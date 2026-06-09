Из педагогов в мэры: кто такой Иван Кошель, новый глава администрации Керчи

До недавнего времени Иван Кошель был директором Керченского медицинского колледжа. Фото со страницы Ивана Кошеля Вконтакте

В Керчи завершился конкурс на замещение должности главы администрации города. Кресло оставалось вакантным с начала мая, когда в отставку после встречи с Сергеем Аксеновым подал предыдущий градоначальник – Олег Каторгин, продержавшийся в этой должности почти два года. 12 мая депутаты городского совета назначили исполняющим обязанности мэра своего коллегу Ивана Кошеля, а сегодня проголосовали за него еще раз, поддержав окончательно его кандидатуру на должность главы администрации.

В финале конкурса соперницей Ивана Кошеля стала начальник городского управления культуры Дарья Аникина, но она не нашла поддержки у депутатского конкурса.

- В своей программе, представленной ранее конкурсной комиссии, Иван Кошель сделал основной упор на социальную сферу - взаимодействие с жителями, развитие образования и спорта, а также повышение качества коммунальных услуг, решение проблем МКД и развитие местного бизнеса, - говорится в сообщении пресс-службы администрации Керчи.

В мае депутаты горсовета назначили Кошеля исполняющим обязанности главы администрации Керчи. Фото со страницы Ивана Кошеля Вконтакте

Ивану Кошелю 37 лет. Депутатом городского совета он был избран осенью 2022, когда возглавлял АНО «Медиацентр Керчь» - компанию, созданную администрацией для официального освещения событий в городе.

Сегодня опыт работы в медийной сфере отчасти помогает ему и в новой должности – будучи и.о главы администрации Кошель активно записывает селфи-видео для своих соцсетей, в которых, в частности, рассказывает о ситуации с бензином в Керчи.

Скриншот из видео, на котором чиновник обращается к водителям по поводу ситуации с топливом в Керчи. Фото: соцсети Ивана Кошеля

В послужном списке нового градоначальника работа в сфере ЖКХ, экологом в ГУП РК «Лоцман-Крым» и в филиале «Тамань» АО «Мостотрест-сервис», также он был педагогом дополнительного образования в Центре научно-технического творчества и замдиректора Керченской специальной школы-интерната.

В прошлом Иван Кошель был руководителем административно-хозяйственного подразделения ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум», а до недавнего времени возглавлял Керченский медицинский колледж имени Г.К. Петровой. У него несколько высших образований.

Один из вопросов, которые панирует решить новый градоначальник после официального вступления в должность - проблема бродячих собак. Ранее во время прямого эфира у себя на странице во «Вконтакте» он сообщил о намерении организовать круглый стол, посвященный этой теме.

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