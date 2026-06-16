Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света на Крымском полуострове 17 июня 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили о ремонте электросетей. График отключений может корректироваться.
ул. Радио, 11-13 , 12-18 , 25/29-35 , 26/31-40 ;
ул. Куйбышева, 161-179 , 183;
ул. Шалфейная, 90-118 , 93-119 ;
ул. Кечкеметская, 80/1;
ул. Авангардная, 35, 36-40/18 , 37;
ул. Гастелло, 4-38 ;
ул. Макаренко, 26-32 ;
ул. Молодежная, 113;
ул. Вишневая, 65-103 , 90-104 ;
пер. Вишневый, 1-23 , 20-24
ул. 8 Марта, 70-98 , 97-133 ;
ул. Чехова, 73, 94-102 , 97/106-107
ул. Гавена, 48-50 , 61;
ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;
пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105
ул. Миллера, 58;
ул. Сочинская, 12-34 , 15-37
ул. Димитрова, 1-15а , 2-74 , 19-73 , 22а; ТП-168 Л-5
ул. Севастопольская, 202, 204, 206, 250а;ГРЩ Водонасосная станция м/р «Марьино-Украинка»
ул. Мектеп, 2
ул. Щаденко, 61;
ул. Орта, 2, 10;
ул. Меркезий, 1-25;
ул. Кошелли, 2-30 , 3-29 ;
ул. Беспалова, 72, 174, 176, 178;
ул. Багратиона, 1-29 ;
ул. Григоренко, 1-29 , 2-26 ;
ул. Костерина, 1-21 , 2-26 ;
ул. Водников, 67-69/26 , 88, 90;
ул. Менгли-Гирей, 1-30;
пер. Менгли-Гирей, 2-10
ул. Беспалова, 105
пр-т Кирова, 11, 13;
ул. Ешиль, 1-36;
ул. Меркезий, 2-12 ;
ул. Мектеп, 22;
ул. Юкъары, 1-37 , 10-38 ;
ул. Чобан тепе, 40-72 , 43-67 ;
ул. Минаре, 1, 3, 2-12 ;
ул. Юкъары, 12а, 33-43 ;
ул. Джиен-Софу, 1-35, 2-38;
СОТ «Горный»;
СТ «Ромашка»
СТ «Горный сокол»
с 8.00 до 17.00
город Евпатория:
ул. Мориса Тореза, 8-25;
ул. Токарева, 44а, 52-80/35
ул. 9 Мая, 56/2-64/1;
ул. 9 Мая/ул. Луговая, катодная станция;
ул. Кобылянской, 3/1-40а;
ул. Луговая, 3-5а , 6-30/61, бювет;
ул. Островского, 46/23-71а;
ул. Серова, 57/10-78/12;
ул. Суворова, 3-27;
ул. Тимирязева, 32-40 , 45-59/27 ;
ул. Чапаева, 39-45 ;
ул. Чапаева/ул. Луговая, киоск;
пер. В. Василевской, 2-10/22;
пер. Кобылянской, 3-16/6;
пер. Семашко, 1/27-6/30а;
пер. Суворова, 2-12/14
ш. Красноярское, 1, торговые павильоны;
ш. Суворовское, 2;
ул. 27 Августа, катодная станция;
ул. 51 Армии, торговые павильоны;
ул. 51 Армии/ул. Виноградная, торг. павильоны;
ул. Аблямит Аджи, 1-62;
ул. Аксарай, 1-62;
ул. З. Бекировой,1/49, 2/51, 11-21;
ул. Болекаджи, 1/2-50;
ул. Виноградная, 5а;
ул. Генерала Булатова, 1-12;
ул. Акимова, 25-50, 56
ул. Кангыл, 2/5-8;
ул. Кефе, 1-62;
ул. Къайтарма, 1-62;
ул. М. Нузета, 3-55/42;
ул. Миллет, 21/6;
ул. Салтаба, 2/4-44 , 3/1;
ул. Силифке, 1-12;
ул. Тумен, 2-8 , 9/1-17 ;
ул. Шукурулла эфенди, 1-26;
ул. Э. Османова, 1-10;
ул. Я. Мемета, 4-12а ;
пер. Салтаба, 7;
пр-д Салтаба, 1-10
ул. Володарского, 20, 35, 35А;
ул. Дм. Ульянова, 1/2, 1а, 1Б, 2Б, 3, торг. места;
ул. Колхозная, 2, 4, 5
с 8.00 до 17.00.
