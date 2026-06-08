Почетный донор России: что известно о погибшем из-за атаки ВСУ помощнике машиниста в Крыму

ВСУ ударили по пассажирскому поезду в Крыму ночью 8 июня. Погиб помощник машиниста Игорь Гончаренко. Фото предоставлено пресс-службой КЖД.

Очередная атака киевского режима на полуостров унесла жизнь еще одного крымского железнодорожника. При ударе вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь в ночь на 8 июня погиб помощник машиниста Игорь Гончаренко. Буквально два дня назад он отпраздновал свой 51-й День рождения, рассказали КП-Крым в пресс-службе КЖД.

Игорь Гончаренко работал помощником машиниста тепловоза с 2016 года, начинал с должности дежурного по станции Камышовая. До сегодняшнего дня трудился на участке эксплуатации локомотивов оборотного депо Инкерман-2 Крымской железной дороги.

Это был не просто специалист с высшим профессиональным образованием (Игорь Гончаренко окончил Ташкентский техникум железнодорожного транспорта и Московский государственный технологический университет), но и человек, не жалеющий своей крови для других.

- Игорь Иванович был награжден нагрудным знаком «Почетный донор России», - рассказали на предприятии.

У погибшего помощника машиниста осталась жена, дочь и сын, который сейчас находится в зоне проведения спецоперации.

Соболезнования родным и близким погибшего выразил глава Крыма Сергей Аксенов, а также коллектив КЖД. Семье погибшего будет оказана всяческая помощь и поддержка.

Напомним, в марте от украинского дрона погиб 28-летний помощник машиниста из небольшого села Днепровка под Джанкоем Иван Шведов. Осколки вражеского БПЛА попали в кабину и зацепили железнодорожника. Буквально через месяц он должен был сам стоять у руля - водить поезда было детской мечтой молодого человека.

В конце мая при отражении вражеской атаки погиб сотрудник Южного филиала ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» Роман Михайлов из Багерово. Он был стрелком по сопровождению грузов стрелковой команды Таманского отряда и погиб при исполнении служебных обязанностей на станции Краснофлотская Крымской железной дороги. У мужчины остались трое несовершеннолетних детей.

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