Бензиновый вопрос в Крыму планируют решить в течение месяца Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе остается непростой. Руководство республики признало, что пока удовлетворить потребность региона в топливе в полном объеме «не представляется возможным». Однако, поиск путей решения проблемы продолжается, причем, на самом высоком уровне – ситуация на контроле у главы государства. Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму 7 июня 2026.

Ситуация с бензином в Крыму 7 июня 2026

Вопрос обеспечения региона топливом решается в ручном режиме. В первую очередь бензин получают коммунальные предприятия и общественный транспорт. За каждым предприятием закреплена та или иная АЗС, а заправка осуществляется строго по графику, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Тем не менее в минувшую пятницу, по его информации, около 400 маршруток и автобусов не вышли на линии, также отмечались задержки в работе общественного транспорта в целом.

Вопрос поставок в Крым продовольственных товаров, стройматериалов и лекарств также строго контролируется, а для туристов, которые не могут выехать с полуострова обещают определить АЗС, на которых можно будет заправиться. Министерство курортов и туризма РК напомнило о работе своей горячей линии. Получить исчерпывающую информацию по всем вопросам курортники могут по номеру 8-800-511-80-18.

АЗС в Крыму, где есть бензин 7 июня 2026

Данные о наличии топлива на АЗС республики Минтопэнерго РК ежедневно публикует на своем сайте. Для водителей создали специальную интерактивную карту, где отмечены заправки в каждом населенном пункте и указаны виды топлива, которые есть в наличии.

По данным на первую половину дня 7 июня топливо марки ИА-92 и АИ-95 было в свободной продаже на отдельных АЗС сети «Атан», «ТЭС», «Формула» и «VTG» в Симферополе, Ялте, Евпатории, Саках, Белогорске, Феодосии, Красноперекопске и Керчи. В частности, глава администрации Феодосии Владимир Ким сообщил о наличии топлива в свободной продаже на АЗС по Керченскому шоссе, 27д.

Кроме того, по талонам и топливным картам, которые вынужденно ввели в Крыму на минувшей неделе, судя по данным Минтопэнерго, в воскресенье 7 июня заправиться можно на разных АЗС Крыма.

Вся информация по наличию бензина обновляется в режиме реального времени, следить за ней можно здесь.

Бензин в Крыму напомним, отпускают по талонам, но не более 20 литров на одну машину. За отпуском топлива обязали следить госслужащих из числа сотрудников администраций населенных пунктов.

Ситуация с бензином в Севастополе 7 июня 2026

Губернатор Севастополя в воскресенье, 7 июня, предупредил, что заправиться по QR-кодам на трех АЗС сети «ТЭС» нельзя - их нет на актуальной карте. Поэтому с стоять в очереди за бензином не нужно. Речь идет о заправках по Лабораторному шоссе, 111, Фиолентовскому шоссе, 5а, а также на Таврида, 1 и Таврида, 2.

При этом в полдень обещали открыть свободную продажу топлива на трех заправках «АТАН», куда завезли бензин марки АИ-92.

Топливо появилось на АЗС № 67 по улице Хрусталева, 74 Г, АЗС № 81 по улице Хрусталева, 62 и на АЗС № 161 по улице Дрыгина, 16 в селе Гончарное.

- На сети «ТЭС» заправка продолжается только по QR-кодам, - уточнил Михаил Развожаев.

Доступность топлива на заправках севастопольцы также могут отслеживать на интерактивной карте.

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