город Алушта:
ул. Октябрьская, 1/ГСК, 45, 55, 57, 61-71
с 8.00 до 17.00
город Ялта:
ш. Южнобережное, 16, 16с;
пр-д Бакунинский, 4, 5, 5в, 11д, инфекционная больница;
мкр-н Васильевка:
ул. Адаманова, 1-24Б, 28, 32, ФЛ Жилеева;
ул. Пролетарская, 10;
ул. Ялыбойская, 13;
Жилой массив «Ай-Василь», участки 5, 10, 23, 27
город Алупка:
ул. Розы Люксембург, 1, 18;
ул. Фрунзе, 11, 12
пгт Массандра:
ш. Южнобережное, 16
с 8.00 до 17.00
ул. Блюхера, 13
ул. Нижняя, 1а-33 ;
ул. Средняя, 1а-43 ;
ул. Верхняя, 1а-51 , 2а-14 , 26-46
ул. Еременко, 38-41, 44;
ул. Юных Ленинцев, 17-21 ;
ул. Гайдара, 15/17
ул. Фрунзе, 10-30 , 11-23 ;
ул. Шевякова, 24-46 , 37-61 ;
пер. Гвардейский, 3-19 , 4-40 ;
пер. Каховский, 3-15 , 4-8а ;
пер. П. Ангелиной, 2-32 , 3-35 ;
пер. Ломанный, 24;
пер. Алебастровый, 12-22 , 13-19/2 ;
пер. Ломоносова, 3-21 , 4-14
ш. Феодосийское, 15, 35, 36-50 , 41-47 , 55;
ул. Юзобинская, 8-16 , 13-27а , 24/1-28 ;
ул. Восточная, 6-16 , 34;
Лодочный причал «Любительский» 258
с 8.00 до 17.00
город Феодосия:
ул. Нахимова, 68-116 , 71-121 ;
ул. Чехова, 63-81 , 66, 78-102 ;
ул. Гоголя, 4-14 , 7-29 ;
ул. Пименова, 36;
ул. Тимирязева, 31, 42, 58, 58а;
ул. Поперечная, 14-50 , 19-47 ;
ул. Сейсмическая, 7-27 (нечет, 27а, 10-44 ;
ул. Новокарантинная, 31-43 ; 36-44 ;
ул. Борисова, 11-33 , 24-36 ;
ул. Очаковская, 1-25 , 2-10 ;
пер. Сейсмический, 1;
пер. Новокарантинный, 5;
пер. Пионерский, 18, 37;
пер. Очаковский, 1-17;
пер. Ванцетти, 2-6
туп. Кирпичный, 1-6
с 9.00 до 14.00
ул. Вакуленчука, 27-А;
ул. Руднева, 44
ул. Клубничная, 2-34,1-17;
ул. Коли Пищенко, 28-50,29-49;
переулок Каменистый, 3-9;
ул. Окружная, 36-56,39-67,63/1,63/2;
ул. Ореховая, 22;
ул. Рассветная, 25-65;
ул. Самотечная, 2,4,1556,1-19;
ул. Силантьева, 158-А,2ж/д без№,72-84,92-154,49-123;
ул. Сиреневая, 4-30,3-33;
ул. Скалистая, 8-18,11-43,45/2,45-Б,121-А;
проезд Скалистый, 4-16,3-17;
ул. Дубинина, 10,22,13-23
с 9.00 до 17.00
ул. Комсомольская, 56-80,51-73;
ул. Дзержинского, 52,55-63;
ул. Перекопская, 4-8,1-5
село Родное
ул. Новая, 18,17;
ул. Садовая, 24-А,44-А,2-24,28,1282,1-31;
КСП «Память Ленина», 66,145,447,541
с 8.30 до 17.30
Северная сторона
ЗАО «Софьи Перовской, уч.7;
ул. Некрасова, 8-А,2-8,1-35;
ул. Весенняя, 2-38,1-61.