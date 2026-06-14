Минобороны: 249 БПЛА сбили ночью над Крымом и другими регионами

На Крымом сбили вражеские дроны Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Очередную вражескую атаку минувшей ночью отразили дежурные силы и средства ПВО. В небе над Крымом и другими регионами страны они уничтожили 249 вражеских дронов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- В период с 20:00 субботы, 13 июня, до 7:00 воскресенья, 14 июня, перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - говорится в сообщении военного ведомства.

БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, и Орловской областей. А также над Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.

Напомним, в ночь на 13 июня над Крымом и другими регионами страны сбили 177 украинских дронов.

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