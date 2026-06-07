Минобороны: над Крымом и другими регионами ночью сбили 95 беспилотников

В небе над Крымом ночью уничтожили вражеские дроны Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на воскресенье, 7 июня, киевский режил пытался снова атаковать Крым и другие регионы страны. В Министерстве обороны сообщили, что дежурные силы и средства ПВО уничтожили 95 вражеских беспилотников. Их перехватили и ликвидировали в период с 20:00 до 7:00.

- Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, а также Краснодарского края, Московского региона, над Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Напомним, в результате атаки ВСУ на Севастополь 6 июня 2026 года было сбито 24 дрона, четыре человека получили осколочные ранения.

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