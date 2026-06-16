Отключения света на Крымском полуострове 16 июня 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 16 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Киевская, 152а;

ул. Радио, 11-13 , 12-18 , 25/29-35 , 26/31-40 ;

ул. Куйбышева, 161-179 , 183;

ул. Шалфейная, 90-118 , 93-119 ;

ул. Кечкеметская, 80/1;

ул. Авангардная, 35, 36-40/18 , 37;

ул. Гастелло, 4-38 ;

ул. Макаренко, 26-32 ;

ул. Молодежная, 113;

ул. Вишневая, 65-103 , 90-104 ;

пер. Вишневый, 1-23 , 20-24

ул. 8 Марта, 70-98 , 97-133 ;

ул. Чехова, 73, 94-102 , 97/106-107

ул. Гавена, 48-50 , 61;

ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;

пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105

ул. Миллера, 58;

ул. Сочинская, 12-34 , 15-37

ул. Димитрова, 1-15а , 2-74 , 19-73 , 22а;

ул. Севастопольская, 202, 204, 206, 250а;

ул. Целинная, 2-22 , 3-27а ;

ул. 1 Конной Армии, 1-13 , 2-46 ;

пер. Ключевой, 1-22

пр-т Кирова, 11, 13

Где отключат свет в Евпатории 16 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

пр-т Победы, 22, 23, 25, 26а, 26в, 37;

ул. Интернациональная, 111-121 ;

ул. Интернациональная/ул. Крупской,

светофор, камера фото фиксации;

ул. Крупской, 8-28 ;

ул. Кольцевая, 2-13а;

ул. Сытникова, 22-30 , 53-83/24 ;

ул. Фрунзе, 69

ул. Мориса Тореза, 8-25;

ул. Токарева, 44а, 52-80/35

ул. 9 Мая, 56/2-64/1;

ул. 9 Мая/ул. Луговая, катодная станция;

ул. Кобылянской, 3/1-40а;

ул. Луговая, 3-5а , 6-30/61, бювет;

ул. Островского, 46/23-71а;

ул. Серова, 57/10-78/12;

ул. Суворова, 3-27;

ул. Тимирязева, 32-40 , 45-59/27 ;

ул. Чапаева, 39-45 ;

ул. Чапаева/ул. Луговая, киоск;

пер. В. Василевской, 2-10/22;

пер. Кобылянской, 3-16/6;

пер. Семашко, 1/27-6/30а;

пер. Суворова, 2-12/14

ш. Красноярское, 1, торговые павильоны;

ш. Суворовское, 2;

ул. 27 Августа, катодная станция;

ул. 51 Армии, торговые павильоны;

ул. 51 Армии/ул. Виноградная, торг. павильоны;

ул. Аблямит Аджи, 1-62;

ул. Аксарай, 1-62;

ул. З. Бекировой,1/49, 2/51, 11-21;

ул. Болекаджи, 1/2-50;

ул. Виноградная, 5а;

ул. Генерала Булатова, 1-12;

ул. Акимова, 25-50, 56

ул. Кангыл, 2/5-8;

ул. Кефе, 1-62;

ул. Къайтарма, 1-62;

ул. М. Нузета, 3-55/42;

ул. Миллет, 21/6;

ул. Салтаба, 2/4-44 , 3/1;

ул. Силифке, 1-12;

ул. Тумен, 2-8 , 9/1-17 ;

ул. Шукурулла эфенди, 1-26;

ул. Э. Османова, 1-10;

ул. Я. Мемета, 4-12а ;

пер. Салтаба, 7;

пр-д Салтаба, 1-10

Где отключат свет в Алуште 16 июня 2025:

с 8.00 до 17.00.

город Алушта:

ул. Перекопская, 20/2 (отель «Порто Маре»);

пер. Перекопский, 1, 5

Где отключат свет в Ялте 16 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

город Ялта:

ш. Южнобережное, 16, 16с;

пр-д Бакунинский, 4, 5, 5в, 11д, инфекционная больница;

мкр-н Васильевка:

ул. Адаманова, 1-24Б, 28, 32, ФЛ Жилеева;

ул. Пролетарская, 10;

ул. Ялыбойская, 13;

жилой массив «Ай-Василь», участки 5, 10, 23, 27;

город Алупка:

ул. Розы Люксембург, 1, 18;

ул. Фрунзе, 11, 12

пгт Массандра:

ш. Южнобережное, 16

Где отключат свет в Керчи 16 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

ул. Блюхера, 13

ул. Нижняя, 1а-33 ;

ул. Средняя, 1а-43 ;

ул. Верхняя, 1а-51 , 2а-14 , 26-46

ул. Еременко, 38-41, 44;

