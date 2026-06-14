Свет отключат на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света на Крымском полуострове 15 июня 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 15 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Киевская, 152а

ул. Радио, 11-13 , 12-18 , 25/29-35 ,

26/31-40 ;

ул. Куйбышева, 161-179 , 183;

ул. Шалфейная, 90-118 , 93-119 ;

ул. Кечкеметская, 80/1;

ул. Авангардная, 35, 36-40/18 , 37;

ул. Гастелло, 4-38 ;

ул. Макаренко, 26-32 ;

ул. Молодежная, 113;

ул. Вишневая, 65-103 , 90-104 ;

пер. Вишневый, 1-23 , 20-24

ул. 8 Марта, 70-98 , 97-133 ;

ул. Чехова, 73, 94-102 , 97/106-107

ул. Гавена, 48-50 , 61;

ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;

пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105

ул. Миллера, 58;

ул. Сочинская, 12-34 , 15-37

ул. Димитрова, 1-15а , 2-74 , 19-73 , 22а;

ул. Севастопольская, 202, 204, 206, 250а;

ул. Целинная, 2-22 , 3-27а ;

ул. 1 Конной Армии, 1-13 , 2-46 ;

пер. Ключевой, 1-22

Где отключат свет в Евпатории 15 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

пр-т Победы, 22, 23, 25, 26а, 26в, 37;

ул. Интернациональная, 111-121 ;

ул. Интернациональная/ул. Крупской,

светофор, камера фотофиксации;

ул. Крупской, 8-28 ;

ул. Кольцевая, 2-13а;

ул. Сытникова, 22-30 , 53-83/24 ;

ул. Фрунзе, 69

г. Евпатория:

ул. Мориса Тореза, 8-25;

ул. Токарева, 44а, 52-80/35

ул. 9 Мая, 56/2-64/1;

ул. 9 Мая/ул. Луговая, катодная станция;

ул. Кобылянской, 3/1-40а;

ул. Луговая, 3-5а , 6-30/61, бювет;

ул. Островского, 46/23-71а;

ул. Серова, 57/10-78/12;

ул. Суворова, 3-27;

ул. Тимирязева, 32-40 , 45-59/27 ;

ул. Чапаева, 39-45 ;

ул. Чапаева/ул. Луговая, киоск;

пер. В. Василевской, 2-10/22;

пер. Кобылянской, 3-16/6;

пер. Семашко, 1/27-6/30а;

пер. Суворова, 2-12/14

ш. Красноярское, 1, торговые павильоны;

ш. Суворовское, 2;

ул. 27 Августа, катодная станция;

ул. 51 Армии, торговые павильоны;

ул. 51 Армии/ул. Виноградная, торг. павильоны;

ул. Аблямит Аджи, 1-62;

ул. Аксарай, 1-62;

ул. З. Бекировой,1/49, 2/51, 11-21;

ул. Болекаджи, 1/2-50;

ул. Виноградная, 5а;

ул. Генерала Булатова, 1-12;

ул. Акимова, 25-50, 56

ул. Кангыл, 2/5-8;

ул. Кефе, 1-62;

ул. Къайтарма, 1-62;

ул. М. Нузета, 3-55/42;

ул. Миллет, 21/6;

ул. Салтаба, 2/4-44 , 3/1;

ул. Силифке, 1-12;

ул. Тумен, 2-8 , 9/1-17 ;

ул. Шукурулла эфенди, 1-26;

ул. Э. Османова, 1-10;

ул. Я. Мемета, 4-12а ;

пер. Салтаба, 7;

пр-д Салтаба, 1-10

Где отключат свет в Алуште 15 июня 2025:

с 8.00 до 17.00.

