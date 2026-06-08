Свет отключат на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света на Крымском полуострове 9 июня 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 9 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Радио, 11-13 , 12-18 , 25/29-35 , 26/31-40 ;

ул. Куйбышева, 161-179 , 183;

ул. Шалфейная, 90-118 , 93-119 ;

ул. Кечкеметская, 80/1;

ул. Авангардная, 35, 36-40/18 , 37;

ул. Гастелло, 4-38 ;

ул. Макаренко, 26-32 ;

ул. Молодежная, 113;

ул. Вишневая, 65-103 , 90-104 ;

пер. Вишневый, 1-23 , 20-24

ул. 8 Марта, 70-98 , 97-133 ;

ул. Чехова, 73, 94-102 , 97/106-107

ул. Гавена, 48-50 , 61;

ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;

пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105

ул. Миллера, 58;

ул. Сочинская, 12-34 , 15-37

ул. Добросмыслова, 3-11 , 4-14;

ул. Ефимовой, 2-10 , 3-7 ;

ул. Кечкеметская, 107, 109Б, 111-115 , 121;

ул. Судакская, 17-33 , 47-59 , 61-77 ;

ул. Алтайская, 1-27 ;

ул. Волочаевская, 1-23 , 2-26 ;

ул. Каширина, 1-24 , 11;

ул. Солдатская, 47-69 , 48-66 ;

ул. Чечеткина, 1-11;

ул. Яковлевой, 1-14;

ул. Сельвинского, 45/22-79 , 48-94 , 85, 87;

пер. Лиственный, 1-15 , 2-12 , 26;

пер. Ефимовой, 6

ул. Димитрова, 1-15а , 2-74 , 19-73 , 22а;

ул. Севастопольская, 202, 204, 206, 250а;

ул. Целинная, 2-22 , 3-27а ;

ул. 1 Конной Армии, 1-13 , 2-46 ;

пер. Ключевой, 1-22

пр-кт Кирова, 1/11;

ул. Севастопольская, 11-21/4 ;

ул. Козлова, 11-15

Где отключат свет в Евпатории 9 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

пр-кт Победы, 8-20/69 ;

ул. Некрасова, 65, 67а,67Б, сквер памяти, торговые места, павильоны, цветочный ряд

ул. Мориса Тореза, 8-25;

ул. Токарева, 44а, 52-80/35

ул. Новоселовская, 1-24;

пр-зд Новоселовский, 1-20;

пр-зд Первомайский, 1-19/11

ул. Интернациональная, 164

ул. Демышева, 134;

ул. Демышева, 150/2

ул. Демышева, 140

ул. 9 Мая, 1-29 ;

ул. 60-летия Октября, 2, 4, 6;

ул. 60-летия Октября/ул. Конституции, спортивная школа

ул. Конституции 30, 32, 34, 36;

ул. Новоселовская, 1-24;

ул. Мирная, 1-10;

пер. Мирный, 1-18;

пр-зд Новоселовский, 11-30;

пр-зд 9 Мая, 1, 5, 2-22

Где отключат свет в Алуште 9 июня 2025:

с 8.00 до 17.00.

город Алушта:

ул. Судакская, 10, 10а (детский сад), 17, 29;

ул. Красноармейская, 11 (школа № 2), котельная

Где отключат свет в Ялте 9 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

город Ялта:

ул. Блюхера, 4;

ул. Горького, 4-6, 8, 13-17, 42;

ул. Красноармейская, 19а

мкр-н Васильевка:

ул. Адаманова, 50;

ул. Субхи, 1, 1с, 5, 6, 12, 14, 17-29 , 18,

33, 45, ФЛ Петров

пгт Гаспра:

ул. 40 лет Октября, 3г, 5в, 9Б-15 , 21;

пер. Парусный, 2а-5, 7-11 ;

ул. Парусная, 4г, 7, 9, 11, 12а

пгт Симеиз:

ул. Неуймина, 4, 5;

ул. Ганского, 1-4, 4м, 5, 18;

ул. Советская, 22;

ул. Коцюбинского, 2

Где отключат свет в Керчи 9 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

ул. Войкова, 2;

ул. Спартака, 1-5 , 2-8 ;

ул. Энгельса, 6-16 , 11-13 , 20;

ул. Отдельной Приморской Армии, 13-16;

ул. Суворова, 6-12 , 13, 15, 17;

ул. Розы Люксембург, 3/18, 5-7/19 , 6-14

ул. Фурманова, 10, 12

ул. Свердлова, 19-23 ;

ул. Чернявского, 4а-10;

ул. Кулакова, 53-85 ;

пер. 1 Степной, 5-8, 10;

пер. 2 Степной, 1а-5 , 4-10 ;

пер. 3 Степной, 11-13 , 14, 15

Где отключат свет в Феодосии 9 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

массив Степной

село Береговое:

ул. Солнечная, 1-35 , 8-28 ;

ул. Грина, 1-25 , 14-36 ;

ул. Волошина, 2-16, 18-26 ;

ул. Малышева, 2, 6

Где отключат свет в Севастополе 9 июня 2025:

с 9.00 до 12.00

проспект Октябрьской Революции, 22-28

с 13.00 до 16.00

ул. Гавена, 20;

ул. Героев Подводников, 16;

ул. Ефремова, 20-32,38,24-Д,24-Г,24-В,24-Ж;

пляж «Солнечный», 36;

ул. Надежды Островской, 22

с 8.30 до 17.30

ул. Мореходная, 2-102,19Б/1,9-А,19Б/2,1-А,1-19,131,60-А,94-Б,94,131-Б,135-И,135-Е,35-Ж/2,135-Г;

ул. Генерала Жидилова, 336-кад;

пер. Мореходный, 1-А/2;

СНТ «Горный», 391

с 9.00 до 15.00

поселок Кача

ул. Гастелло, 28,31;

ул. Кожедуба, 14-30,884,916,13-25,31,915;

ул. Покрышкина, 2-78,55-85,1501,57-А;

ул. Осипенко, 20,22;

ул. Красноармейская, 4-А,48,262,1488

с 10.00 до 15.00

поселок Кача

ул. Красноармейская, 54-А,50-86,87-А,45-89,1583;

ул. Нестерова, 15-А,17,22;

ул. Первомайская, 66/2,13-А,55-А,25/3,25/1,47-А,49-А,68/2,12-70,3838;

ул. Гризодубовой, 2,1.