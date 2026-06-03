Свет отключат на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света на Крымском полуострове 4 июня 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В пресс-службах «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что ремонтируют оборудование. График отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 4 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Маршала Жукова, 1, 6 гп, 22;

ул. Ш. Алядина, 23, 44;

ул. Мерхамет, 50;

ул. Къаралез, 20, 30

ул. Хатыра, 13-31 ,

ул. Девлет Гирея, 33-137 , 78-128 ;

ул. Вели Ибраимова, 49-101 ;

ул. Фенерли, 47-127 , 50-126 ;

ул. Акъташ, 23, 47;

ул. Амет-Хана Султана, 1-61 , 98-100 ;

ул. Акъ-Къая, 15-51 ;

ул. Кемаль Якуба, 1-73 , 2-76 ;

ул. Сахарова, 1-33 , 2-38 ;

ул. Инам, 13-33 , 16-28 , 36, 38;

ул. Грибная, 22-34;

ул. Абдуль Тейфукъ, 1-11 , 2-16 ;

ул. Звездная, 1-15 , 2-12 ;

ул. Янтарная, 4;

ул. Кипарисная, 5;

ул. Миндальная, 1-18;

ул. Пихтовая, 1-17 , 2-18/32 ;

ул. Джеппар Акима, 3-79 , 4-58 , 80-104 ;

ул. Айдын, 33-39 ;

ул. Озенбаш, 67-119 , 74-128 ;

ул. Умют, 54-62 ;

пер. Элем, 3-7 , 4-16 ,

ул. Радио, 11-13 , 12-18 , 25/29-35 , 26/31-40 ;

ул. Куйбышева, 161-179 , 183;

ул. Шалфейная, 90-118 , 93-119 ;

ул. Кечкеметская, 80/1;

ул. Авангардная, 35, 36-40/18 , 37;

ул. Гастелло, 4-38 ;

ул. Макаренко, 26-32 ;

ул. Молодежная, 113;

ул. Вишневая, 65-103 , 90-104 ;

пер. Вишневый, 1-23 , 20-24

ул. 8 Марта, 70-98 , 97-133 ;

ул. Чехова, 73, 94-102 , 97/106-107

ул. Гавена, 48-50 , 61;

ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;

пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105

ул. Миллера, 58;

ул. Сочинская, 12-34 , 15-37 ;

ул. Добросмыслова, 3-11 , 4-14;

ул. Ефимовой, 2-10 , 3-7 ;

ул. Кечкеметская, 107, 109Б, 111-115 , 121;

ул. Судакская, 17-33 , 47-59 , 61-77 ;

ул. Алтайская, 1-27 ;

ул. Волочаевская, 1-23 , 2-26 ;

ул. Каширина, 1-24 , 11;

ул. Солдатская, 47-69 , 48-66 ;

ул. Чечеткина, 1-11;

ул. Яковлевой, 1-14;

ул. Сельвинского, 45/22 -79 , 48-94 , 85, 87;

пер. Лиственный, 1-15 , 2-12 , 26;

пер. Ефимовой, 6

ул. Альпинистов, 24-78 , 43-87 ;

ул. Западная, 17-70;

ул. Л. Украинки, 66-90 , 95-101 ;

ул. Станционная, 37-61 , 42-64 ;

ул. Воровского, 24-38а , 27-61 ;

пер. Крутой, 15-55а , 46-84

ул. Москалева, 32-46 , 32а;

ул. Проводников, 1-11 , 2-22/14 ;

ул. Ухтомского, 1-35 , 2-70 ;

пер. Альпинистов, 14-16;

пер. Ухтомского, 1-35 , 2-38 , 6/23;

пер. Проводников, 1-19 , 2-16

Где отключат свет в Евпатории 4 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

Набережная Терешковой;

пл. Фестивальная;

ул. Демышева, 4, 4/2, 4а;

ул. Братьев Буслаевых, 3, 5, 8;

ул. Революции, 42/3/1-63/3/10;

пер. Клубный, 2а, 4

ул. Демышева, 154, 160

ул. Демышева, 136, 132, 132

Бул. Мориса Тореза, 8-25;

ул. Токарева, 44а, 52-80/35

проезд Советский, 1

проезд Советский, 3

ул. Демышева, 152/1

пгт Новоозерное:

