Свет исчезнет на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света на Крымском полуострове 17 июня 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили о ремонте электросетей. График отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 17 июня 2026:

ул. Радио, 11-13 , 12-18 , 25/29-35 , 26/31-40 ;

ул. Куйбышева, 161-179 , 183;

ул. Шалфейная, 90-118 , 93-119 ;

ул. Кечкеметская, 80/1;

ул. Авангардная, 35, 36-40/18 , 37;

ул. Гастелло, 4-38 ;

ул. Макаренко, 26-32 ;

ул. Молодежная, 113;

ул. Вишневая, 65-103 , 90-104 ;

пер. Вишневый, 1-23 , 20-24

ул. 8 Марта, 70-98 , 97-133 ;

ул. Чехова, 73, 94-102 , 97/106-107

ул. Гавена, 48-50 , 61;

ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;

пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105

ул. Миллера, 58;

ул. Сочинская, 12-34 , 15-37

ул. Димитрова, 1-15а , 2-74 , 19-73 , 22а; ТП-168 Л-5

ул. Севастопольская, 202, 204, 206, 250а;ГРЩ Водонасосная станция м/р «Марьино-Украинка»

ул. Мектеп, 2

ул. Щаденко, 61;

ул. Орта, 2, 10;

ул. Меркезий, 1-25;

ул. Кошелли, 2-30 , 3-29 ;

ул. Беспалова, 72, 174, 176, 178;

ул. Багратиона, 1-29 ;

ул. Григоренко, 1-29 , 2-26 ;

ул. Костерина, 1-21 , 2-26 ;

ул. Водников, 67-69/26 , 88, 90;

ул. Менгли-Гирей, 1-30;

пер. Менгли-Гирей, 2-10

ул. Беспалова, 105

пр-т Кирова, 11, 13;

ул. Ешиль, 1-36;

ул. Меркезий, 2-12 ;

ул. Мектеп, 22;

ул. Юкъары, 1-37 , 10-38 ;

ул. Чобан тепе, 40-72 , 43-67 ;

ул. Минаре, 1, 3, 2-12 ;

ул. Юкъары, 12а, 33-43 ;

ул. Джиен-Софу, 1-35, 2-38;

СОТ «Горный»;

СТ «Ромашка»

СТ «Горный сокол»

Где отключат свет в Евпатории 17 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

ул. Мориса Тореза, 8-25;

ул. Токарева, 44а, 52-80/35

ул. 9 Мая, 56/2-64/1;

ул. 9 Мая/ул. Луговая, катодная станция;

ул. Кобылянской, 3/1-40а;

ул. Луговая, 3-5а , 6-30/61, бювет;

ул. Островского, 46/23-71а;

ул. Серова, 57/10-78/12;

ул. Суворова, 3-27;

ул. Тимирязева, 32-40 , 45-59/27 ;

ул. Чапаева, 39-45 ;

ул. Чапаева/ул. Луговая, киоск;

пер. В. Василевской, 2-10/22;

пер. Кобылянской, 3-16/6;

пер. Семашко, 1/27-6/30а;

пер. Суворова, 2-12/14

ш. Красноярское, 1, торговые павильоны;

ш. Суворовское, 2;

ул. 27 Августа, катодная станция;

ул. 51 Армии, торговые павильоны;

ул. 51 Армии/ул. Виноградная, торг. павильоны;

ул. Аблямит Аджи, 1-62;

ул. Аксарай, 1-62;

ул. З. Бекировой,1/49, 2/51, 11-21;

ул. Болекаджи, 1/2-50;

ул. Виноградная, 5а;

ул. Генерала Булатова, 1-12;

ул. Акимова, 25-50, 56

ул. Кангыл, 2/5-8;

ул. Кефе, 1-62;

ул. Къайтарма, 1-62;

ул. М. Нузета, 3-55/42;

ул. Миллет, 21/6;

ул. Салтаба, 2/4-44 , 3/1;

ул. Силифке, 1-12;

ул. Тумен, 2-8 , 9/1-17 ;

ул. Шукурулла эфенди, 1-26;

ул. Э. Османова, 1-10;

ул. Я. Мемета, 4-12а ;

пер. Салтаба, 7;

пр-д Салтаба, 1-10

ул. Володарского, 20, 35, 35А;

ул. Дм. Ульянова, 1/2, 1а, 1Б, 2Б, 3, торг. места;

ул. Колхозная, 2, 4, 5

Где отключат свет в Алуште 17 июня 2025:

с 8.00 до 17.00.

