Свет исчезнет на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света на Крымском полуострове 8 июня 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 8 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Ларионова, 15-63 , 28-38 ;

ул. Ким, 22-54 , 27-87а ;

ул. Ракетная, 17;

ул. Мареша, 1-17;

пер. Мареша, 17;

пер. Зеленый, 39/3;

туп. Кимовский, 2-10

ул. 34-я, ул. 35-я, ул. 36-я, ул. 37-я, ул. 38-я

ул. Радио, 11-13 , 12-18 , 25/29-35 , 26/31-40 ;

ул. Куйбышева, 161-179 , 183;

ул. Шалфейная, 90-118 , 93-119 ;

ул. Кечкеметская, 80/1;

ул. Авангардная, 35, 36-40/18 , 37;

ул. Гастелло, 4-38 ;

ул. Макаренко, 26-32 ;

ул. Молодежная, 113;

ул. Вишневая, 65-103 , 90-104 ;

пер. Вишневый, 1-23 , 20-24

ул. 8 Марта, 70-98 , 97-133 ;

ул. Чехова, 73, 94-102 , 97/106-107

ул. Гавена, 48-50 , 61;

ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;

пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105

ул. Миллера, 58;

ул. Сочинская, 12-34 , 15-37

ул. Добросмыслова, 3-11 , 4-14;

ул. Ефимовой, 2-10 , 3-7 ;

ул. Кечкеметская, 107, 109Б, 111-115 , 121;

ул. Судакская, 17-33, 47-59, 61-77;

ул. Алтайская, 1-27 ;

ул. Волочаевская, 1-23 , 2-26 ;

ул. Каширина, 1-24 , 11;

ул. Солдатская, 47-69 , 48-66 ;

ул. Чечеткина, 1-11;

ул. Яковлевой, 1-14;

ул. Сельвинского, 45/22-79 , 48-94 , 85, 87;

пер. Лиственный, 1-15 , 2-12 , 26;

пер. Ефимовой, 6

ул. Димитрова, 1-15а, 2-74 , 19-73, 22а;

ул. Севастопольская, 202, 204, 206, 250а;

ул. Целинная, 2-22 , 3-27а ;

ул. 1 Конной Армии, 1-13 , 2-46 ;

пер. Ключевой, 1-22

Симферопольский р-н, Трудовское СП:

ТСН «Овен»

Где отключат свет в Евпатории 8 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

пр-кт Победы, 8-20/69;

ул. Некрасова, 65, 67а,67Б, сквер памяти,

торговые места, павильоны, цветочный ряд

ул. Мориса Тореза, 8-25;

ул. Токарева, 44а, 52-80/35

ул. Новоселовская, 1-24;

пр-зд Новоселовский, 1-20;

пр-зд Первомайский, 1-19/11;

ул. Интернациональная, 164

Где отключат свет в Алуште 8 июня 2025:

с 8.00 до 17.00.

город Алушта:

ул. Таврическая, 2;

ул. Ленина, 31

Где отключат свет в Ялте 8 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

мкр-н Васильевка:

ул. Адаманова, 50;

ул. Субхи, 1, 1с, 5, 6, 12, 14, 17-29 , 18,

33, 45, ФЛ Петров

пгт Гаспра:

ул. 40 лет Октября, 3г, 5в, 9Б-15 , 21;

пер. Парусный, 2а-5, 7-11 ;

ул. Парусная, 4г, 7, 9, 11, 12а

пгт Симеиз:

ул. Неуймина, 4, 5;

ул. Ганского, 1-4, 4м, 5, 18;

ул. Советская, 22;

ул. Коцюбинского, 2

Где отключат свет в Керчи 8 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

ул. Войкова, 2;

ул. Спартака, 1-5 , 2-8 ;

ул. Энгельса, 6-16 , 11-13 , 20;

ул. Отдельной Приморской Армии, 13-16;

ул. Суворова, 6-12 , 13, 15, 17;

ул. Розы Люксембург, 3/18, 5-7/19 , 6-14

ул. Фурманова, 10, 12

ул. Свердлова, 19-23 ;

ул. Чернявского, 4а-10;

ул. Кулакова, 53-85 ;

пер. 1 Степной, 5-8, 10;

пер. 2 Степной, 1а-5 , 4-10 ;

пер. 3 Степной, 11-13 , 14, 15

Где отключат свет в Феодосии 8 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

ул. Челнокова, 100-110

ул. Нахимова, 68-116 , 71-121 ;

ул. Чехова, 63-81 , 66, 78-102 ;

ул. Гоголя, 4-14 , 7-29 ;

ул. Пименова, 36;

ул. Тимирязева, 31, 42, 58, 58а;

ул. Поперечная, 14-50 , 19-47 ;

ул. Сейсмическая, 7-27 (нечет, 27а, 10-44 ;

ул. Новокарантинная, 31-43 ; 36-44 ;

ул. Борисова, 11-33 , 24-36 ;

ул. Очаковская, 1-25 , 2-10 ;

пер. Сейсмический, 1;

пер. Новокарантинный, 5;

пер. Пионерский, 18, 37;

пер. Очаковский, 1-17;

пер. Ванцетти, 2-6

туп. Кирпичный, 1-6

пгт Щебетовка:

ООО «Завод марочных вин Коктебель» (растворный узел)

пгт Коктебель:

ш. Феодосия-Судак, АЗС (ООО «Химбытторг»);

ул. Ленина, 124, 125е, 126-136 , 136а, 136Б, 136в, 142Б, 142г, 144д, 146;

ул. Артматлукская, 1, 2, 2г, 5, 19;

ул. Приморская, 3Б, 8-40 ;

ул. Цветаевой, 1-13 , 13а, 13Б;

ул. Пляжная, 1-13 , 6, 14, 18;

ул. Морская, 81, р-н Дельфинария (ИП Баймах М.);

ул. Барахголь, 1а, 5, 6, 10, 16, 24, 26, КФХ Баймах В.;

ул. Планерная, 1, 5, 6, 10, 16, 36, 38;

пер. Планерный, 1-9 ;

ООО «Надежда» РБФ «Чернобыль»

Где отключат свет в Севастополе 5 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

село Черноречье, ТСН СТ «Черногорье»; ООО «Эра Крым»

СОАО Севастопольский, уч.24,83,492,493,494;

село Хмельницкое, ООО «Легадо», ИП Корытин, полевой стан, пасека;

поселок Сахарная Головка, 23-Б ООО «Виноград плюс», ООО «Винодельческое хозяйство Акчурина», парники

с 11.00 до 16.00

ул. Адмирала Юмашева, 12-14,22-26;

пр. Октябрьской Революции, 51,55(ГБДОУ «Детский сад № 15»),57,57-А/1,59,61.