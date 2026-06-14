Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света на Крымском полуострове 15 июня 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.
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пер. Гвардейский, 3-19 , 4-40 ;
пер. Каховский, 3-15 , 4-8а ;
пер. П. Ангелиной, 2-32 , 3-35 ;
пер. Ломанный, 24;
пер. Алебастровый, 12-22 , 13-19/2 ;
пер. Ломоносова, 3-21 , 4-14
ш. Феодосийское, 15, 35, 36-50 , 41-47 , 55;
ул. Юзобинская, 8-16 , 13-27а , 24/1-28 ;
ул. Восточная, 6-16 , 34;
Лодочный причал «Любительский» 258
с 8.00 до 17.00
город Феодосия:
ул. Нахимова, 68-116 , 71-121 ;
ул. Чехова, 63-81 , 66, 78-102 ;
ул. Гоголя, 4-14 , 7-29 ;
ул. Пименова, 36;
ул. Тимирязева, 31, 42, 58, 58а;
ул. Поперечная, 14-50 , 19-47 ;
ул. Сейсмическая, 7-27 (нечет, 27а, 10-44 ;
ул. Новокарантинная, 31-43 ; 36-44 ;
ул. Борисова, 11-33 , 24-36 ;
ул. Очаковская, 1-25 , 2-10 ;
пер. Сейсмический, 1;
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ул. Центральная, 3;
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пер. Отузский, 2
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ул. Виноградная, 1-8;
ул. Дружбы, 1-14, 16, 18, 20;
ул. Заречная, 1-22;
ул. Мира, 1-10, 12-18 ;
ул. Новая, 1-5 , 2;
ул. Озерная, 1-17 ;
ул. Партизанская, 1-29 , 8-22 ;
ул. Подгорная, 2-14 ;
ул. Центральная, 1-32, 34, 36, 38;
пер. Школьный, 1-11
с 8.00 до 16.00
поселок Любимовка, Качинское шоссе 1-А,1-Б;
ул. Челюскинцев, 125, пляж Любимовка, ГУПС Пансионаты Севастополя.