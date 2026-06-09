Муся в отличной форме. Фото: Светлана Власенко/ Ветеринарная служба Ялта/Tg

На Южном берегу Крыма и далеко за его пределами знают историю простой уличной кошки. Муся стала знаменитой после жуткого поступка туриста, который сбросил ее со смотровой площадки дворца-замка «Ласточкино гнездо». Несчастная упала с 40-метровой скалы в ледяное Черное море и осталась живой. Волонтеры, которые ее спасли, тут же отвезли ее к ветеринару.

Кошка быстро пошла на поправку, а когда пришло время выбирать дом, осталась жить у доброго доктора - Светланы Власенко.

Кошка Муся из «Ласточкина гнезда» обожает прогулки, интересуется цыплятами Автор: Светлана Власенко/ Ветеринарная служба Ялта/Tg

- Муся встретила лето в хорошей физической форме: стройная, изящная. Она немного схуднула, - рассказала КП-Крым хозяйка знаменитости.

Секрет стройности - просто стала больше гулять на улице. Зайдет домой, поест, чуть-чуть подремлет на своей любимой лежанке и опять к двери идет - просит, чтобы выпустили.

Ну днем-то ладно: можно и подышать целебным южнобережным воздухом, солнечные ванны попринимать. Но ночью-то явно не для прогулок!

- Вредничает, если не выпускаю. Психует: найдет какой-нибудь пакет и сидит, специально лапой по нему: «шорк-шорк-шорк», лишь бы дверь открыли.

Характер не сахар, да еще и всякую живность повадилась ловить.

- Эта охотница раз принесла мне змейку, другой раз - ящерку. Положит у двери и начинает характерно так мяукать «вау-вау», мол, посмотри, что я принесла.

Молодого ужа и геккончика-ящерку Муся чуть придушила, чтобы поиграть, но Светлана отобрала трофеи и отпустила на волю подальше от кошачьих зубов и когтей.

Но, видимо, не всякой добыче так везет - иногда она с прогулки приходит сытая, даже на корм внимания не обращает. Делать выговор за живодерство бессмысленно, как ни крути - хищник.

Обожает она смотреть и на цыплят, которых Светлана Власенко вывела из яиц в инкубаторе.

- Цыплята в клетке сидят, так Муся с очень большим интересом на них смотрит. Может по полчаса сидеть, гипнотизировать.

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