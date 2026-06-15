Напал с ножом на мать и убежал через окно: раскрыты страшные подробности убийства крымчанки

Уголовное дело направили в Верховный суд. Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Симферопольском районе Крыма 31-летнего местного жителя обвиняют в убийстве 70-летней матери. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла 30 января. В полицию обратился очевидец. Он рассказал, что в селе Трудовое из окна многоэтажки выпрыгнул мужчина. На место прибыл участковый. Он обнаружил под окнами дома человека с травмами. На балконе на третьем этаже, с которого спрыгнул крымчанин, полицейский обнаружил следы крови. Он решил осмотреть квартиру через окно.

Используя подъемный кран, полицейский поднял к балкону. Через открытое окно он увидел на диване тело женщины без признаков жизни. На место прибыла следственно-оперативная группа. Оказалось, что крымчанин напал на мать с ножом и нанес ей множественные удары. Убитой было 70 лет. Было возбуждено уголовное дело.

Позднее в прокуратуре сообщили, что в ходе ссоры крымчанин ударил мать по лицу. Далее он вытащил из серванта раскладной нож. Житель Трудового нанес матери как минимум 132 колото-резанные раны.

«От полученных травм головы, шеи, груди и живота, правой верхней конечности с повреждением подкожной клетчатки, мягких тканей женщина скончалась», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что обвиняемый признал свою вину.

«Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Республики Крым», – говорится в сообщении.

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