ул. Героев-Десантников, 2, 2а, торг. павильон

пгт Заозерное:

ул. Каламитская, 57, 57а, 57Б, 61;

ул. Песчаная, 4-57;

ул. Прибрежная, 1-27а;

ул. Садовая, участки №№ 85/42, 85/46, 85/66, 85/199, 85/203, 85/204, 85/304;

ул. Штормовая, 1-19а;

Сакский район, село Уютное:

ул. Прибрежная, 13, 14;

ул. Голубая Волна, 2-16, участки с кадастровыми номерами 195, 417, 418;

ул. Приморская, 1-24, 41, участки с кадастровыми номерами 451, 453;

пр-зд Прибрежный, 1-32;

СПК «Елена-садоводческий», ул. Вишневая, 4;

СПК «Орбита», уч. 49/50;

СПК «Прибой», 2, 29Б, 30Б

Где отключат свет в Алуште 4 июня 2025:

с 8.00 до 17.00.

село Приветное:

пер. Речной,

ул. Шевченко,

ул. Горького,

ул. Ленина,

пер. Почтовый

Где отключат свет в Ялте 4 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

пгт Симеиз:

ш. Симеизское, 3а;

ул. Неуймина, 1, 2, 3, 6, 8-16, 17-23;

ул. Коцюбинского, 2-5, 7, 8;

пер. Колхозный, 2, 6с, 7е

Где отключат свет в Керчи 4 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

ул. Карла Маркса, 1, 7-17 , 10-16 ;

ул. Самойленко, 1, 8-14 , 11, 12/1;

ул. Борзенко, 25;

ул. Пролетарская, 11

ул. Короленко, 3-31 , 4-42а ;

ул. Островского, 2-46 , 3-51 ;

ул. Гагарина, 45, 55;

ул. Лучевая, 1а, 2-4а ;

ул. Шевченко, 3-33 , 4-36 ;

ул. Вишневая, 47

ул. Буденного, 9а-11 , 10, 12

Где отключат свет в Феодосии 4 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

ш. Керченское, 4ж (ООО «Эко-Брук»);

ул. Гарнаева, 102, 104

село Береговое:

ул. Солнечная, 1-35 , 8-28 ;

ул. Грина, 1-25 , 14-36 ;

ул. Волошина, 2-16, 18-26 ;

ул. Малышева, 2, 6

Где отключат свет в Севастополе 4 июня 2025:

в период с 9.00 до 16.00 на 2 часа

ул. Фиолентовское шоссе, 168,408,37/407,31/127,89,37/131,37/185,37/1-999,37/301;

СНТ «Наука», 60,96,102,158,186,192,198,336,37,57,61,77,79,151/15;

СНТ «Скалистый-89», 15,102,188,1080,105,71-В/77,253

город Балаклава

ул. Куприна, 3,5,13,15;

ул. Калича, 55,57;

ул. Кирова, 20,30/4,28-32,37-А,37-Б,33-Б,37/1,37/2,25-39,27/1,43;

ул. Башенная, 3-Б,18,11-31;

ул. Кирова, 12-16,11-17;

пл. 1-го Мая, 1;

ул. 7-го Ноября, 11-А

село Резервное

ул. Академика Королева, 4-40,1-39, 2-А;

пер. Бородинский, 2,4,1-А,11-Д, пай.346-352,3-А,1-9;

ул. Вишнякова, 4-А,10-Б,2-16,588,1-А,1-13,25,35,37,2-Е,2-Д,2-К,2-И,2-Ж,2-З,2-Г;

пер. Дружный, 6,17-А,9-В,15-В,7-Б,1-17;

пер. Ветеранов, 2,4,1-А,3-А,1,3;

ул. Виноградная, 26,33,8-А,10-А,12-А,2-14,7-19;

КСП «Красный Октябрь», уч.893

село Орлиное

ул. Урожайная, 16-А,4-А,4-16,26,28,34,38,72,1,19/1;

ул. Счастливая, 54-А,2,6-12,24,30,36-56,9-А,1,3,7,1389,1521,1527;

ул. Интернациональная, 56-А,16-58,5,19-А,19-43,823,1371;

пер. Ровный, 2,4,1,5;

КСП «Красный Октябрь», 52,110,494,1406;

ул. Урожайная, 40-70,1564,37-75;

ул. Родниковская, 6-В-1,6-Б-1,6-В.