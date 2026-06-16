9 месяцев в СИЗО: экс-депутат Госдумы от Крыма Бальбек вышел на свободу

Руслан Бальбек. Фото: Руслан Бальбек/Vk

В Симферополе на скамье подсудимых оказался бывший депутат Госдумы Руслан Бальбек. В суд дело поступило 26 января 2026 года, заседания раз десять откладывались, и вот произошла первая серьезная подвижка.

ВЫПУСТИЛИ ИЗ СИЗО

- 15 июня Киевский районный суд Симферополя освободил из-под стражи Руслана Бальбека. С моей точки зрения, подзащитный изначально был не совсем правильно, скажем так, взят под стражу. Вот, исправили ситуацию, хотя государственный обвинитель был против, - рассказал КП-Крым адвокат Виктор Овечкин.

Ему назначили другую меру пресечения – запрет определенных действий.

- Перечень ограничений стандартный: запрет пользоваться интернетом и мобильной связью, общаться с потерпевшими и свидетелями по делу.

Уголовное дело никто не отменял, но теперь Бальбек не сидит в камере СИЗО, а может свободно передвигаться. Главное условие – являться в суд по вызовам.

СКРЫВАЛСЯ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Уголовное дело, напомнил Виктор Овечкин, возбудили еще в 2024 году. Помимо Бальбека, в нем фигурируют три женщины – в том числе бывшая помощница депутата и журналист.

- Фатима Совхоз и Анна Гажала провели под стражей семь месяцев, пока Четвертый кассационный суд в Краснодаре не признал их арест необоснованным.

Женщин выпустили из СИЗО, но их по-прежнему обвиняют по ст. 137 ч. 2 и ст. 272 ч. 3 УК РФ - нарушении неприкосновенности частной жизни и неправомерном доступе к компьютерной информации. Экс-парламентария, кроме этих статей, обвиняют еще и в клевете – ст. 128.1 ч. 1 УК РФ.

Но Руслана Бальбека удалось поймать лишь в сентябре 2025 года – он был объявлен в федеральный розыск и скрывался в Кабардино-Балкарии.

СИДЕЛ С ПРИЛИЧНЫМИ ЛЮДЬМИ

И вот он снова на свободе. В общей сложности в симферопольском СИЗО № 2 экс-депутат провел около девять месяцев. Хотя и сидел не в вип-камере, окружение было довольно приличное – никаких убийц, маньяков и насильников.

- В СИЗО нет одиночных камер. Но по закону первоходов - тех, кто первый раз попал под следствие, не сажают в одну камеру с рецидивистами.

Адвокат сообщил, что у экс-депутата серьезные проблемы со здоровьем – повышенное давление, и ему регулярно вызывали скорую помощь, иногда прямо в зал суда.

- Руслан Бальбек специально не ложился в больницу, чтобы не затягивать судебный процесс. Он стремится к тому, чтобы была установлена истина. Его цель – как можно быстрее доказать свою невиновность. Я думаю, нам это удастся, - подчеркнул адвокат Виктор Овечкин.

Все точки над «i» расставит суд. Следующее заседание запланировано на 27 июня. На сегодняшний день все участники этого дела уже не находятся под стражей.

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