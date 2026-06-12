Заставили отдать ключи: житель Алушты проиграл битву за квартиру родной племяннице

Алушта Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Квартирный вопрос делает нервы не только москвичам. В курортной Алуште разгорелась нешуточная семейная баталия за квадратные метры. Местный житель устроил племяннице настоящую блокаду - не пускал девушку в квартиру, половина которой принадлежала ей.

Ключи? Вход? Забудь!

- Желая защитить свои имущественные права, женщина обратилась с иском в суд. Иск был удовлетворен, - сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Республике Крым и городу Севастополю.

Но жадный и хитрый дядя сделал вид, что ничего не случилось.

Тогда за дело взялись приставы. Сначала возбудили исполнительное производство - ноль эмоций. Потом выписали штраф - 10 тысяч рублей исполнительского сбора. С него все, как с гуся вода. Мужчине ограничили выезд за границу РФ, но это не подействовало.

Пришлось вызывать упрямца на профилактическую беседу. Судебный пристав объяснил прямо и доходчиво: либо по-хорошему отдаете ключи, либо составляем протокол по статье 17.15 КоАП РФ, а потом принудительно вселяем племянницу - с полицией и вскрытием дверей.

Вот тут мужчина наконец-то «дозрел». В назначенный день, уже в присутствии сотрудников органов принудительного исполнения, он передал ключи родственнице. Составлен акт об исполнении решения суда, исполнительное производство прекращено.

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