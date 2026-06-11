Вере Красовской - 85, Леониду Васильеву - 90. Для каждого это второй брак, и они счастливы вместе. Фото: личный архив семьи

Вере Красовской – 85, Леониду Васильеву - 90! Три года назад они стали самыми солидными по возрасту молодоженами Ижевска, а сегодня отдыхают в Крыму. Ходят к морю, ездят на экскурсии и любуются гималайским кедром за окном, вызывая восхищение у молодых. Вот ведь, смогли быть счастливыми на девятом десятке, да еще и в медовый месяц отправились! Своей историей пенсионеры поделились с корреспондентом КП-Крым.

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ, ИЗМЕНИВШАЯ ЖИЗНЬ

Они познакомились почти четверть века назад на юбилейном концерте в честь 50-летия Ижевского технического университета. Оба – его выпускники. Вера Ивановна - инженер, Леонид Петрович – кандидат наук, в прошлом преподаватель сопромата.

Поздравлять родной вуз пришли не с пустыми руками - со сцены читали собственные стихи. В тот же день проректор предложил выпустить целый сборник произведений выпускников, преподавателей и студентов. Так и начались их дружба и сотрудничество.

- С тех пор Леонид Петрович был составителем всех сборников и руководителем литературного объединения «Прикосновение». Я помогала ему в проверке текстов. Кстати, сейчас мы готовим 50-й сборник, который, правда, уже стал альманахом. По электронной почте нам присылают материалы наши поэты, и в каждом сборнике мы публикуем от 30 до 50 авторов. Но юбилейный выпуск, наверное, будет объемнее, - рассказала КП-Крым Вера Красовская.

Встреча выпускников стала судьбоносной. Фото: личный архив семьи.

«МЫ С ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ»

Они дружили семьями и ходили друг к другу в гости. Но 13 лет назад умер супруг Веры, а четыре года назад овдовел и Леонид.

- И вот он пришел и говорит: «Выходи за меня замуж». А я сказала, что мне надо подумать. И три месяца думала. Ведь и правда, дети далеко, внуки и правнуки тоже, а я тут одна. И мы решили соединить наши судьбы. Да и с Леонидом Петровичем у нас одна группа крови, редкая – четвертая, как у Иисуса Христа. Мы подходим друг другу – уже не торопливые, не скандальные. Мои дети только аплодировали, - говорит Вера Красовская.

Жить гражданским браком не стали. Взяли паспорта и пошли в ЗАГС:

- Он мне так и сказал: пойдем в ЗАГС, грешить не будем, против Бога не пойдем.

- А как иначе? - удивляется мужчина. – Я человек старой закалки и не понимаю, как может быть по-другому. Сын у меня тоже спросил, а зачем вдруг брак регистрировать на 90-м году? А я думаю, что это просто старое воспитание, к тому же я человек верующий, хоть и был членом партии. Поэтому и пошел в ЗАГС. Я чувствую, что меня любят…

На свадьбу приехали многочисленные родственники и друзья. Все поддержали пару. Фото: личный архив семьи

На свадьбе, как говорится, «порвали три баяна». Дети и внуки пары приехали из другого конца страны. А потом купили жилье в Крыму и отправили «молодых» отдыхать на полуостров.

- В их возрасте это, конечно, про дружбу, уважение, сотрудничество, про помощь и заботу. Они и руку друг другу подают, и любое дело делают вместе: и книги читают, и все рассказывают, объясняют. Оба - люди публичные, постоянно проводят мероприятия. Им не хотелось, чтобы говорили, будто они сожительствуют. Поэтому и было важно официально расписаться, - говорит дочь Веры Красовской Наталья.

Пенсионеры не сидят на месте и много путешествуют. Фото: семейный архив

ВМЕСТЕ И К МОРЮ, И В БИБЛИОТЕКУ

В Крыму пенсионеры наслаждаются жизнью и общением друг с другом. Побывали в Никитском ботаническом саду, съездили на экскурсию в Воронцовский дворец и Ласточкино гнездо, в Новый Херсонес в Севастополь и в Картинную галерею Айвазовского в Феодосию. А еще много читают и продолжают работать над новым сборником, куда непременно войдут и их стихи.

- Мы живем в Партените напротив парка Айвазовского. В окно к нам смотрят веточки огромного гималайского кедра и дарят нам свои флюиды. Конечно, рождаются и стихи…К морю, правда, нам ходить уже трудновато, дорога извилистая и крутая. Уже и коленки побаливают. Но все равно мы не ленимся и ходим к морю, в библиотеку, - рассказывает Вера Красовская. – Вот, кстати, из написанного мною здесь, в Крыму: «Книги с нами, читать успеваем. Солнце, море приветствуют нас. Южный воздух с любовью вдыхаем. Смело в море зашли в первый раз!».

Вера Ивановна и Леонид Петрович объездили уже почти весь Крым. Фото: семейный архив

К слову, несмотря на почтенный возраст, пара уже много лет входит в состав комиссии республиканского литературного конкурса Удмуртии – отбирает для публикации лучшие материалы.

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