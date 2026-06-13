Минобороны России: за ночь над Крымом и другими регионами страны сбили 177 БПЛА

Российские военные отразили очередную атаку ВСУ с воздуха Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Наши воины отразили очередную воздушную атаку ВСУ. В ночь на 13 июня над различными регионами нашей страны обезвредили 177 вражеских беспилотников самолетного типа.

В министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 177 БПЛА.

Небо очистили над Республикой Крым, акваториями Азовского и Черного морей, над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона и Краснодарского края.

Севастополь тоже стал мишенью для недругов - там в настоящий момент военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы.