ООО «Эко-Брук»);
ул. Гарнаева, 102, 104
село Береговое:
ул. Солнечная, 1-35 , 8-28 ;
ул. Грина, 1-25 , 14-36 ;
ул. Волошина, 2-16, 18-26 ;
ул. Малышева, 2, 6
в период с 9.00 до 16.00 на 2 часа
ул. Фиолентовское шоссе, 168,408,37/407,31/127,89,37/131,37/185,37/1-999,37/301;
СНТ «Наука», 60,96,102,158,186,192,198,336,37,57,61,77,79,151/15;
СНТ «Скалистый-89», 15,102,188,1080,105,71-В/77,253
город Балаклава
ул. Куприна, 3,5,13,15;
ул. Калича, 55,57;
ул. Кирова, 20,30/4,28-32,37-А,37-Б,33-Б,37/1,37/2,25-39,27/1,43;
ул. Башенная, 3-Б,18,11-31;
ул. Кирова, 12-16,11-17;
пл. 1-го Мая, 1;
ул. 7-го Ноября, 11-А
село Резервное
ул. Академика Королева, 4-40,1-39, 2-А;
пер. Бородинский, 2,4,1-А,11-Д, пай.346-352,3-А,1-9;
ул. Вишнякова, 4-А,10-Б,2-16,588,1-А,1-13,25,35,37,2-Е,2-Д,2-К,2-И,2-Ж,2-З,2-Г;
пер. Дружный, 6,17-А,9-В,15-В,7-Б,1-17;
пер. Ветеранов, 2,4,1-А,3-А,1,3;
ул. Виноградная, 26,33,8-А,10-А,12-А,2-14,7-19;
КСП «Красный Октябрь», уч.893
село Орлиное
ул. Урожайная, 16-А,4-А,4-16,26,28,34,38,72,1,19/1;
ул. Счастливая, 54-А,2,6-12,24,30,36-56,9-А,1,3,7,1389,1521,1527;
ул. Интернациональная, 56-А,16-58,5,19-А,19-43,823,1371;
пер. Ровный, 2,4,1,5;
КСП «Красный Октябрь», 52,110,494,1406;
ул. Урожайная, 40-70,1564,37-75;
ул. Родниковская, 6-В-1,6-Б-1,6-В.