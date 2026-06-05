Поезда из Крыма на материк следуют с задержкой 5 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Поезда, следующие в направлении из Крыма, продолжают задерживаться в пути. Из-за объявленной на полуострове беспилотной опасности движение было временно приостановлено. Пассажирским составам предстоит наверстать упущенное и снова войти в график, но пока отставание составляет от 1,5 до 11 часов. Рассказываем, что известно о ситуации с задержкой поездов в Крым и обратно 5 июня 2026.

Задержка поездов в Крым и обратно 5 июня 2026: составы едут, минуя Джанкой

Как сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс», 5 июня и в последующие дни поезда «Таврия» будут следовать из Симферополя, Севастополя и Евпатории на материк, а также в обратном направлении, минуя Джанкой (станция стала технической) и не останавливаясь на станции Урожайная.

Пассажиры с билетами до Джанкоя будут ехать до Симферополя без пересадки, оттуда самостоятельно добираться до пункта назначения на автобусе. Сесть на поезд в Джанкое также не получится: сделать это можно только на ж/д вокзале в Симферополе, Евпатории или во Владиславовке.

Сдать билеты, купленные до Джанкоя, можно без комиссии.

Ситуация с задержкой поездов в Крым и из Крыма: какие составы опаздывают 5 июня 2026

С задержкой из-за отмены движения 5 июня следуют восемь поездов из Крыма.

Это поезд №078 Симферополь - Санкт-Петербург, который отправился из столицы Крыма 3 июня (опаздывает на 5 часов), и поезд №174 Евпатория – Москва отправлением 3 июня (задержка в пути составляет 6 часов).

Кроме того, сильно отстает от графика пассажирский поезд №092 Севастополь – Москва. Состав отправлением 3 июня задерживается на 11 часов.

Поезд №098 Симферополь - Москва отправлением 4 июня задерживается на 1,5 часа, №076 Симферополь - Омск (отправление 4 июня) - на 4,5 часа. Также с задержкой следует состав №028 Симферополь - Москва отправлением 4 июня (отставание на 2,5 часа), поезд №092 Севастополь – Москва, отправлением 4 июня - на 6,5 часов.

Также на 5 часов отстает поезд №098 Симферополь – Москва, который отправился из центра Крыма сегодня, 5 июня.

- Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4 часов, обеспечиваются питанием и водой, - заверили в пресс-службе компании-перевозчика.

Об ожидаемом времени прибытия на станции начальники поездов сообщают пассажирам по мере поступления информации.

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