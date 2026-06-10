По всему полуострову запланированы праздничные мероприятия Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

12 июня один из главных государственных праздников - День России. В Крыму и Севастополе жителей и гостей полуострова ждут торжественные мероприятия, концерты, спортивные состязания и творческие мастер-классы. «Комсомолка» рассказывает, где и как можно отметить праздник.

Как отметят День России в Симферополе 11 и 12 июня 2026 года

В республиканской библиотеке имени Франко 11 июня будет очень насыщенным: в 10.00 – квест «Великая Русь», в 10.30 – литературно-познавательный час «День России, день извечной славы…», в 11.00 – патриотический час «Все это Родиной зовется», в 14.00 – информационный круиз «Живи, моя родная русская земля!».

В главной библиотеке региона до 18 июня действует книжная выставка «Россия: история, культура, народ», до 29 июня – выставка документов «Я, мой дом, моя Россия!».

Адрес: г. Симферополь, ул. Набережная, 29а.

В Крымском этнографическом музее 11 июня с 10.00 до 18.00 день открытых дверей. Гости смогут посмотреть экспозиции, посвященные народам, проживающим на полуострове.

Адрес: г. Симферополь, ул. Пушкина, 18.

Праздничная символика для праздничного настроения Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

12 июня в Симферополе на перекрестке улиц Екатерининская и Пушкина, в Детском парке и имени Шевченко волонтеры раздадут праздничную символику - флажки и ленты в цветах триколора.

Как отметят День России в Феодосии 11 и 12 июня 2026 года

Подразделения музея-заповедника «Киммерия Волошина»

Музей Цветаевых в Феодосии Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Музей Марины и Анастасии Цветаевых 11 июня в 14.00 приглашает гостей на час истории «Мы – россияне».

Адрес: г. Феодосия, ул. Коробкова, 13.

В доме-музее Максимилиана Волошина 11 июня в 16.00 запланирована культурно-просветительская программа «Россия твоего сердца».

Адрес: г. Феодосия, пгт Коктебель, ул. Морская, 43.

В доме-музее Константина Паустовского 11 июня в 10.00 - концерт «Неразменная прелесть России». Вход свободный.

Адрес: г. Старый Крым, ул. К. Либкнехта, 31.

Литературно-художественный музей 11 июня в 11.00 проведет информационный час «Сильная духом страна».

Адрес: г. Старый Крым, ул. Свободы, 17.

Вход на все мероприятия свободный.

Карадагский заповедник Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Карадагском заповеднике 12 июня в 12.00 в мемориальном парке пройдет мастер-класс по изготовлению игрушки-релакс «Капитошка». Затем начнется эковикторина «Моя любимая Россия» с призами от заповедника. Вход свободный, обязательная предварительная запись в мессенджере Max по тел. + 7978-591-90-65.

12, 13 и 14 июня заповедник приглашает пройтись по экотропе «Большой Карадаг» и насладиться видами на скалы Иван Разбойник и Золотые Ворота, гору Святую, хребты Сюрю-Кая и Эчки-Даг. Сбор групп два раза в день – в 9.00 и в 14.30. Предварительная запись в Max по телефону + 7978-591-90-65. Экскурсия платная.

Главные герои научно-демонстрационной программы «Люди и дельфины» афалин Яша и Яна ждут зрителей в 11.00 12 июня. Программа платная.

Адрес: г. Феодосия, пгт. Курортное, ул. Науки, 24.

День России в Евпатории 12 июня 2026 года

Театральная площадь в Евпатории Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Для участников фестиваля «Проводник истории» 12 июня подготовили тематическую квест-экскурсию по историческим вагонам автопоезда «Россия – Моя история». Также будет мастер-класс по созданию светящегося значка в виде триколора РФ, VR-фильм «Московский Кремль», интерактив «Код единства», лотерейные билеты и розыгрыш подарков. Все бесплатно, но необходима регистрация по этой ссылке.