город Алушта:

ул. Октябрьская, 1/ГСК, 45, 55, 57, 61-71

Где отключат свет в Ялте 17 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

город Ялта:

ш. Южнобережное, 16, 16с;

пр-д Бакунинский, 4, 5, 5в, 11д, инфекционная больница;

мкр-н Васильевка:

ул. Адаманова, 1-24Б, 28, 32, ФЛ Жилеева;

ул. Пролетарская, 10;

ул. Ялыбойская, 13;

Жилой массив «Ай-Василь», участки 5, 10, 23, 27

город Алупка:

ул. Розы Люксембург, 1, 18;

ул. Фрунзе, 11, 12

пгт Массандра:

ш. Южнобережное, 16

Где отключат свет в Керчи 17 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

ул. Блюхера, 13

ул. Нижняя, 1а-33 ;

ул. Средняя, 1а-43 ;

ул. Верхняя, 1а-51 , 2а-14 , 26-46

ул. Еременко, 38-41, 44;

ул. Юных Ленинцев, 17-21 ;

ул. Гайдара, 15/17

ул. Фрунзе, 10-30 , 11-23 ;

ул. Шевякова, 24-46 , 37-61 ;

пер. Гвардейский, 3-19 , 4-40 ;

пер. Каховский, 3-15 , 4-8а ;

пер. П. Ангелиной, 2-32 , 3-35 ;

пер. Ломанный, 24;

пер. Алебастровый, 12-22 , 13-19/2 ;

пер. Ломоносова, 3-21 , 4-14

ш. Феодосийское, 15, 35, 36-50 , 41-47 , 55;

ул. Юзобинская, 8-16 , 13-27а , 24/1-28 ;

ул. Восточная, 6-16 , 34;

Лодочный причал «Любительский» 258

Где отключат свет в Феодосии 17 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

ул. Нахимова, 68-116 , 71-121 ;

ул. Чехова, 63-81 , 66, 78-102 ;

ул. Гоголя, 4-14 , 7-29 ;

ул. Пименова, 36;

ул. Тимирязева, 31, 42, 58, 58а;

ул. Поперечная, 14-50 , 19-47 ;

ул. Сейсмическая, 7-27 (нечет, 27а, 10-44 ;

ул. Новокарантинная, 31-43 ; 36-44 ;

ул. Борисова, 11-33 , 24-36 ;

ул. Очаковская, 1-25 , 2-10 ;

пер. Сейсмический, 1;

пер. Новокарантинный, 5;

пер. Пионерский, 18, 37;

пер. Очаковский, 1-17;

пер. Ванцетти, 2-6

туп. Кирпичный, 1-6

Где отключат свет в Севастополе 17 июня 2025:

с 9.00 до 14.00

ул. Вакуленчука, 27-А;

ул. Руднева, 44

ул. Клубничная, 2-34,1-17;

ул. Коли Пищенко, 28-50,29-49;

переулок Каменистый, 3-9;

ул. Окружная, 36-56,39-67,63/1,63/2;

ул. Ореховая, 22;

ул. Рассветная, 25-65;

ул. Самотечная, 2,4,1556,1-19;

ул. Силантьева, 158-А,2ж/д без№,72-84,92-154,49-123;

ул. Сиреневая, 4-30,3-33;

ул. Скалистая, 8-18,11-43,45/2,45-Б,121-А;

проезд Скалистый, 4-16,3-17;

ул. Дубинина, 10,22,13-23

с 9.00 до 17.00

ул. Комсомольская, 56-80,51-73;

ул. Дзержинского, 52,55-63;

ул. Перекопская, 4-8,1-5

село Родное

ул. Новая, 18,17;

ул. Садовая, 24-А,44-А,2-24,28,1282,1-31;

КСП «Память Ленина», 66,145,447,541

с 8.30 до 17.30

Северная сторона

ЗАО «Софьи Перовской, уч.7;

ул. Некрасова, 8-А,2-8,1-35;

ул. Весенняя, 2-38,1-61.