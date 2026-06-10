Свет исчезнет на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света на Крымском полуострове 11 июня 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 11 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Радио, 11-13 , 12-18 , 25/29-35 , 26/31-40 ;

ул. Куйбышева, 161-179 , 183;

ул. Шалфейная, 90-118 , 93-119 ;

ул. Кечкеметская, 80/1;

ул. Авангардная, 35, 36-40/18 , 37;

ул. Гастелло, 4-38 ;

ул. Макаренко, 26-32 ;

ул. Молодежная, 113;

ул. Вишневая, 65-103 , 90-104 ;

пер. Вишневый, 1-23 , 20-24

ул. 8 Марта, 70-98 , 97-133 ;

ул. Чехова, 73, 94-102 , 97/106-107

ул. Гавена, 48-50 , 61;

ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;

пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105

ул. Миллера, 58;

ул. Сочинская, 12-34 , 15-37

ул. Димитрова, 1-15а , 2-74 , 19-73 , 22а;

ул. Севастопольская, 202, 204, 206, 250а;

ул. Целинная, 2-22 , 3-27а ;

ул. 1 Конной Армии, 1-13 , 2-46 ;

пер. Ключевой, 1-22

ул. Санитарная, 1-45 , 2-50 ;

ул. Севастопольская, 94-114

ул. Бородина, 20, 28, 65, 75;

ул. Совхозная/Луговая;

ул. Роик;

ул. Симонова;

ул. Домбровского;

АЗС «Инвалид»;

Автокомплекс «Крым-Стилл»

Где отключат свет в Евпатории 11 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

ул. Мориса Тореза, 8-25;

ул. Токарева, 44а, 52-80/35

ул. Новоселовская, 1-24;

пр-зд Новоселовский, 1-20;

пр-зд Первомайский, 1-19/11;

ул. 9 Мая, 1-29 ;

ул. 60-летия Октября, 2, 4, 6;

ул. 60-летия Октября/ул. Конституции,

спортивная школа

ул. Конституции 30, 32, 34, 36;

ул. Новоселовская, 1-24;

ул. Мирная, 1-10;

пер. Мирный, 1-18;

пр-зд Новоселовский, 11-30;

пр-зд 9 Мая, 1, 5, 2-22

ул. Советская, 2, 4, 6

ул. Советская, 10

ул. Советская, 8

ул. Некрасова, 77, 79, 81, 81а;

ул. Советская, 2-16

ул. Интернациональная, 152

Где отключат свет в Алуште 11 июня 2025:

с 8.00 до 17.00.

село Малый Маяк:

ул. Алуштинская,

ул. Кипарисовая,

ул. Виноградная

Где отключат свет в Ялте 11 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

город Ялта:

микрорайон Васильевка:

ул. Адаманова, 50;

ул. Субхи, 1, 1с, 5, 6, 12, 14, 17-29 , 18, 33, 45, ФЛ Петров

ул. Блюхера, 4;

ул. Горького, 4-6, 8, 13-17, 42;

пгт Симеиз:

ул. Неуймина, 4, 5;

ул. Ганского, 1-4, 4м, 5, 18;

ул. Советская, 22;

ул. Коцюбинского, 2

ул. Красноармейская, 19а

Где отключат свет в Керчи 11 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

ул. Войкова, 2;

ул. Спартака, 1-5 , 2-8 ;

ул. Энгельса, 6-16 , 11-13 , 20;

ул. Отдельной Приморской Армии, 13-16;

ул. Суворова, 6-12 , 13, 15, 17;

ул. Розы Люксембург, 3/18, 5-7/19 , 6-14

ул. Фурманова, 10, 12

ул. Свердлова, 19-23 ;

ул. Чернявского, 4а-10;

ул. Кулакова, 53-85 ;

пер. 1 Степной, 5-8, 10;

пер. 2 Степной, 1а-5 , 4-10 ;

пер. 3 Степной, 11-13 , 14, 15

Где отключат свет в Феодосии 11 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

село Ближнее:

ш. Симферопольское, 2 (БСМС ООО «К-телеком»), 2Б (АЗС ООО «Сигма»), 2в (ООО «ХСМЕТ»),

108 км (ИП Чауш Э.С.), торговые павильоны в районе АЗС, автомойка (ИП Пилипенко);

ул. Интернациональная, 1-43, 63;

ул. Лермонтова, 1а, 4а, 16-42 ;

ул. Луговая, 31;

ул. 2 Октябрьская, 2-41;

ул. Отуз, 5-29 ;

ул. Речная, 35-37;

ул. Боевая, 4 (мечеть)

пгт Приморский:

ул. Черноморская, 1-19, 21;

ул. Моспан, 1-20;

ул. Савченкова, 16-27, 29;

ул. Аджигольская, 1-13;

ул. Коктебельская, 1, 3

Где отключат свет в Севастополе 11 июня 2025:

с 9.00 до 15.00 на 2 часа

ул. Индустриальная, 28,32,28/24,28/70;

ул. Хрусталева, 76-А,76-Ж,76-Б,76-Г,76-Б/2,76-Б/3;

Камышовое шоссе, 8-Д-15,8-Д-13

город Балаклава

ул. Василия Жукова, 71-А,87-А/2,89-Г,89-Д, 79-А, 87, 89-В/2, 25-71, 79, 83-87, 100; 12-А, 10-А, 18-А, 12-Б, 10-34, 13-А, 11-Б, 11-Б/1, 11-В, 11-Б/2, 1, 22-А, 40, 27-А, 27/2;

ул. Выгонная, 2-12,1-11;

ул. Кизиловая, 6-А,2-10,7-А,1-7,939;

ул. Оздоровительная, 2-30,33/1,33/4,3-31;612,931,29-Б,29-Г;

пер. Оздоровительный, 8,1-А,5-А,7-Б,1-11;

СНТ «Горняк», 52-В,42-В,94-В,42,84,111

ул. Аксютина, 2-А,4-В,4-Б,2,4,1-9, 6-г,4-Д,4-Г,4-Ж;

ул. Новикова, 7-11,15-19;

ул. Солнечная, 2826,9-А,11-19;

ул. Снайперская, 16-Б/1,16-А,12-Б,12-А,14-В,16,9-А,9-Б,7,9,839;

ул. Скальная, 2-14,1-11;

ТСН «Дорожник», ТСН «Дорожник-2»,ТСН «Эдельвейс»

с 9.00 до 16.00

город Балаклава

ул. Веселая, 2-24,1-19;

пер. Водопроводный, 3-21;

ул. Крестовского, 48,37-43;

ул. Чакряна, 14-32,19-31.