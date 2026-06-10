В Крыму изменили график движения поездов: составы будут курсировать только днем Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за ночных атак БПЛА поезда в Крыму будут ходить только днем. Решение приняли на заседании Оперативного штаба республики. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, новая схема движения введена с 00:00 часов 10 июня. Рассказываем, как изменилось расписание поездов в Крым 10 июня 2026.

Расписание поездов в Крым 10 июня 2026: что изменилось

Конечной станцией для поездов, прибывающих в Крым ночью, будет «Керчь Южная». По прибытию на станцию пассажиры должны будут пересесть на автобусы, предоставленные Минтрансом республики. На каждом из них будет табличка с указанием направления, например, Керчь - Джанкой, Керчь – Владиславовка или Керчь – Симферополь, сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Далее нужно сесть в нужный автобус и ехать до станции назначения, указанной в железнодорожном билете.

Список поездов «Таврия», у которых маршрут теперь заканчивается и начинается в Керчи, публикует пресс-служба компании-перевозчика: № 68/67 Москва - Симферополь, № 97/98 Москва - Симферополь, № 173/174 Москва - Евпатория, № 7/8 Санкт-Петербург - Севастополь, № 77/78 Санкт-Петербург - Симферополь, № 75/76 Омск - Симферополь, № 142/141 Пермь - Симферополь, № 183/184 Мурманск - Севастополь, № 193/194 Челябинск - Севастополь, № 483/484 Таганрог - Симферополь.

Добраться в Керчь, чтобы сесть на нужный поезд, можно тоже на автобусах. Они будут отправляться с вокзалов Симферополя, Севастополя, Евпатории или Джанкоя.

Добраться до Керчи можно автобусами. Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Как ходят поезда в Крыму 10 июня 2026: составы с прежним графиком

Основная часть поездов по Крыму будет курсировать в светлое время суток - с 05:00 до 23:00. В общей сложности это восемь пар поездов, которые курсируют по десяти маршрутам, уточнил Сергей Аксенов. Они отправляются из Крыма или прибывают в Крым утром, днем или вечером, поэтому их расписание не изменится.

По прежнему графику продолжат курсировать поезда «Таврия» № 28/27 сообщением Москва - Симферополь (двухэтажный), № 18/17 Москва - Симферополь, № 168/167 Москва - Симферополь (двухэтажный), № 463/464 Москва - Феодосия, № 453/454 Москва - Симферополь, № 92/91 Москва - Севастополь, № 179/180 Санкт-Петербург - Симферополь, № 316/315 Адлер - Симферополь, № 25/26 Минеральные Воды - Симферополь и № 474/473 Смоленск - Симферополь.

В «Гранд Сервис Экспресс» заверили, что делают все возможное, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров и обеспечить безопасность перевозок. Все решения принимаются на государственном уровне.

Расписание стыковочных автобусов к поездам: как доехать в Керчь 10 июня 2026

Расписание автобусов, на которых можно добраться на железнодорожный вокзал в Керчи, чтобы сесть на поезд, публикует Министерство транспорта республики. Так, согласно графику, из Евпатории автобус к поезду № 174, который отправится из Керчи в 4:16, выедет в 19:55, из Джанкоя в 22:40, заберет пассажиров из Владиславовки в 0:40 и будет на станции Керчь-Южная за час до посадки.

А пассажиров поезда №7 Санкт-Петербург - Севастополь, который прибудет в Керчь в 0:52, автобус будет ждать на привокзальной площади и отправится в 1:52 в сторону Севастополя. На нем смогут уехать те, у кого также билеты до Владиславовки, Джанкоя, Симферополя и Бахчисарая.

Расписание стыковочных автобусов к поездам. Фото: Минтранс РК

Как ходят электрички в Крыму 10 июня 2026

Изменения в движении пассажирских поездов не повлияют на пригородное сообщение, заверили власти республики. Ранее компания ЮПП сообщила о возобновлении движения электричек на участке Яркая-Симферополь, а также Урожайная-Симферополь и Армянск-Джанкой.

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