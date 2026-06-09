Из педагогов в мэры: кто такой Иван Кошель, новый глава администрации Керчи

В Керчи завершился конкурс на замещение должности главы администрации города. Кресло оставалось вакантным с начала мая, когда в отставку после встречи с Сергеем Аксеновым подал предыдущий градоначальник – Олег Каторгин, продержавшийся в этой должности почти два года. 12 мая депутаты городского совета назначили исполняющим обязанности мэра своего коллегу Ивана Кошеля, а сегодня проголосовали за него еще раз, поддержав окончательно его кандидатуру на должность главы администрации.
В финале конкурса соперницей Ивана Кошеля стала начальник городского управления культуры Дарья Аникина, но она не нашла поддержки у депутатского конкурса.
- В своей программе, представленной ранее конкурсной комиссии, Иван Кошель сделал основной упор на социальную сферу - взаимодействие с жителями, развитие образования и спорта, а также повышение качества коммунальных услуг, решение проблем МКД и развитие местного бизнеса, - говорится в сообщении пресс-службы администрации Керчи.
Ивану Кошелю 37 лет. Депутатом городского совета он был избран осенью 2022, когда возглавлял АНО «Медиацентр Керчь» - компанию, созданную администрацией для официального освещения событий в городе.
Сегодня опыт работы в медийной сфере отчасти помогает ему и в новой должности – будучи и.о главы администрации Кошель активно записывает селфи-видео для своих соцсетей, в которых, в частности, рассказывает о ситуации с бензином в Керчи.
В послужном списке нового градоначальника работа в сфере ЖКХ, экологом в ГУП РК «Лоцман-Крым» и в филиале «Тамань» АО «Мостотрест-сервис», также он был педагогом дополнительного образования в Центре научно-технического творчества и замдиректора Керченской специальной школы-интерната.
В прошлом Иван Кошель был руководителем административно-хозяйственного подразделения ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум», а до недавнего времени возглавлял Керченский медицинский колледж имени Г.К. Петровой. У него несколько высших образований.
Один из вопросов, которые панирует решить новый градоначальник после официального вступления в должность - проблема бродячих собак. Ранее во время прямого эфира у себя на странице во «Вконтакте» он сообщил о намерении организовать круглый стол, посвященный этой теме.
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