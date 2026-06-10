Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света на Крымском полуострове 11 июня 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.
с 8.00 до 17.00
ул. Радио, 11-13 , 12-18 , 25/29-35 , 26/31-40 ;
ул. Куйбышева, 161-179 , 183;
ул. Шалфейная, 90-118 , 93-119 ;
ул. Кечкеметская, 80/1;
ул. Авангардная, 35, 36-40/18 , 37;
ул. Гастелло, 4-38 ;
ул. Макаренко, 26-32 ;
ул. Молодежная, 113;
ул. Вишневая, 65-103 , 90-104 ;
пер. Вишневый, 1-23 , 20-24
ул. 8 Марта, 70-98 , 97-133 ;
ул. Чехова, 73, 94-102 , 97/106-107
ул. Гавена, 48-50 , 61;
ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;
пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105
ул. Миллера, 58;
ул. Сочинская, 12-34 , 15-37
ул. Димитрова, 1-15а , 2-74 , 19-73 , 22а;
ул. Севастопольская, 202, 204, 206, 250а;
ул. Целинная, 2-22 , 3-27а ;
ул. 1 Конной Армии, 1-13 , 2-46 ;
пер. Ключевой, 1-22
ул. Санитарная, 1-45 , 2-50 ;
ул. Севастопольская, 94-114
ул. Бородина, 20, 28, 65, 75;
ул. Совхозная/Луговая;
ул. Роик;
ул. Симонова;
ул. Домбровского;
АЗС «Инвалид»;
Автокомплекс «Крым-Стилл»
с 8.00 до 17.00
город Евпатория:
ул. Мориса Тореза, 8-25;
ул. Токарева, 44а, 52-80/35
ул. Новоселовская, 1-24;
пр-зд Новоселовский, 1-20;
пр-зд Первомайский, 1-19/11;
ул. 9 Мая, 1-29 ;
ул. 60-летия Октября, 2, 4, 6;
ул. 60-летия Октября/ул. Конституции,
спортивная школа
ул. Конституции 30, 32, 34, 36;
ул. Новоселовская, 1-24;
ул. Мирная, 1-10;
пер. Мирный, 1-18;
пр-зд Новоселовский, 11-30;
пр-зд 9 Мая, 1, 5, 2-22
ул. Советская, 2, 4, 6
ул. Советская, 10
ул. Советская, 8
ул. Некрасова, 77, 79, 81, 81а;
ул. Советская, 2-16
ул. Интернациональная, 152
с 8.00 до 17.00.
село Малый Маяк:
ул. Алуштинская,
ул. Кипарисовая,
ул. Виноградная
с 8.00 до 17.00
город Ялта:
микрорайон Васильевка:
ул. Адаманова, 50;
ул. Субхи, 1, 1с, 5, 6, 12, 14, 17-29 , 18, 33, 45, ФЛ Петров
ул. Блюхера, 4;
ул. Горького, 4-6, 8, 13-17, 42;
пгт Симеиз:
ул. Неуймина, 4, 5;
ул. Ганского, 1-4, 4м, 5, 18;
ул. Советская, 22;
ул. Коцюбинского, 2
ул. Красноармейская, 19а
с 8.00 до 17.00
ул. Войкова, 2;
ул. Спартака, 1-5 , 2-8 ;
ул. Энгельса, 6-16 , 11-13 , 20;
ул. Отдельной Приморской Армии, 13-16;
ул. Суворова, 6-12 , 13, 15, 17;
ул. Розы Люксембург, 3/18, 5-7/19 , 6-14
ул. Фурманова, 10, 12
ул. Свердлова, 19-23 ;
ул. Чернявского, 4а-10;
ул. Кулакова, 53-85 ;
пер. 1 Степной, 5-8, 10;
пер. 2 Степной, 1а-5 , 4-10 ;
пер. 3 Степной, 11-13 , 14, 15
с 8.00 до 17.00
село Ближнее:
ш. Симферопольское, 2 (БСМС ООО «К-телеком»), 2Б (АЗС ООО «Сигма»), 2в (ООО «ХСМЕТ»),
108 км (ИП Чауш Э.С.), торговые павильоны в районе АЗС, автомойка (ИП Пилипенко);
ул. Интернациональная, 1-43, 63;
ул. Лермонтова, 1а, 4а, 16-42 ;
ул. Луговая, 31;
ул. 2 Октябрьская, 2-41;
ул. Отуз, 5-29 ;
ул. Речная, 35-37;
ул. Боевая, 4 (мечеть)
пгт Приморский:
ул. Черноморская, 1-19, 21;
ул. Моспан, 1-20;
ул. Савченкова, 16-27, 29;
ул. Аджигольская, 1-13;
ул. Коктебельская, 1, 3
с 9.00 до 15.00 на 2 часа
ул. Индустриальная, 28,32,28/24,28/70;
ул. Хрусталева, 76-А,76-Ж,76-Б,76-Г,76-Б/2,76-Б/3;
Камышовое шоссе, 8-Д-15,8-Д-13
город Балаклава
ул. Василия Жукова, 71-А,87-А/2,89-Г,89-Д, 79-А, 87, 89-В/2, 25-71, 79, 83-87, 100; 12-А, 10-А, 18-А, 12-Б, 10-34, 13-А, 11-Б, 11-Б/1, 11-В, 11-Б/2, 1, 22-А, 40, 27-А, 27/2;
ул. Выгонная, 2-12,1-11;
ул. Кизиловая, 6-А,2-10,7-А,1-7,939;
ул. Оздоровительная, 2-30,33/1,33/4,3-31;612,931,29-Б,29-Г;
пер. Оздоровительный, 8,1-А,5-А,7-Б,1-11;
СНТ «Горняк», 52-В,42-В,94-В,42,84,111
ул. Аксютина, 2-А,4-В,4-Б,2,4,1-9, 6-г,4-Д,4-Г,4-Ж;
ул. Новикова, 7-11,15-19;
ул. Солнечная, 2826,9-А,11-19;
ул. Снайперская, 16-Б/1,16-А,12-Б,12-А,14-В,16,9-А,9-Б,7,9,839;
ул. Скальная, 2-14,1-11;
ТСН «Дорожник», ТСН «Дорожник-2»,ТСН «Эдельвейс»
с 9.00 до 16.00
город Балаклава
ул. Веселая, 2-24,1-19;
пер. Водопроводный, 3-21;
ул. Крестовского, 48,37-43;
ул. Чакряна, 14-32,19-31.