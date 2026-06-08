Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света на Крымском полуострове 9 июня 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.
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город Евпатория:
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ул. Новоселовская, 1-24;
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ул. Интернациональная, 164
ул. Демышева, 134;
ул. Демышева, 150/2
ул. Демышева, 140
ул. 9 Мая, 1-29 ;
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ул. Конституции 30, 32, 34, 36;
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ул. Мирная, 1-10;
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