ул. Юных Ленинцев, 17-21 ;

ул. Гайдара, 15/17

ул. Фрунзе, 10-30 , 11-23 ;

ул. Шевякова, 24-46 , 37-61 ;

пер. Гвардейский, 3-19 , 4-40 ;

пер. Каховский, 3-15 , 4-8а ;

пер. П. Ангелиной, 2-32 , 3-35 ;

пер. Ломанный, 24;

пер. Алебастровый, 12-22 , 13-19/2 ;

пер. Ломоносова, 3-21 , 4-14

ш. Феодосийское, 15, 35, 36-50 , 41-47 , 55;

ул. Юзобинская, 8-16 , 13-27а , 24/1-28 ;

ул. Восточная, 6-16 , 34;

Лодочный причал «Любительский» 258

Где отключат свет в Феодосии 16 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

ул. Щорса, 11;

ул. Мичурина, 8, 10, 9-15 ;

пер. Мичурина, 1-5 , 4, 6

село Ближнее:

ш. Симферопольское, 108 км (ФЛ Индычий Н.И.);

ул. Дорожная, 1, 8, 11;

ул. 1 Октябрьская, 1а, 1Б, 4а, 6а;

ул. Тополевая, 3, 4;

ул. Вишневая, 1а, 19а, 31, 34;

ул. Западная, 1а, 1Б, 2-20 , 5-17 ;

ул. Хуторская, 2-24 , 11а, 23-63 , 44-48 ;

пер. Хуторской, 2;

пер. Озерный, 1, 10, 14, 15;

пер. Персиковый, 1, 6, 10, 12;

пер. Родниковый, 17, 24;

пер. Яблоневый, 4, 12, 15, 17;

село Солнечное:

ул. Нагорная, 2

пгт Щебетовка:

Тракторная бригада № 2 ООО «Завод марочных вин «Коктебель»

Где отключат свет в Севастополе 16 июня 2025:

с 9:00 до 16:00

ул. Благодатная, 19;

ул. Мускатная, 6/2,4-А,14/2,4-24,108,5/1,1-А,9-А,9-Б,23/2,5-29,565

с 9.00 до 17.00

село Верхнесадовое

ул. Титова, 38/1,36-48,1672,50/1,61/3,43-61;

ул. Гагарина, 20-40,31-41,45,47

8.00 до 17.00

село Штурмовое, (кад.975)

ул. Героев Революции, 3,7-21,5-а,17-А,26-в,16-28,33/1,33/2,23-53,2031,кад.100 кад.1060, 2029;

ул. Ноябрьская, 21-а,1-29, 1958;

пер. Ноябрьский, 2-6, 1-а,5-а,7-а,7-б,9-а,3-9;

ул. Комиссара Морозова, 2Б,5,16,23;

ул. Коминтерна, 10-б,2-10,18 1-а,7-а,1-15,21-23;

пер. Коминтерна, 6, 14А, кад.842, кад.854, 3-а,11-а,3-11, 2106;

ул. Поворотная, 20-а,2/2,12-14, 18, 20,78, 3-а,19-а,19-б,33-а,2/1,1-21, 23-27;

тупик Поворотный, 2-а, 4-а, 10-а, 10-б/1, 10-б/2,30-а,32-а,62-а,68-а,6, 10-26, 34,38-42,62-64,68-70,23-б,33-а, 35-а,5/1,1-7,13-15,29-35, кад. 1043,2026, 2051;

ул. Спокойная, 2-6;

ул. Мераба, 22-а,4-46, 43-а,1-43, кад.1015, кад.1949;

ул. Придорожная, 6-а,8-а,2-12,16-36, кад.874,кад.1064, 1-а,1-а,5/1,5/2,1-3,7-15 ,21, 2-а,4-а,40-42;

ул. Дагджи, 16-а,4-24, 5, 1329;

ул. Полевая, 2-4,10;

ул. Акъяр, 26-а, 42/2, 2-48, 1-31,39-41, 19А, 45, 49,59, 1056, 2019, 2145, 1899;

СОАО «Севастопольский», уч.500; ГУП РК «Черноморнефтегаз»

с 8.00 до 17.00

ул. Малиновского, 34

с 8.00 до 16.00

ул. Малышкина, 32/1,18-А,28/2,32-А,12-36, 1-А,7-А,1-37;

ул. Циолковского, 9-15

с 8.00 до 17.00

село Хмельницкое, ООО «Легадо», ИП Корытин, полевой стан, пасека;

поселок Сахарная Головка, ООО «Виноград плюс», ООО «Винодельческое хозяйство Акчурина», парники, СОАО Севастопольский, уч.24, 492, 494, 83, 493.