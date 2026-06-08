Поезд из Москвы в Симферополь атаковал БПЛА. Фото из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

8 июня, ночь. Поезд Москва -Симферополь, в нем мирно спят пассажиры. Кто-то едет домой, кто-то на отдых. И именно ночью ВСУ решили атаковать поезд дроном - явно целились по мирным людям. Собрали последние новости и рассказываем как произошла атака БПЛА на поезд Москва-Симферополь 8 июня 2026 года, кто пострадал и что сейчас нужно знать пассажирам.

Атака БПЛА на поезд Москва-Симферополь 8 июня 2026 года: что произошло

О ЧП рассказал Сергей Аксенов, глава Крыма. По его данным, в ночь на 8 июня по поезду Москва-Симферополь ударили ВСУ - произошла атака БПЛА на поезд Москва-Симферополь 8 июня 2026 года. Удар пришелся по тепловозу, который вел пассажирский поезд. Все произошло на территории полуострова.

- В настоящее время решается вопрос доставки пассажиров на автобусах. Органы власти Республики Крым окажут всю необходимую помощь и поддержку, - отметил Сергей Аксенов.

Также в компании-перевозчике рассказали, что речь идет о поезде №68 Москва-Симферополь. В результате удара поврежден тепловоз.

Атака БПЛА на поезд Москва-Симферополь 8 июня 2026 года: пострадавшие и погибшие

К сожалению, при атаке БПЛА на поезд Москва-Симферополь 8 июня 2026 года не обошлось без жертв. По официальным данным, погиб помощник машиниста, ранен машинист. Удар пришелся именно по тепловозу - но бригада сумела осуществить торможение, поезд не остался неуправляемым. Пассажиры не пострадали, сообщает глава Крыма.

Что происходит после атаки БПЛА на поезд Москва-Симферополь 8 июня 2026 года

Сейчас в Крыму приостановлено плановое движение поездов.

- Пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы, - отметили в компании "Гранд Сервис Экспресс".

Пассажиров поездов №68, а также №77 из Санкт-Петербурга и №7 в северную столицу везут в Симферополь на автобусах.

Задержки поездов после атаки БПЛА на поезд Москва-Симферополь 8 июня 2026 года

Из-за атаки БПЛА на поезд Москва-Симферополь 8 июня 2026 года изменилось железнодорожное расписание. Часть поездов задерживаются - это связано с тем, что поврежденный тепловоз нужно убрать с путей, а также провести все необходимые проверки. На месте ЧП работают следователи и прокуратура.

По состоянию на 06:00 по мск времени остановлены поезда:

№316 Крым-Адлер, №25 Минводы - Симферополь, №92 Москва-Севастополь, №173 Москва-Евпатория, №28 Москва-Симферополь.

Из Крыма также приостановлено движение поездов №92 Севастополь-Москва, №98 Симферополь-Москва, №184 Севастополь-Мурманск.

Всю информацию пассажиры поездов могут узнать у начальника поезда. Время задержки еще может меняться.