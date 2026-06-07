Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света на Крымском полуострове 8 июня 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.
с 8.00 до 17.00
ул. Ларионова, 15-63 , 28-38 ;
ул. Ким, 22-54 , 27-87а ;
ул. Ракетная, 17;
ул. Мареша, 1-17;
пер. Мареша, 17;
пер. Зеленый, 39/3;
туп. Кимовский, 2-10
ул. 34-я, ул. 35-я, ул. 36-я, ул. 37-я, ул. 38-я
ул. Радио, 11-13 , 12-18 , 25/29-35 , 26/31-40 ;
ул. Куйбышева, 161-179 , 183;
ул. Шалфейная, 90-118 , 93-119 ;
ул. Кечкеметская, 80/1;
ул. Авангардная, 35, 36-40/18 , 37;
ул. Гастелло, 4-38 ;
ул. Макаренко, 26-32 ;
ул. Молодежная, 113;
ул. Вишневая, 65-103 , 90-104 ;
пер. Вишневый, 1-23 , 20-24
ул. 8 Марта, 70-98 , 97-133 ;
ул. Чехова, 73, 94-102 , 97/106-107
ул. Гавена, 48-50 , 61;
ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;
пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105
ул. Миллера, 58;
ул. Сочинская, 12-34 , 15-37
ул. Добросмыслова, 3-11 , 4-14;
ул. Ефимовой, 2-10 , 3-7 ;
ул. Кечкеметская, 107, 109Б, 111-115 , 121;
ул. Судакская, 17-33, 47-59, 61-77;
ул. Алтайская, 1-27 ;
ул. Волочаевская, 1-23 , 2-26 ;
ул. Каширина, 1-24 , 11;
ул. Солдатская, 47-69 , 48-66 ;
ул. Чечеткина, 1-11;
ул. Яковлевой, 1-14;
ул. Сельвинского, 45/22-79 , 48-94 , 85, 87;
пер. Лиственный, 1-15 , 2-12 , 26;
пер. Ефимовой, 6
ул. Димитрова, 1-15а, 2-74 , 19-73, 22а;
ул. Севастопольская, 202, 204, 206, 250а;
ул. Целинная, 2-22 , 3-27а ;
ул. 1 Конной Армии, 1-13 , 2-46 ;
пер. Ключевой, 1-22
Симферопольский р-н, Трудовское СП:
ТСН «Овен»
с 8.00 до 17.00
город Евпатория:
пр-кт Победы, 8-20/69;
ул. Некрасова, 65, 67а,67Б, сквер памяти,
торговые места, павильоны, цветочный ряд
ул. Мориса Тореза, 8-25;
ул. Токарева, 44а, 52-80/35
ул. Новоселовская, 1-24;
пр-зд Новоселовский, 1-20;
пр-зд Первомайский, 1-19/11;
ул. Интернациональная, 164
с 8.00 до 17.00.
город Алушта:
ул. Таврическая, 2;
ул. Ленина, 31
с 8.00 до 17.00
мкр-н Васильевка:
ул. Адаманова, 50;
ул. Субхи, 1, 1с, 5, 6, 12, 14, 17-29 , 18,
33, 45, ФЛ Петров
пгт Гаспра:
ул. 40 лет Октября, 3г, 5в, 9Б-15 , 21;
пер. Парусный, 2а-5, 7-11 ;
ул. Парусная, 4г, 7, 9, 11, 12а
пгт Симеиз:
ул. Неуймина, 4, 5;
ул. Ганского, 1-4, 4м, 5, 18;
ул. Советская, 22;
ул. Коцюбинского, 2
с 8.00 до 17.00
ул. Войкова, 2;
ул. Спартака, 1-5 , 2-8 ;
ул. Энгельса, 6-16 , 11-13 , 20;
ул. Отдельной Приморской Армии, 13-16;
ул. Суворова, 6-12 , 13, 15, 17;
ул. Розы Люксембург, 3/18, 5-7/19 , 6-14
ул. Фурманова, 10, 12
ул. Свердлова, 19-23 ;
ул. Чернявского, 4а-10;
ул. Кулакова, 53-85 ;
пер. 1 Степной, 5-8, 10;
пер. 2 Степной, 1а-5 , 4-10 ;
пер. 3 Степной, 11-13 , 14, 15
с 8.00 до 17.00
город Феодосия:
ул. Челнокова, 100-110
ул. Нахимова, 68-116 , 71-121 ;
ул. Чехова, 63-81 , 66, 78-102 ;
ул. Гоголя, 4-14 , 7-29 ;
ул. Пименова, 36;
ул. Тимирязева, 31, 42, 58, 58а;
ул. Поперечная, 14-50 , 19-47 ;
ул. Сейсмическая, 7-27 (нечет, 27а, 10-44 ;
ул. Новокарантинная, 31-43 ; 36-44 ;
ул. Борисова, 11-33 , 24-36 ;
ул. Очаковская, 1-25 , 2-10 ;
пер. Сейсмический, 1;
пер. Новокарантинный, 5;
пер. Пионерский, 18, 37;
пер. Очаковский, 1-17;
пер. Ванцетти, 2-6
туп. Кирпичный, 1-6
пгт Щебетовка:
ООО «Завод марочных вин Коктебель» (растворный узел)
пгт Коктебель:
ш. Феодосия-Судак, АЗС (ООО «Химбытторг»);
ул. Ленина, 124, 125е, 126-136 , 136а, 136Б, 136в, 142Б, 142г, 144д, 146;
ул. Артматлукская, 1, 2, 2г, 5, 19;
ул. Приморская, 3Б, 8-40 ;
ул. Цветаевой, 1-13 , 13а, 13Б;
ул. Пляжная, 1-13 , 6, 14, 18;
ул. Морская, 81, р-н Дельфинария (ИП Баймах М.);
ул. Барахголь, 1а, 5, 6, 10, 16, 24, 26, КФХ Баймах В.;
ул. Планерная, 1, 5, 6, 10, 16, 36, 38;
пер. Планерный, 1-9 ;
ООО «Надежда» РБФ «Чернобыль»
с 8.00 до 17.00
село Черноречье, ТСН СТ «Черногорье»; ООО «Эра Крым»
СОАО Севастопольский, уч.24,83,492,493,494;
село Хмельницкое, ООО «Легадо», ИП Корытин, полевой стан, пасека;
поселок Сахарная Головка, 23-Б ООО «Виноград плюс», ООО «Винодельческое хозяйство Акчурина», парники
с 11.00 до 16.00
ул. Адмирала Юмашева, 12-14,22-26;
пр. Октябрьской Революции, 51,55(ГБДОУ «Детский сад № 15»),57,57-А/1,59,61.