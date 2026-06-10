Бензин в подарок: отели Крыма в условиях отмены бронирования готовы заправлять гостей бесплатно

Некоторые крымские отели придумывают нестандартные акции в условиях бензинового кризиса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В условиях топливного кризиса крымские отельеры вынуждены биться за каждого клиента. Курортные комплексы предлагают туристам скидки до 30% и придумывают нестандартные акции.

ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ, ГОСТИ ДОРОГИЕ!

Так, один из спа-центров в Саках, чтобы привлечь постояльцев, запустил спецпредложение для путешественников на авто: за бронирование номера на двое суток - 10 литров топлива в подарок. Если отдыхать остаетесь на три дня и более - в бак зальют 20 литров или выдадут бензин в канистре. Главное, чтобы топливо было в наличии у самого отеля.

- Бензин выдается по запросу гостя в момент заселения. Специальное предложение действует до окончания акционных позиций, - говорится в рекламном посте комплекса.

Администратор спа-центра подтвердила корреспонденту КП-Крым, что акция действует и сегодня - топливо в наличии. При необходимости можно заказать трансфер из Симферополя - бензиновый кризис не отразился на услуге. Если набирается группа из десяти человек, до отеля довезут бесплатно. Если туристов шестеро – 2 тысячи рублей за машину.

Один из водителей популярного курортного комплекса на восточном побережье Крыма недалеко от Щелкино рассказал КП-Крым, что вопрос топлива для перевозки отдыхающих у его работодателей не стоит: каждая машина получает бензин в нужном количестве.

Но, надо признать, что некоторые отельеры в условиях дефицита горючего подняли стоимость трансфера для прибывающих туристов. Так, в одной из гостиниц Судака рассказали, что готовы организовать перевозку от Владиславовки и Феодосии, но уже по другому тарифу: на тысячу-полторы дороже.

- Можно заказать машину, но стоимость трансфера из-за нынешней ситуации выросла. Сейчас это в пределах 4,5 тысяч, - рассказали в отеле.

КОМПЕТЕНТНО

Президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов считает, что «бензиновые акции» отельеров в нынешних условиях «точно не помешают», однако дефицит топлива, по его словам, не является основной причиной отмены бронирования.

- Сейчас проблема с топливом, как мне кажется, отходит на второй план и так или иначе начинает решаться. На мой взгляд, непосредственно с топливом связаны 20-25% отмен, может, даже меньше. В основном это другие причины – железнодорожное сообщение, которое изменилось, и безопасность. Но если у кого-то действительно возникают проблемы с заправкой, то такие предложения не помешают точно. Хотя сейчас уже есть механизм, предложенный Министерством курортов и туризма, как обеспечить людей на обратную дорогу топливом, - рассказал КП-Крым Пылов.

КАК ЗАПРАВИТЬСЯ НА ОБРАТНУЮ ДОРОГУ

Чтобы гарантированно заправиться, путешественникам необходимо обратиться на горячую линию Минкурортов РК, после чего получить подтверждение о пребывании на стойке отеля. Там выдадут направление на АЗС с указанием даты выезда из отеля и номером машины.

- Такой механизм с подтверждением от отеля действительно работает. Несколько отельеров мне подтвердили, что их постояльцы уже пользовались такой системой - покупали бензин сами, но гарантированно, - уточнил глава Туристического альянса Крыма.

Напомним, в Крыму и Севастополе действуют ограничения на продажу топлива – не более 20 литров на одно транспортное средство. Кроме того, из-за атак БПЛА отменено движение поездов ночью. Теперь ночные поезда с материка следуют только до Керчи, откуда пассажиров отвозят автобусами до пунктов назначения, указанных в купленных ж/д билетах.

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