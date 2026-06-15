Тропу в небо восстановят: дорога к водопаду Учан-Су в Крыму снова откроется после обвала

Несколько дней сотрудники убирали камни с тропы. Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"/ВК

Самая живописная экологическая тропа полуострова к легендарному водопаду Учан-Су снова оказалась в опасности. В конце прошлой недели произошел обвал горной породы, поэтому маршрут пришлось закрыть ориентировочно до 16 июня. Но затем дату открытия перенесли на 19 число. Туристы в соцсетях гадают, что на этот раз? Камнепад, оползень или еще чего?

КАМНИ С НЕБА

Все случилось внезапно, как часто бывает в горах. 11 июня в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым» сообщили: на экотропе «Водопад Учан-Су» произошел обвал горной породы. Повезло, что в этот момент на месте не было туристов, поэтому обошлось без пострадавших. Но сам маршрут теперь оказался за красной ленточкой.

- Экологическая тропа «Водопад Учан-Су» частично недоступна для посещения, - лаконично написали в дирекции заповедника.

ОТКРОЮТ ВО ВТОРНИК

Но есть и хорошие новости – дорогу к знаменитому водопаду планируют открыть уже завтра. Как рассказали КП-Крым в пресс-службе дирекции, причина такого ЧП стандартная для этих мест - обвал горной породы. Камни рухнули лишь на небольшом участке тропы, но соваться туда сейчас - явно нельзя, да и официально запрещено. С 13 июня сотрудники заповедника убирали там обвалившиеся камни и проверяли остальные горные породы, чтобы избежать дальнейшие обвалы.

Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"/ВК

ДЕЖАВЮ

Для тех, кто часто бывает в Ялтинском горно-лесном заповеднике, эта новость - дежавю. Тропу к Учан-Су закрывают с завидной регулярностью. Всему виной непредсказуемость природы, на которую сложно повлиять. Например, в январе этого года маршрут уже закрывали из-за высокого риска камнепадов и осыпей. Обильные снегопады могли спровоцировать обвалы горных пород, поэтому в дирекции перестраховались. Но в феврале маршрут снова торжественно открыли. За месяц там провели работы по устранению обвально-осыпных процессов. Но, как показала практика, ненадолго… В самом начале лета из-за ливней случился новый обвал.

Местные шутят, что Учан-Су - это водопад, который постоянно падает. Правда, иногда вместе с камнями…

Новость о закрытии тропы разлетелась по крымским пабликам мгновенно, поэтому собрала самые разные реакции - от тревожных до ехидных.

В чатах, каналах и группах «ВКонтакте» туристы делятся на два лагеря. Первые - переживают:

- О Господи, опять?! Я только собрался в выходные съездить с детьми. Надеюсь, к 16-му все починят. А то сезон на носу, а туристам опять не повезло, - пишут одни.

Есть и те, кто иронизирует:

- Учан-Су - единственный водопад, который падает даже тогда, когда не должен.

Но есть и те, кто воспринимает новость философски и с пониманием. По мнению пользователей, горы – живые, поэтому они сами решают, кого пускать, а кого - нет. Народ считает, что «лучше перетерпеть, чем потом с горы в травмпункт съезжать».

В соцсетях почти нет паники. Жители Крыма и бывалые туристы уже привыкли к тому, что тропа - «с характером». Кто-то даже ведет неофициальную статистику закрытий.

Кстати, в декабре 2023 года на тропу упала огромная глыба, и маршрут перекрывали на несколько дней. В 2022 году после обильных дождей тоже был обвал.

СПРАВКА «КП»

Учан-Су - самый высокий водопад Крыма. По последним замерам, его высота -114,1 метра. Он находится на юго-западных склонах Ялтинской яйлы, где горные породы – известняки, которые склонны к выветриванию, размыву и, как следствие, обвалам.

Каждый сезон дождей, каждое замерзание и оттаивание воды в трещинах скалы делает свое дело. И если в сухой сезон тропа более безопасна, то после обильных осадков риск обвалов резко возрастает, но за этим обычно чутко следят сотрудники заповедника, поэтому вынуждены закрывать маршрут каждый раз, когда угроза становится очевидной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обвал у водопада Учан-Су в Крыму: огромный кусок скалы упал на туристическую тропу