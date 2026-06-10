Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП
12 июня один из главных государственных праздников - День России. В Крыму и Севастополе жителей и гостей полуострова ждут торжественные мероприятия, концерты, спортивные состязания и творческие мастер-классы. «Комсомолка» рассказывает, где и как можно отметить праздник.
В республиканской библиотеке имени Франко 11 июня будет очень насыщенным: в 10.00 – квест «Великая Русь», в 10.30 – литературно-познавательный час «День России, день извечной славы…», в 11.00 – патриотический час «Все это Родиной зовется», в 14.00 – информационный круиз «Живи, моя родная русская земля!».
В главной библиотеке региона до 18 июня действует книжная выставка «Россия: история, культура, народ», до 29 июня – выставка документов «Я, мой дом, моя Россия!».
Адрес: г. Симферополь, ул. Набережная, 29а.
В Крымском этнографическом музее 11 июня с 10.00 до 18.00 день открытых дверей. Гости смогут посмотреть экспозиции, посвященные народам, проживающим на полуострове.
Адрес: г. Симферополь, ул. Пушкина, 18.
Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП
12 июня в Симферополе на перекрестке улиц Екатерининская и Пушкина, в Детском парке и имени Шевченко волонтеры раздадут праздничную символику - флажки и ленты в цветах триколора.
Подразделения музея-заповедника «Киммерия Волошина»
Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Музей Марины и Анастасии Цветаевых 11 июня в 14.00 приглашает гостей на час истории «Мы – россияне».
Адрес: г. Феодосия, ул. Коробкова, 13.
В доме-музее Максимилиана Волошина 11 июня в 16.00 запланирована культурно-просветительская программа «Россия твоего сердца».
Адрес: г. Феодосия, пгт Коктебель, ул. Морская, 43.
В доме-музее Константина Паустовского 11 июня в 10.00 - концерт «Неразменная прелесть России». Вход свободный.
Адрес: г. Старый Крым, ул. К. Либкнехта, 31.
Литературно-художественный музей 11 июня в 11.00 проведет информационный час «Сильная духом страна».
Адрес: г. Старый Крым, ул. Свободы, 17.
Вход на все мероприятия свободный.
Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В Карадагском заповеднике 12 июня в 12.00 в мемориальном парке пройдет мастер-класс по изготовлению игрушки-релакс «Капитошка». Затем начнется эковикторина «Моя любимая Россия» с призами от заповедника. Вход свободный, обязательная предварительная запись в мессенджере Max по тел. + 7978-591-90-65.
12, 13 и 14 июня заповедник приглашает пройтись по экотропе «Большой Карадаг» и насладиться видами на скалы Иван Разбойник и Золотые Ворота, гору Святую, хребты Сюрю-Кая и Эчки-Даг. Сбор групп два раза в день – в 9.00 и в 14.30. Предварительная запись в Max по телефону + 7978-591-90-65. Экскурсия платная.
Главные герои научно-демонстрационной программы «Люди и дельфины» афалин Яша и Яна ждут зрителей в 11.00 12 июня. Программа платная.
Адрес: г. Феодосия, пгт. Курортное, ул. Науки, 24.
Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Для участников фестиваля «Проводник истории» 12 июня подготовили тематическую квест-экскурсию по историческим вагонам автопоезда «Россия – Моя история». Также будет мастер-класс по созданию светящегося значка в виде триколора РФ, VR-фильм «Московский Кремль», интерактив «Код единства», лотерейные билеты и розыгрыш подарков. Все бесплатно, но необходима регистрация по этой ссылке.
Адрес: г. Евпатория, Фестивальная площадь.
Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В День России подразделения Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника распахнут двери для всех желающих.
Свободный вход гарантирован с 11.00 до 20.00 в:
музей каменных древностей «Лапидарий» - ул. Розы Люксембург, 24/14;
картинную галерею - ул. Театральная, 36;
Керченский музей древностей - ул. Свердлова, 22;
Мелек-Чесменский курган - площадь автовокзала;
музей виноделия Боспора - ул. Театральная, 37;
музей Керченско-Эльтигенского десанта – поселок Героевское, ул. Косоногова, 1;
крепость Керчь - ул. Колхозная;
мемориальный комплекс «Аджимушкай» - ул. Братьев Мальченко, 33-36.
Также можно будет полюбоваться на технологическую модель «Склепа Деметры» и выставку «Ремесла Боспора» у подножия Митридатской лестницы.
В 15.00.в большом зале дворца культуры «Корабел» запланирован концерт «День России».
Флаеры на свободное посещение можно взять в кассах Керченского музея древностей, картинной галереи и кинотеатра «Украина» - ул. Советская, 11.
Где: г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 88, ДК «Корабел».
В музее краеведения и истории грязелечения города Саки 12 июня - день открытых дверей.
Гостей ждут в 9.30 – выставки «Россия начинается здесь» и «100 лет Крымской ГГРЭС»;
в 10.00 - презентация документального кино-проекта «Столетие «живой» грязи»;
в 11.00 - награждение лауреатов Всекрымского смотр-конкурса «Ступени мастерства»;
в 11.30 - экскурсионный рассказ из цикла «Именитые врачи Сакского курорта: Н.Н. Бурденко»;
в 12.00 - пешеходная экскурсия «Летопись продолжается»;
в 14.00 - музейный кинозал: художественный фильм «Весна на Заречной улице».
Где: г. Саки, ул. Курортная, 29, Музей краеведения и истории грязелечения.
Музыкальная гостиная «Летние вечера у Бекетова» 12 июня пройдет в музей-усадьбе архитектора Алексея Бекетова.
Прозвучат патриотические песни, пройдет викторина «Культурный код России».
Начало - 12 июня в 15.00. Вход свободный.
Где: г. Алушта, ул. Комсомольская, 4.
В Крымском литературно-художественном музее-заповеднике 12 июня подготовили экскурсии с рассказом об истории Дня России.
Мероприятия пройдут в доме-музее Антона Чехова - г. Ялта, ул. Кирова, 112;
в музее «Чехов и Крым» на даче «Омюр» - г. Ялта, ул. Кирова, 32;
в музее Александра Пушкина - пгт Гурзуф, ул. Набережная, 3;
на даче Антона Чехова и Ольги Книппер - пгт Гурзуф, ул. Чехова, 22.
Все экскурсии платные.
Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП
В музее Античности и Византии Херсонеса Таврического 12 июня с 15.00 до 18.00 пройдут ремесленные мастер-классы. Гости узнают о древних традиционных техниках и возьмут с собой частичку истории, изготовленную своими руками.
Участие в мастер-классах – бесплатное. Вход на территорию Херсонеса Таврического - платный.
Где: г. Севастополь, ул. Древняя, д. 1.
В музейно-храмовом комплексе « Новый Херсонес» 12 июня в 20.00 состоится концерт Уральского народного хора, в составе которого свыше 60 талантливых артистов – хористов, солистов, танцоров и оркестрантов. Вход платный.
Где: г. Севастополь, ул. Древняя, д. 38.