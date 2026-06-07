«Куча лекарств и «море» впечатлений»: циркачка Запашная, попавшая в больницу в Севастополе, улетела на гастроли

После выздоровления артистка отправилась на гастроли. Фото со страницы Екатерины Запашной Вконтакте

Цирковая артистка и дочь знаменитого дрессировщика Екатерина Запашная восстановилась после лечения отека Квинке, с которым ее госпитализировали в Севастополе, и отправилась на гастроли в Тюмень. Об этом она сообщила у себя в соцсетях.

По словам циркачки, результатом терапии стали серьезные «побочки» от лекарств, которые после выписки проявились в виде стероидного гастрита, диспепсического и отечного синдрома, а также атрофии мышц и низкого давления. В результате артистка, по ее словам, не могла сжать руку в кулак, с трудом ходила и постоянно испытывала головокружения.

- Весь этот набор делал меня полуовощем…Эндокринолог, аллерголог-иммунолог сказали, что надо ждать, когда организм очистится и сам придет в норму, - рассказала Екатерина Запашная.

Екатерина Запашная попала в реанимацию в Севастополе в конце мая. Фото: Tg-канал Екатерины Запашной

Восстанавливаться после выписки из больницы циркачка отправилась в Сочи, где живет ее мама. Оставаться в Крыму (у Екатерины Запашной квартира в Симферополе), артистка не стала. А как только почувствовала себя лучше, решила присоединиться к труппе, которая гастролирует с новым шоу.

- Мой незабываемый отпуск подошел к концу…Везу вещи обратно, которые так ни разу и не надела, кучу лекарств и «море» впечатлений. Все самое страшное позади, буду постепенно восстанавливаться, - сообщила Екатерина Запашная своим подписчикам.

Однако, вылететь из Сочи из-за объявленной беспилотной опасности артистке удалось только с шестой попытки.

Артистка призналась, что улететь из Сочи удалось не сразу. Фото: соцсети Екатерины Запашной

Напомним, в конце мая Екатерина Запашная попала в реанимацию в Севастополе. В город-герой артистка приехала в отпуск вместе с семьей. Однако, отдых омрачило неожиданное проявление аллергии. По телу циркачки пошли пятна, появился зуд, а руки опухли до такой степени, что медики не сразу смогли попасть в вену, чтобы ввести лекарство.

Запашной диагностировали отек Квинке, ей сделали две процедуры плазмофильтрации и назначили гормоны.

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