Адрес: г. Евпатория, Фестивальная площадь.

Мероприятия в День России в Керчи 12 июня 2026 года

Лапидарий в Керчи Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В День России подразделения Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника распахнут двери для всех желающих.

Свободный вход гарантирован с 11.00 до 20.00 в:

музей каменных древностей «Лапидарий» - ул. Розы Люксембург, 24/14;

картинную галерею - ул. Театральная, 36;

Керченский музей древностей - ул. Свердлова, 22;

Мелек-Чесменский курган - площадь автовокзала;

музей виноделия Боспора - ул. Театральная, 37;

музей Керченско-Эльтигенского десанта – поселок Героевское, ул. Косоногова, 1;

крепость Керчь - ул. Колхозная;

мемориальный комплекс «Аджимушкай» - ул. Братьев Мальченко, 33-36.

Также можно будет полюбоваться на технологическую модель «Склепа Деметры» и выставку «Ремесла Боспора» у подножия Митридатской лестницы.

В 15.00.в большом зале дворца культуры «Корабел» запланирован концерт «День России».

Флаеры на свободное посещение можно взять в кассах Керченского музея древностей, картинной галереи и кинотеатра «Украина» - ул. Советская, 11.

Где: г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 88, ДК «Корабел».

День России в городе Саки 12 июня 2026 года

В музее краеведения и истории грязелечения города Саки 12 июня - день открытых дверей.

Гостей ждут в 9.30 – выставки «Россия начинается здесь» и «100 лет Крымской ГГРЭС»;

в 10.00 - презентация документального кино-проекта «Столетие «живой» грязи»;

в 11.00 - награждение лауреатов Всекрымского смотр-конкурса «Ступени мастерства»;

в 11.30 - экскурсионный рассказ из цикла «Именитые врачи Сакского курорта: Н.Н. Бурденко»;

в 12.00 - пешеходная экскурсия «Летопись продолжается»;

в 14.00 - музейный кинозал: художественный фильм «Весна на Заречной улице».

Где: г. Саки, ул. Курортная, 29, Музей краеведения и истории грязелечения.

Как отметят День России в Алуште 12 июня 2026 года

Музыкальная гостиная «Летние вечера у Бекетова» 12 июня пройдет в музей-усадьбе архитектора Алексея Бекетова.

Прозвучат патриотические песни, пройдет викторина «Культурный код России».

Начало - 12 июня в 15.00. Вход свободный.

Где: г. Алушта, ул. Комсомольская, 4.

Мероприятия в День России на Южном берегу Крыма 12 июня 2026 года

В Крымском литературно-художественном музее-заповеднике 12 июня подготовили экскурсии с рассказом об истории Дня России.

Мероприятия пройдут в доме-музее Антона Чехова - г. Ялта, ул. Кирова, 112;

в музее «Чехов и Крым» на даче «Омюр» - г. Ялта, ул. Кирова, 32;

в музее Александра Пушкина - пгт Гурзуф, ул. Набережная, 3;

на даче Антона Чехова и Ольги Книппер - пгт Гурзуф, ул. Чехова, 22.

Все экскурсии платные.

Как отметят День России в Севастополе 12 июня 2026 года

Новый Херсонес Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

В музее Античности и Византии Херсонеса Таврического 12 июня с 15.00 до 18.00 пройдут ремесленные мастер-классы. Гости узнают о древних традиционных техниках и возьмут с собой частичку истории, изготовленную своими руками.

Участие в мастер-классах – бесплатное. Вход на территорию Херсонеса Таврического - платный.

Где: г. Севастополь, ул. Древняя, д. 1.

В музейно-храмовом комплексе « Новый Херсонес» 12 июня в 20.00 состоится концерт Уральского народного хора, в составе которого свыше 60 талантливых артистов – хористов, солистов, танцоров и оркестрантов. Вход платный.

Где: г. Севастополь, ул. Древняя, д. 38.