город Алушта:

ул. Октябрьская, 16;

ул. Краснофлотская;

Санаторий «Алуштинский»

Где отключат свет в Ялте 15 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

город Ялта:

мкр-н Васильевка:

ул. Адаманова, 1-24Б, 28, 32, ФЛ Жилеева;

ул. Пролетарская, 10;

ул. Ялыбойская, 13;

Жилой массив «Ай-Василь», участки 5, 10, 23, 27

пгт Гурзуф:

ш. Алуштинское, 2;

ул. Алуштинская, 2;

ул. 60 лет СССР, 1Б, 15, 15а, 17, 18, 19, 19а, 19в, 22, 22с, 23, 23а, 24, 24д, 26, 26а, 26е, 27, 35, 35а, 37с;

ул. Зеленая, 1;

ул. Соловьева, 18;

пер. Зеленый, 1, 1а, 2, 3, 5, 7, 9, 9а, 19г, 20а, 23, 23в, 30, 32

город Алупка:

ул. Розы Люксембург, 1, 18;

ул. Фрунзе, 11, 12

Где отключат свет в Керчи 15 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

ул. Блюхера, 13

ул. Нижняя, 1а-33 ;

ул. Средняя, 1а-43 ;

ул. Верхняя, 1а-51 , 2а-14 , 26-46

ул. Еременко, 38-41, 44;

ул. Юных Ленинцев, 17-21 ;

ул. Гайдара, 15/17

ул. Фрунзе, 10-30 , 11-23 ;

ул. Шевякова, 24-46 , 37-61 ;

пер. Гвардейский, 3-19 , 4-40 ;

пер. Каховский, 3-15 , 4-8а ;

пер. П. Ангелиной, 2-32 , 3-35 ;

пер. Ломанный, 24;

пер. Алебастровый, 12-22 , 13-19/2 ;

пер. Ломоносова, 3-21 , 4-14

ш. Феодосийское, 15, 35, 36-50 , 41-47 , 55;

ул. Юзобинская, 8-16 , 13-27а , 24/1-28 ;

ул. Восточная, 6-16 , 34;

Лодочный причал «Любительский» 258

Где отключат свет в Феодосии 15 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

ул. Нахимова, 68-116 , 71-121 ;

ул. Чехова, 63-81 , 66, 78-102 ;

ул. Гоголя, 4-14 , 7-29 ;

ул. Пименова, 36;

ул. Тимирязева, 31, 42, 58, 58а;

ул. Поперечная, 14-50 , 19-47 ;

ул. Сейсмическая, 7-27 (нечет, 27а, 10-44 ;

ул. Новокарантинная, 31-43 ; 36-44 ;

ул. Борисова, 11-33 , 24-36 ;

ул. Очаковская, 1-25 , 2-10 ;

пер. Сейсмический, 1;

пер. Новокарантинный, 5;

пер. Пионерский, 18, 37;

пер. Очаковский, 1-17;

пер. Ванцетти, 2-6

туп. Кирпичный, 1-6;

ул. Чкалова, 124-130 , 130е, 167, 169;

ул. Маяковского, 1, 10-13, 36-52 , 39-53 ;

ул. Прокопенко, 1-39 , 2-32 , 3, 7;

ул. Насыпная, 1-33 , 8, 8г, 8ж, 10, 10а, 14, 33а;

ул. Шевченко, 2, 36;

ул. 3 Интернационала, 19-27 ;

ул. Автобусная, 1-7, 9, 11;

пер. Автобусный, 1-11 ;

пер. Речной, 1-12, 14

пгт Щебетовка:

ул. Османова, 5, 8, 10, 16г;

ул. Отузская, 2-8, 15, 15в, 34-36;

ул. Подгорная, 1, 9;

ул. Сахарова, 1-25;

ул. Ульянова Балка, 5, 9, 33;

ул. Центральная, 3;

ул. Виноградная, 8;

ул. Брынцевой, 2, 6, 7, 9, 19, 20;

ул. Амет-Хана Султана,

ул. Достлук,

пер. Менжинского, 2, 3, 5, 6-12 ;

пер. Отузский, 2

село Наниково:

ул. Виноградная, 1-8;

ул. Дружбы, 1-14, 16, 18, 20;

ул. Заречная, 1-22;

ул. Мира, 1-10, 12-18 ;

ул. Новая, 1-5 , 2;

ул. Озерная, 1-17 ;

ул. Партизанская, 1-29 , 8-22 ;

ул. Подгорная, 2-14 ;

ул. Центральная, 1-32, 34, 36, 38;

пер. Школьный, 1-11

Где отключат свет в Севастополе 15 июня 2025:

с 8.00 до 16.00

поселок Любимовка, Качинское шоссе 1-А,1-Б;

ул. Челюскинцев, 125, пляж Любимовка, ГУПС Пансионаты Севастополя.